一個人人都能創作的時代 創作團隊角度的分析觀察

【撰文／張寶慧 人力飛行劇團行政總監兼製作人】

無論演出形式如何改變，產量的增加、產值的降低的數據現象明顯地揭露「劇場觀眾沒有跟隨產量的加量而增加，反而形成分食狀況。」面對分食現象，我們難以歸責於短暫的擠壓作用所致，應該正視分食現象可能引發的問題，如產量與創作的維繫（維護核心價值）、產量與品質的維持（維護觀眾觀感）、產量與團隊的演練（共識與默契）及來不及打造的世界觀。

二○一三年至二○一八年，看似不長的六年期間，世界持續變化，潮流更迭，我們身在其中，感受到了卻難以察覺下一波潮流興起是在何時╱何處╱何事，中研院參與事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope，EHT）」國際合作計畫，上月首度公布計畫內容及黑洞影像，四月十日當晚直播黑洞畫面，吸引七萬人同步收看，宇宙大門在眾目睽睽之下打開了，那麼，屬於劇場的未來之門呢？

國家兩廳院／提供 分享 facebook

多元的思考方式

從兩廳院售票系統數據統計觀看售票樣貌與生態發展，二○一五至二○一六年總產值低迷，二○一七年產量遞增、產值提高，二○一八年產量與產值顯示各類別興衰現象。台經院公布的年度國內生產總值（GDP），二○一五年創下新低不到1%（二○一四年GDP是4%），二○一六至二○一八逐漸上揚至2.6%，其中二○一五至一六年經濟指數反映在劇場產值面向，然而劇場製作產量卻持續成長，這樣現象顯示劇場的產生模式相對封閉，但背後的原因是機制所致或是人為問題？

目前國內眾多場館的檔期管理機制，是前一年度的申請模式，現今考究當時所制定的檔期管理辦法，是參照歐美場館，或鼓勵國內創作規劃期程，已不得而知，但以現在數位發展超出想像的快速，帶給人們的生活模式極大的衝擊，傳統媒體不得不轉型，營運行銷必須改革，身在劇場生態圈的我們，也到了全面檢視機制的時候，前年度的申請檔期辦法無法及時對應政治、經濟、社會體系或事件造成的影響，一如今年初申請明年上半年檔期時，政府並未公布總統大選的日期，公布之後撞期的節目該選擇冒進或是迴避，檔期管理辦法有能力應變申請者的需求嗎？

普遍來說劇場工作者大多對GDP無感，校準地說劇場工作者對外界是弱感的，當經濟景氣指數顯示黃藍燈，甚至藍燈時，通常是毫無察覺，也是無能為力，長期面對組織內部的人力不足、資金不足（民間及場館同命不同運）製作經費需要依賴大量票款（自籌款）注入才能平衡時，意識到景氣衝擊行銷、售票窒礙難行情況，已是開演前夕。二○一四至一五年臉書改演算法，劇場節目行銷最依賴的行銷利器，讓人完全措手不及，許多未編列廣告行銷預算的節目，只好祈禱演後的口碑效應能帶動其他演出場次。

重新定義競爭性

經過六年的數據，音樂類與戲劇類產量與產值居於前二高，音樂類是逐年增加，二○一三年至二○一八年產值增加了一億，於二○一七年到達新高（共1,833場次，3.6億元收入）。戲劇類持平穩健，二○一八年出現產值下降、產量增高的現象，舞蹈類、親子類則變化不大。

熱銷排行榜分別在音樂類、戲劇類、舞蹈類展現各具特色的生態面貌，音樂類及舞蹈類的宗教音樂會、學生舞展分占鰲頭及前十名，突顯這兩類的人才長期養成過程及藝術應用的開放性，既累積同溫層效應又引領大眾參與演出，尤其是音樂節目的多元化。戲劇類排行榜是最具劇場產業觀察的樣態，傳統戲曲是歌仔戲、京崑曲平分秋色，現代戲劇則音樂劇與舞台劇均分五名，具有趨勢指標意義。

二○一八年戲劇類的產值與產量看似增加，卻發現平均場次產值下降，這現象來自每檔節目的演出場次增加及演出節目量體變多，前者意謂著跨雙週以上的演出節目增加，後者代表創作者、作品量及內在創作慾望的增加，同時顯示有些節目離開劇場演出的框架，走向空間或環境劇場。無論演出形式如何改變，產量的增加、產值的降低的數據現象明顯地揭露「劇場觀眾沒有跟隨產量的加量而增加，反而形成分食狀況。」面對分食現象，我們難以歸責於短暫的擠壓作用所致，應該正視分食現象可能引發的問題，如產量與創作的維繫（維護核心價值）、產量與品質的維持（維護觀眾觀感）、產量與團隊的演練（共識與默契）及來不及打造的世界觀。

共生共榮的哲學觀

兩廳院售票系統利用數據分析確實提供觀眾的喜愛需求，這些全靠大量節目支撐，才能經由歸納分析提出數據主張，在售票系統與節目兩者之間應該怎麼進行交流、溝通與訊息傳遞，互相成為彼此的支持與後盾。

【完整內容請見《 PAR表演藝術雜誌 》2019年5月號；訂閱 PAR表演藝術電子版 】