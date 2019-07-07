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兩廳院夏日爵士節慶樂團的台灣限定 夏日爵士自有品牌 詮釋阿姆斯壯經典

2019-07-07 15:12PAR表演藝術雜誌

今年的夏日爵士派對主題是爵士樂之父路易斯．阿姆斯壯，圖為其在紐約的故居，及故居中...
今年的夏日爵士派對主題是爵士樂之父路易斯．阿姆斯壯，圖為其在紐約的故居，及故居中展出的舊照片與他所使用的小喇叭。 （魏廣晧 提供）
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【撰文／李秋玫】

「兩廳院夏日爵士派對」系列多年來以明星為號召，固然一解爵士樂迷的渴望，但如何豐沃台灣的爵士土壤、讓爵士種子成長，靠的就是同時舉辦的爵士音樂營，與自身品牌「兩廳院夏日爵士節慶樂團」了！為了讓這個品牌被看見，樂團除了擔綱音樂廳內演出重任，更自去年起展開主題規劃，今年以爵士樂大師路易斯．阿姆斯壯為主題，演繹其經典樂曲，展現屬於台灣在地的精采風情……

二○○三年，兩廳院首度翻轉殿堂的概念，將輕鬆自由的爵士樂帶入古典音樂殿堂，「夏日爵士派對」（Summer Jazz）就此年年掀起酷夏的一股旋風。傳奇人物的精湛演出名不虛傳，狂放樂音繞梁三日。但當明星來來去去，激情過後又留下了什麼？

借鏡國外 也要培植本土

沒有扎根，就沒有累積。為此，兩廳院在二○○八年起開辦營隊，招收高中、大學為主的音樂學子，委請小號演奏家魏廣晧擔任策展人，號召國內爵士菁英擔任指導老師，並且組成節慶樂團展開第一場戶外演出。傳出了口碑之後，凝聚了更多爵士愛好者，也在新生代中種下了幼苗。持續幾年後開始邀請美國知名小號暨爵士作曲家麥可．摩斯曼（Michael Mossman）前來助陣，為表演重新編曲並傳授珍貴經驗。在此契機下，魏廣晧開始思考：既能請來國際大師又能集合國內音樂家，如此的高水準陣容，何不試試進入廳內演出？為此，從二○一二年起，圖堤．希斯（Albert “Tootie” Heath）、吉米．柯布（Jimmy Cobb）、帕奎多．德里維拉（Paquito D'Rivera）這些「活化石」等級的音樂家輪番前來。挾帶他們的名氣，節慶樂團驚人的能量也大大地讓觀眾為之驚豔。

讓傳奇人物與國內菁英同台的重要啟發點，借鏡於日本。魏廣晧說：「他們從一九八○年代就開始這麼做。當時兩方一起的表演、錄影及專輯發行蓬勃，許多日本爵士樂手也是這樣培育出來的。」幾年下來，爵士聆聽人口不斷攀升，然而年年以大牌人物作主打，聚焦的僅止於名人。但既然要朝向「品牌」經營，那麼最該被看見的就是「夏日節慶樂團」！為此，他與兩廳院聯手下了一個極大的挑戰，就是從二○一八年起，捨棄大師加持的慣例，轉向以「主題」作為節目設計的方向。考量普及率與接受度，首度以「巴西」為主題定調。可喜的是，在宣傳與親民票價的策略下，以本土培育出的「夏日節慶樂團」竟成為所有爵士場次中最快完售的一場。

成功的一擊其來有自，魏廣晧分享：「回想這十年來，爵士樂在台灣已經有很大的變化，不管是年輕樂手的程度、數量，或是各地方對爵士樂的重視程度都看得見。」營隊的老師們個個兼具的是演出與教學的熱忱，大師與學員為期一週面對面傳授之餘，登台演出也是一種示範。多年耕耘，早期的學員也已留學歸國，在舞台上不但嶄露頭角，更在各大學院中開枝散葉。

2019兩廳院夏日爵士派對

「親愛的爵士樂之父：路易斯．阿姆斯壯」

8/25 14：30 台北 國家音樂廳

INFO 02-33939888

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【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年7月號；訂閱PAR表演藝術電子版

PAR表演藝術雜誌

融人文思潮於生活 表演藝術唯一品牌
兩廳院出版 品質與影響力的表徵
數度榮獲雜誌金鼎獎及優良讀物推薦
《PAR表演藝術雜誌》是華人世界唯一一本表演藝術類型雜誌，獲八次金鼎獎。涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、戲曲、文學、藝術等內容，透過名家專欄、特別企畫、藝術家生命旅程、跨界名人對談、全球表演推薦與評論等，帶您走入台前幕後，看見藝術家的生活與故事。
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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