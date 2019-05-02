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真實的讓你懂 由生活造就的我們-林祐如《台灣製造》

2019-05-02 09:12PAR表演藝術雜誌

《台灣製造》把從日常生活接收到的各種訊息，一一撿拾起來，融進舞蹈。 國家兩廳院／...
《台灣製造》把從日常生活接收到的各種訊息，一一撿拾起來，融進舞蹈。 國家兩廳院／提供
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【撰文／張慧慧】

颱風天記者被狂風吹、到時定點追垃圾車、結婚丟扇子丟壞脾氣、孩子抓周抓長輩望子女成龍成鳳的期待、青少年的性徵發育的兩性關係、划酒拳變個人似的情緒釋放……這些台灣人不陌生的日常身體，以直白的戲劇編排，被收攏進被林祐如稱為「台灣風情」的段落，她說：「你看到，就知道這些來自台灣，當你身在其中，感覺到這些限制，可能痛苦，但會不會隔了一段距離，就可以讓人平心靜氣地感覺到當中的荒謬。」

在異鄉，開始找自己

二○一四年是編舞家拉開距離的契機。那年她因「文化部選送文化相關人才出國駐村交流計畫」於隔年赴巴黎Cité des Arts駐村，看到了六七十歲長輩開趴到深夜的自在快樂；遇見了創作者對公眾開放階段性呈現，不記成敗的開放溝通；也看觀眾穿著小禮服、筆挺西裝進劇場，「我發現過去我習慣的美感都不是我們自己的，比如在巴黎看表演，當地人會盛裝，但我們不會，那為什麼我們要帶著這些美感創作？難道是因為Pina（碧娜．鮑許）都穿長洋裝？難道因為她是歐洲最有名的舞團？我好像被他們的美感綁架了。」

林祐如也在異鄉的每一回自我介紹中，經歷了「找自己」的過程，與其談「台灣製造」的優異舞者身體，她更想釐清的是「來自台灣」的意義，「我對『來自台灣』的標籤感到薄弱，有一次有個歐洲人問我『那你們的交通工具是牛嗎？』我分不清那是真誠的詢問，還是羞辱。這個作品不是宣示，而是去嘗試認識自己的土地，去認識自己究竟如何長成。」

她想起過去陸軍官的父親來看她的演出，總是說「看不懂」；她想起年歲近百的奶奶身體健康但總操勞，從未有過開口大笑、放縱快活的身體經驗；她想起長年與各領域創作夥伴親密的身體工作，但她卻不真的了解他們的生活……她反省：「我在歐洲感覺到亞洲人的身體狀態、與家人的相處模式、教育模式，也發現自己不認識土地、不認識周圍的人，不認識自己。這是創作的開始。」

做一個大家都看得懂的作品

編舞家因此開始讀台灣史，也在今年首度跟著走白沙屯媽祖進香，首次用身體明白，什麼叫「消息會從風中傳來」。她想，創作是否也可以拋下嚴肅的使命，能不能讓觀眾也放輕鬆地用身體感覺，「我想做一個大家都看得懂的作品。」

科班出身、家教甚嚴的林祐如，首次嘗試轉換「在地」的語言，笑言熟悉自己過去作品的朋友可能會驚詫「妳瘋了嗎？！」但她也坦承過往創作總是緊繃狀態，「我害怕失控，沒有辦法面對事情在實驗階段，會緊張做出的東西不在自己的想像之中，好像所有想像以外的事情都是不對的，但這次，我不想再跟隨從小被教導的——事情一定要做到、做對。但什麼是『到』？什麼是『對』？我學習不要被自己的想像打死，這次希望能給出表演者說話的空間，也給自己有更多選擇的空間。」

2019新點子實驗場 林祐如《台灣製造》

6/21～22 19：30

6/22～23 14：30

台北 國家兩廳院實驗劇場

INFO 02-33939888

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年5月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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