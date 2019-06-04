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台灣的驕傲 從卓越變成偉大－NSO「來自台灣——2019日本巡演」現場直擊

2019-06-04 09:05PAR表演藝術雜誌

NSO日本巡演的大阪演出現場。 （王永年／攝；國家交響樂團／提供）
NSO日本巡演的大阪演出現場。 （王永年／攝；國家交響樂團／提供）
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【撰文／李秋玫】

暌違七年，國家交響樂團（NSO）於四月底再度踏上日本國土，展開七天三城的「來自台灣——2019日本巡演」，以東京為首站，接著到金澤參與「風與綠的樂都音樂祭」，壓軸場則在大阪音樂廳。七天內演出六套曲目與七場音樂會，對樂團來說是非常嚴苛的考驗，但也驗證了樂團的實力，備受樂評與樂迷肯定，知名樂評家羅伯特．馬克爾更指出，從此次日巡的音樂表現來看，充分證明了呂紹嘉在掌舵的九年當中，將NSO「從卓越變成偉大。」

四月底，NSO以「來自台灣——2019日本巡演」之名從台灣啟程，在緊湊的行程內，以東京文化會館（Tokyo Bunka Kaikan）為首，接著參與金澤「風與綠的樂都音樂祭」，再接著到大阪音樂廳（Osaka Symphony Hall）作為巡演壓軸。加上三地的旅程時間，樂團在極短的時間排練、調整聲響，七天內演出六套曲目與七場音樂會，實為體力與能力的嚴苛試煉。尤其在金澤一年一度的音樂祭邀演，樂團不但一天內登場兩次，更與小提琴名家基頓．克萊曼、鮑羅定絃樂四重奏（Borodin Quartet）、哥德堡歌劇管絃樂團等作為強打，突顯高度與獲得國際矚目之餘，壓力可謂相當大。然而樂團以專業的水準與動人的音符，成功地在歷史的一刻中留下紀錄。

這「歷史的一刻」具有雙重意義，因為樂團除了暌違七年再度赴日演出之外，在四月卅日首場演出，恰巧是日本「平成」年號的最後一天。在迎接「令和」的到來，以跨時代的音樂會為焦點，在這倒數時刻，無論是台上或台下都感染了一份愉悅的心情。

台日樂曲 相互呼應

在東京與大阪的曲目安排上，音樂總監呂紹嘉安排了分別代表台、日雙方的重量級作品——作曲家芥川也寸志的《為交響曲所寫的音樂》、江文也的《台灣舞曲》，也演出了西貝流士的第二號交響曲及小提琴協奏曲經典曲目：孟德爾頌E小調小提琴協奏曲。東京場的座上嘉賓除了來自美國、丹麥、以色列、印尼、立陶宛、多明尼加共和國、厄瓜多、馬紹爾群島……等廿一國使館代表之外，芥川也寸志的遺孀芥川真澄與江文也的次女江庸子也親自出席聆聽。

音樂會由《為交響曲所寫的音樂》作為開場。作曲家雖身為日本文學巨擘芥川龍之介之子，也曾以父親的作品為題創作，但他的作品仍深受浦羅柯菲夫與蕭斯塔可維奇等作曲家影響，充滿俄羅斯悠遠情長的旋律。芥川真澄透露，這首樂曲是先夫最常被演出的曲子，她甚至在前一天的音樂會上也同樣聽到這首樂曲。然而這次是她第一次聽到日本以外的交響樂團演奏，不同詮釋也讓她有不同感受。事實上芥川也寸志除了嚴肅音樂創作之外，也為大量影視作品配樂。回憶過往，芥川真澄說：「先生相當忙碌，總是一個人在書房中工作。有靈感時，就完全埋進作曲世界當中。」

在大阪場本場前往的專業人士頗多，在場的專業樂團經營者，還有仙台愛樂管絃樂團常務理事事業部長磯貝純一，他透露芥川也寸志曾擔任過仙台愛樂音樂總監，因此《為交響曲所寫的音樂》對他們來說相當熟悉，他表示：「通常這首樂曲在日本被演奏得規律又有力，但今天的詮釋像是一幅漂亮的畫作，有相當繽紛的色彩。」

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年6月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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