在漫天粉末中 思索「群」的意義-林怡芳《微塵共感》

《微塵共感》試演。（林育全 攝） 國家兩廳院／提供 分享 facebook

【撰文／吳孟軒】

旅法卅年的編舞家林怡芳，去年獲邀為兩廳院當年度的駐館藝術家，一年的駐館計畫，成果就是五月下旬首演的舞作《微塵共感》。這是她第一次在台灣的創作，觸動創作的起點是九二一大地震，一路延伸到法國近年來的暴動，這其中對「群」的思考與關心，成為其舞作的主軸，林怡芳與五位男性街舞舞者合作，舞台上以太白粉為關鍵媒材，而觀眾將在飄灑的粉末中，看到她與舞者們對「群」的體悟。

一切，從對「群」的關心與思考開始

此次林怡芳的駐館，便是環繞著《微塵共感》的創作，而一切的起點，來自九二一大地震，她曾寫到：「那時我在蒙佩利爾（Montpellier）……不曾親身感受，也未置身災區，我卻被感動，被觸動，被震撼到了……我受到這個悲劇性事件的感染。」對於「群」的關心，就這樣一路延續到法國近年來的暴動：「『群』的力量能讓我感動，卻也能讓我恐懼。」無論是人與人之間的互相幫助，還是彼此的漠視與傷害，她始終好奇，微小的念頭究竟如何引發行動，進而影響群體，甚至擴散到全世界。林怡芳以群鳥比喻：「碩大的鳥群沒有指揮者，卻能不斷變化隊形，且有牠們的內部秩序。這個內部秩序就像人類社會的制度，但群鳥最後會飛往一個方向，那人類呢？我們要飛往哪裡？還是我們始終只能在制度裡，持續的震動與搖晃？」對於「群」的矛盾、糾結等許多「難以啟齒的感受」，便漸漸碰撞出了《微塵共感》。

林怡芳對「群」的好奇，正來自對「群」的憂心：「有一次我拖著很大的划水板，當時浪很大，要走到岸邊很吃力，但所有人還是躺著曬太陽，沒人過來幫我。我很驚訝現代人對彼此的關心居然已經這麼單薄……我常想，到底在怎樣的情境，你才會去發現別人的困難，然後起身去幫忙。」當小至日常的人際疏離，放大至社會的群體集結，她想問的是，是不是災難要近在眼前，人才會意識到威脅的真實性：「法國暴動時，大家一開始都不知道發生什麼事，直到身邊真的有人倒下，才知道原來這不是開玩笑。」個體的孤立與原子化，讓同理變得困難，這讓她想再去探究，人與人之間的頻率與共鳴，究竟如何存在。很微妙地，對應到這次駐館經驗，林怡芳與台灣的共鳴，似乎屬於「陌生人」的頻率：「我發現自己對台灣的表演藝術界來說，是陌生的，這裡的人好像有個共通的密碼，但我不知道那個密碼。這個狀態很有趣，我也想觀察經過駐館後，自己到底算不算融入這裡的『群』。」

看得出來她很易感且細膩。在創作中，林怡芳也一直在處理人的敏感度與真實性：「身為表演者，藝術世界常要我們表現自己所有的優點，於是我們呈現出來的往往很人造。但我過去跟很多素人合作，他們的內涵豐富到根本不需特別去證明什麼，那樣的真實性很吸引我。」她這次選用五位男性街舞舞者，便是因為「他們沒有現代舞者的慣性，而且我很喜歡街舞的感染力，也想詮釋男性的敏感度。」排練過程中，林怡芳也將自己與舞者形成了「群」：「我不想要舞者聽話，我只是提供他們某種想像。尤其這次的創作，其實也關乎到舞者的人際觀與世界觀，我想看到他們的想法，也想跟他們一起研究。」

2019新點子實驗場 林怡芳《微塵共感》

5/24～25 19：30

5/25～26 14：30

台北 國家戲劇院實驗劇場

INFO 02-33939888

【完整內容請見《 PAR表演藝術雜誌 》2019年5月號；訂閱 PAR表演藝術電子版 】