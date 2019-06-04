邀素人談「性」 窺情慾素描生命風景－專訪《我所經歷的性事》創作者達倫．多奈爾

（Nada Zgank／攝；國家兩廳院／提供） 分享 facebook

【訪談、文字／貢幼穎、毛雅芬】

兩廳院新點子實驗場將於七月底推出的最後一檔作品，為加拿大哺乳動物潛水反射反應（Mammalian Diving Reflex）製作的《我所經歷的性事》。至今已經在世界多國演出，創作者達倫．多奈爾（Darren O’Donnell）廣邀各地六十五歲以上的素人參與，藉由自身成長階段中私密情事的故事分享，由人生經驗，帶在地的文化背景與歷史脈絡。

Q：《我所經歷的性事》初版的概念發想是什麼？

A：二○○九年，一個新的德國藝術節“Pazz”邀請我去小城 Oldenburg 看看，提未來合作的想法。我在那一週內到處走走，之後提了幾個概念，其中之一就是《我所經歷的性事》的前身。我在 Oldenburg 看到一個很特別的景象：很多年長女性騎腳踏車，這在加拿大很少見。我想是因為那裡的人口組成情況，也想到當地很多男性在二戰期間喪生。所以我一開始提的想法是《老太太開槍射擊》Old Women Shooting Guns。之後我們和老人中心的一些女性長者見面說這個想法， 但她們覺得這主意很糟，他們一點都不想碰槍。那我們還可以請她們談什麼？

我們眼中的這群長者，他們出生在沒有人公開談性的時代，但六○年代時，他們廿多歲，年輕的他們將「性」發展為當時西方文化中不能忽視的一環。而這群老太太騎士們展現的強健體能，讓我印象深刻。我開始好奇年長女性的情慾生活，這就是《我所經歷的性事》的來由。

我們從二○○九年開始研究這個主題，接下來兩年持續和長者工作，做小型呈現。二○一一年時，我們聚焦的還是「最棒的」性事，但我一直覺得很不對勁。 後來我想通：這群長者的一生經歷了時代變遷，所以我們著眼的應該是他們人生中所有的性、和性息息相關的人生，而不只是「最棒的」性事，後者其實相當無聊。

Q：到目前做過幾個版本了？

A：十八個。我們在不同城市，都跟當地的素人長者合作。一開始合作對象約六十五歲到七十歲前半，現在有八十歲以上的了。

新加坡是目前唯一的亞洲版，也是《我所經歷的性事》的第二版。我們以約兩週時間和當地製作團隊一起發展，找出之後最主要的工作模式。

Q：為什麼新加坡的素人表演者全是女性？

A：這是當時主辦單位新加坡藝術節的建議。主因有二：一、他們考量當地的民情文化，擔心如果有男性在場，新加坡女性不願暢所欲言。二、當時社會上有一些年長男性服用威而鋼後，進行性交易結果心臟病發死亡的案例。所以那一陣子在藝術界，已有很多關於年長男性情慾的討論，所以藝術節建議，這次就聚焦在年長女性吧。這個實驗的成果其實很好，過程中大家也都非常開心。劇組中除了我和共同導演 Konstantin Bock 以外，其他成員都是女生：表演者、技術人員，甚至觀眾。

【完整內容請見《 PAR表演藝術雜誌 》2019年6月號；訂閱 PAR表演藝術電子版 】