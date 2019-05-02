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創造另外一種觀點與聲音-「新點子實驗場」兩廳院內在的叛逆人格

2019-05-02 09:24PAR表演藝術雜誌

「2019新點子實驗場」宣告記者會現場，所有參與團隊合影。（國家兩廳院 提供） ...
「2019新點子實驗場」宣告記者會現場，所有參與團隊合影。（國家兩廳院 提供） 國家兩廳院雜誌／提供
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【撰文／陳茂康】

以前分為「劇展」、「舞展」、「樂展」的新點子系列，從今年開始統合為「新點子實驗場」，國家兩廳院藝術總監劉怡汝視之為「兩廳院內在的叛逆人格」，「我們不求它一定要票房大賣，叫好叫座不是我們的最終目標，」劉怡汝表示，「而是該去質問我們到底有沒有勇氣，去做以前不敢想的、不敢做的，並期待參與其中的藝術家們，能在這裡創造另外一種的觀點與聲音。」

兩廳院「新點子實驗場」的更名與誕生，可以放在場館於一年不同時段的節目、整體系列的規劃架構來看，從而標示屬於「新點子」的獨特個性，藝術總監劉怡汝在記者會上將其稱為「兩廳院內在的叛逆人格」。她認為：若說創新、說原創，說要製作從來沒人看過的嶄新作品，全然的「新點子」是否存在，可能還須打上問號；但，若嘗試以「叛逆期」來思考，以不同於世間主流的價值觀與視角來提問，從而試著突破疆域，甚或帶領主流向前邁進，這種冒險的慾望，卻是必要的。

讓我們勇敢，開一朵叛逆的奇花

「我們不求它一定要票房大賣，叫好叫座不是我們的最終目標，」劉怡汝表示，「而是該去質問我們到底有沒有勇氣，去做以前不敢想的、不敢做的，並期待參與其中的藝術家們，能在這裡創造另外一種的觀點與聲音。」新點子不會總是令人舒服的，它或許刺耳、可能逆麟、大膽挑戰、另闢新局，實驗當然也不會全都成功，甚至失敗才是常態，「它不會是一條好走的路，也不應該輕輕鬆鬆一路順暢而行，與其就這麼隨波逐流，不如就趁此機會，勇敢一點吧！或許，當觀眾看完兩廳院的叛逆、創作者的叛逆之後，也能夠因此鼓起勇氣。」

節目企劃部經理施馨媛在接受訪問時，則以全年節目企劃的整體架構來說明：每年年初的「台灣國際藝術節」是國際和台灣創作者與觀眾交會的平台，是大師或未來大師們同地匯聚的盛宴，同時它也是人人的藝術節——大家都能在此遇見世界矚目的重要作品、經典演出；年底的「舞蹈秋天」或「國際劇場藝術節」，過去一年舞蹈、一年劇場呈現，從明年起一方面將兩者合併統整，二來也將以策展主題、議題討論為主要方向，「邀請藝術家一起來思考」作品如何反映社會、反映世界的現況，並呈現屬於自己的觀點和視野。觀眾在年初看了世界級大作、年底又能深入思考重要議題，「新點子」的定位便成了一朵「奇花」，著重對於藝術家的培力和陪伴，甚至帶著寬容，容許犯錯的機會，使其成為「彰顯藝術家創作能量的時刻」。

用純粹的態度，做想做的事

而將劇展、舞展、樂展合體成實驗場，便是「因為我們以非常清楚知道，表演藝術的界線已經愈趨模糊了，再也沒有辦法單純地去看一個演出，然後去定義它是屬於什麼類型。」施馨媛說。於是，今年的第一次「新點子實驗場」定調為純手工、純點子、純實驗，以「純」為出發，「純粹的態度和想法很重要——純粹地創作，不用去擔憂外在的環境，或是礙於時間、礙於資源，容易做得太趕或做得不深，而能透過兩廳院的資源和陪伴，把他想要做事情做出來。」例如，今年的實驗場中有去年的兩位駐館藝術家林怡芬和林佑如，就是讓兩位創作的時間、實驗的空間，都能拉得更長。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年5月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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