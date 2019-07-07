解密爵士神童 喬伊．亞歷山大 超強版的「進化大秀」

紐約對喬伊來說，是個充滿養分的培養皿。 （ 國家兩廳院／提供） 分享 facebook

【撰文／李時安】

六歲習琴後就展現音樂才華，八歲時，爵士大師賀比．漢考克聽其演奏就驚為天人，現在才十六歲，就已發行三張專輯、獲得兩項葛萊美獎提名……他是來自印尼的喬伊．亞歷山大，被譽為爵士鋼琴神童的他，在爵士樂迷父母的用心栽培下，一路搬遷，從家鄉到雅加達再到紐約這個爵士樂聖地，喬伊在與他人一同即興合奏的過程中，吸納了各種音樂的想法，他在訪談分享到「每個樂手處理音樂的方式都很特別，能跟這麼多了不起的音樂家合奏，是種恩賜！」

在許多介紹喬伊．亞歷山大（Joey Alexander，以下簡稱喬伊）的文字中，常可以看到「自學」兩字，這位年僅十六歲卻已發行三張專輯、獲得兩項葛萊美獎提名的鋼琴家，藉由臨摹前人並與當代樂人互動中汲取養分，讓自己沉浸在各種音樂型態的演出中，去領會其中的奧妙。

誠如所有優秀的音樂家不給自己設限，在無止盡的聆聽中，喬伊學習的對象除了柯川、孟克、比爾．艾文斯、艾拉．費茲傑羅、邁爾士．戴維斯、克里夫．布朗、溫頓．馬沙利斯等爵士英雄／英雌們，也有靈魂歌后艾瑞莎．弗蘭克林、英國經典樂團披頭四等非爵士領域的佼佼者。除了獨奏，喬伊積極把握與其他音樂家們一同演出的機會，目前最常使用的是以鋼琴、貝斯、鼓為編制的三重奏，雖有固定的合作對象，但總是樂於嘗試不同的搭配。

對喬伊來說，音樂是自然而然發生的，在學習的過程中並無跟隨任何老師，倚靠的是自己的耳朵、對音樂的直觀感受，不斷地聆聽前人的錄音作品後，加以仔細模仿，習得前人的表達方式轉為己用，並在聆聽與習作的過程中，解讀出樂壇前輩們想要在音樂中說的事。這是一種自我訓練的過程，也是心靈與心智層次的溝通。

轉換前人經驗為己用的過程，對大多數習樂者來說，或多或少需要透過訓練，從最基礎的指上、嘴上功夫，技術端如何掌握自己的樂器，到學習音樂理論，解碼前人以何方式、應用什麼素材、藉著音樂說了什麼，是個漫長的學習過程。

對喬伊而言，前述過程似乎就在彈指的瞬間，即可將所聽所聞完整複印在心裡，眾人透過多年訓練才能習得處理音樂的方式，對他來說僅是個原廠設定的內建模式。或許這才是這位被譽為「鋼琴神童」、年僅十一歲即獲邀於紐約林肯中心演出的爵士鋼琴家，真正的天賦。

是責任 也是苦手

對一般受過制式音樂教育的演奏者來說，專業訓練同時也是限制，聽音樂的當下常不由自主犯起「職業病」，和聲、曲式、旋律動機、主題鋪陳與發展、使用了哪個調式哪個和弦音階……有種見林不見山的缺憾，但音樂除了技術性的組成元素，背後尚有其他脈絡可循：那個決定使用何種技術、元素、結構，試圖藉由音樂「表達」一些什麼的人的心智。喬伊的天賦，或許還包括可以在技術之外，聽到音樂心靈的運作，因此即使未受過任何正式的音樂教育，耳朵已是他最好的老師。

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