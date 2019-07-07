查爾斯．洛伊德與他的夥伴們 聚合「志同道合」的靈魂 潛入更深的音樂之海

查爾斯．洛伊德與「志同道合」的年輕夥伴同台演出。 （ 國家兩廳院／提供） 分享 facebook

【撰文／李時安】

即便已八十一歲，查爾斯．洛伊德仍是個「一直往前走」的音樂家，持續尋找新的表達方式，他曾說：「我想像自己是個尋找聲音的人，在一片聲響的汪洋中，我愈是往下潛，就更明白自己應該再潛得更深。」這個八月，他將與他的Kindred Spirits，「擁有相似靈魂」的夥伴們再度造訪台灣，讓我們來聽聽，八旬老爺爺與四個年輕小夥子，如何攜手潛到音樂之海深處，找到更獨特的聲音。

小型爵士樂團常以領奏者（Bandleader）為名，其後加上樂團編制，如：邁爾斯．戴維士五重奏、約翰．史考菲四重奏，有些組合因其成員具有代表性，且成就了劃時代的作品，會被賦予特別的名稱，如約翰．柯川與麥考伊．坦納、吉米．賈瑞森、厄文．瓊斯組成的「經典四重奏」（Classic Quartet）。

與興味相投的夥伴一起前行

自一九六五年第一張錄音專輯Discovery! The Charles Lloyd Quartet算起，查爾斯．洛伊德（Charles Lloyd）的音樂生涯長達五十餘年，期間曾出現過兩個具代表性的組合，一是六○年代中期與凱斯．傑瑞（Keith Jarrett）、西索．麥克比 （Cecil McBee）、傑克．狄強奈（Jack DeJohnette）組成的四重奏，灌錄了Dream Weaver、The Flowering、In Europe三張經典專輯，另一是與ECM廠牌合作時期的「新四重奏」（New Quartet），成員為傑森．莫蘭（Jason Moran）、魯本．羅傑斯（Rueben Rogers）、艾瑞克．哈蘭（Eric Harland），這個組合推出的專輯Mirror更被譽為洛伊德的新經典作品。

自二○一八年起，查爾斯．洛伊德開始給一群特定的、伴隨自己巡迴演出的樂手們起了個名——Kindred Spirits。Kindred為相似、相同之意，故Kindred Spirits的中文意思接近於「擁有相似靈魂的人」，亦可引申為「一群興味相投、志同道合的夥伴們」。

即便已高齡八十一歲，查爾斯．洛伊德是個「一直往前走」的音樂家，持續尋找新的表達方式，不曾回頭緬懷自己的往日功業，他曾說到：「我想像自己是個尋找聲音的人，在一片聲響的汪洋中，我愈是往下潛，就更明白自己應該再潛得更深。」換言之，這群與他「志同道合」的同袍們，不僅是擔任伴奏角色，更要亦步亦趨陪伴這位樂壇前輩，在那片聲響的汪洋中一起往下潛得更深。

深不見底的文化底蘊

要成為一位功力深厚、縱橫樂壇數十載的樂壇老將的「相似的」靈魂，不是個簡單任務，首先得解碼洛伊德那深不見底的文化底蘊從何而來。

談及洛伊德的音樂風格，多數人會將焦點放在他曾與哪位爵士大師習樂、受誰人影響、樂壇的同儕是誰、與誰組了樂團灌錄了唱片，卻忽略了其人音樂風格的形塑歷程。

2019兩廳院夏日爵士派對

風格紳士查爾斯．洛依德五重奏

8/30 19：30 台北 國家音樂廳

INFO 02-33939888

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