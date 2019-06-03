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從理髮廳到音樂廳的動人美聲－克利葛斯特姆

2019-06-03 15:14PAR表演藝術雜誌

克利葛斯特姆成立的Ringmasters男聲四重唱，這次也將來台與拉縴人男聲合唱...
克利葛斯特姆成立的Ringmasters男聲四重唱，這次也將來台與拉縴人男聲合唱團一同演出。 （ 國家兩廳院／提供）
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【撰文／劉馬利】

什麼是「理髮廳合唱」？原來這是一種源自美國的合唱形式，融合了非洲音樂與白人傳統歌謠元素，以無伴奏、緊密和聲的四部重唱開展，始於早年理髮師為不使客人在理髮漫長的等待過程中感到無趣，所自娛娛人發展出的表演。

「理髮廳合唱」（Barbershop）興起於十八世紀末與十九世紀初的美國，在一九二○至一九五○年代風起雲湧，融合了非洲音樂與白人傳統歌謠元素，以主旋律為軸線，用無伴奏、緊密和聲的四部重唱開展，造就了音樂的感染力與趣味性，容易朗朗上口，交織出舞台的魅力四射，音聲飄散的遠處，是和聲變化的繽紛色彩。在視覺上更是盡情揮灑並創意，進行舞台走位或舞蹈編排，並且融合戲劇風格，雅俗共賞，在歐美國家蔚為風尚。

這股風潮，最早始於理髮廳還沒有所謂的背景音樂，理髮師為不使客人在理髮漫長的等待過程中感到無趣，於是自娛娛人地彈起西特恩（cittern，一種魯特琴），有些客人也會因著某一旋律而應和，這就形成了風行好幾世紀的「理髮廳四重唱」（barbershop quartet），在業餘合唱的領域中也形成了一股影響力。

拉斯姆斯．克利葛斯特姆（Rasmus Krigström）這位來自瑞典的青年指揮家，學的是古典音樂，卻在「理髮廳合唱」的領域裡戰功彪炳，推動「理髮廳合唱」不遺餘力。除了於二○○六年創立Ringmasters男聲四重唱外，現擔任Zero8男聲合唱團的藝術總監，致力推廣男聲合唱藝術，卓越表現早已有目共睹。

克利葛斯特姆除了指揮工作之外，也從事作曲及編曲，為推廣「理髮廳合唱」，已編寫了近一百五十首歌。他所帶領的Ringmasters四重唱和Zero8男聲合唱團都曾獲得「理髮廳合唱」的世界冠軍，成果斐然，已然成為指標性的音樂團體。二○一八年受邀至日本巡迴演出，克利葛斯特姆以紮實的音樂訓練，將音樂精雕細琢，使得在舞台上產生爆發力，戲劇性十足，所向披靡。

在那個週一的午後，我們端坐在「戲台酒館」的一角，一起花了一杯啤酒的時間，細細思量著「理髮廳合唱」是如何地引人入勝，要如何詮釋到位，方可令人心醉神迷呢？

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【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年6月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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