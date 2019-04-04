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專訪雲門2藝術總監鄭宗龍《毛月亮》召喚身體原始動能

2019-04-04 10:05PAR表演藝術雜誌

【主持／黎家齊；文字／張慧慧；記錄整理／羅又莛】

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很少人知道，以「街的孩子」為人所知的編舞家，同時也是自然的孩子。

鄭宗龍在年初2019TIFA節目發表記者會後「直面藝術家」的活動中，分享卅年前某個晴朗天氣的夜晚，父親拎著幼小的他上山夜釣的經驗，依然清晰如昨日，「我們會半夜兩三點到碧潭集合，轉乘裕隆803，那是當時的計程車。一車子的人有文具店的禿頭老闆、麻將骰子老闆、做回收皮革生意的叔叔，一行人往烏來的方向行去。」

那是一九八九年，自然等同危險，山海尚未除魅的年代。人們入山，行政手續繁雜，路程也不輕鬆。但鄭宗龍說起那段十五公里的碎石路，快樂與危險並存，「當時路上有一個窟窿，門就開了，我坐在最旁邊，我爸的手很快，警覺地一下就拉上了車門。當時還沒有開路，路走到中途，一座山就擋在眼前，只有一條古泰雅族人的卡拉莫基獵道，每個人都要坐進流籠，好像猴子一樣被拉到對山……」

抵達南勢溪，十三歲的鄭宗龍拋下大人們，一個勁地往上游溯去，「我好奇那盡頭有什麼。」

「登山的身體感，跟跳舞很像……」鄭宗龍噠噠噠地數著拍子，說起走中級山顛簸的古道，時常山友們累壞了，他依然腳步輕盈，帶著身體工作者的自得。

人面向未知所投射的希望與恐懼，召喚身體的野性以抵禦自然的懾人力量，是登山的基本節奏。實際攀爬的山是堅硬、陡峭、鋒利的岩石，是溫暖扎人的土，是刺人不馴的植物，那完全不同於想像的、隱身在螢幕後的幻美事物。

數十年過去，編舞家的身體依然銘刻這不同於城市的節奏，使他一得空便往山走去，強制自己從手掌銀幕與佈滿LED燈的城市生活中「斷線」。

「但山好像也老了……魚的大小、數量都變了，水變混濁了，美好消失了。」鄭宗龍頓了頓，「《毛月亮》是我對自然警訊的不安感受。」

新作《毛月亮》從對自然地貌轉變的不安出發，並置了都市生活的LED巨型屏幕與自然野性的身體，卻逆反了當代對於「後人類」身體的討論，將末日昇華成救贖。

在編舞家那裡，人類意識無需載入電腦，心靈未嘗從身體中分離，「人—自然—科技」可以近乎完美地達到平衡的狀態，只要我們想起且不要忘記，自己曾經有過的，原始魔幻的身體。

Q：請先談談你為《毛月亮》這個「原始的魔幻、未來的部落」的作品，所打造的世界觀。

A：我覺得創作者像試紙、或是溫度計，他在這個環境裡面生活、或是在大時代、大環境裡生活，他去感受所有的事情。《毛月亮》這個主題叫做「月暈而風」，要起風了、或者是一個氛圍在改變，對我來講最明顯的改變是，從我過去到現在，因為科技的協助，我們的身體使用方式，或是我們的感官開始有些變化。舉例來說，我以前在街上玩，或是玩泥土、跑沙地、跑草地，可是現在我們到要動用身體的機會變少了。

過去對空間的理解是，我們親自去探險那些空間。可是現在我們不需要，只要打開電腦，就有非常明確的街景，就可以知道這個街道長什麼樣子。時間改變，也改變了身體的感知，所以舞作裡，我很想呈現人類最早那些用身體對抗大自然的樣貌。

雲門２藝術總監鄭宗龍 （許斌／攝）
雲門２藝術總監鄭宗龍 （許斌／攝）
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Q：所以《毛月亮》跟過去作品最大的不同是什麼？

A：在我過去的作品裡，舞台上很少有物件，過去我覺得好像應該多一點時間專注在舞蹈或身體上面，這一次最大的不同是，台上會有幾座很巨型的LED發光螢幕，對比了兩個不同質地的元素，一個是原始的人性、人的身體，另外一個是很強烈的科技感，然後LED影像非常銳利、鮮明的這兩件事情。

LED螢幕同時也讓我多思考、關照一件事情，也讓我失眠的時間更多一點……以前只要多擔心動作與舞者，現在就是多一個影像進來，我得去想：它要放在哪裡？它哪時要從天上降下來？它哪時候要升上去？投影的影像內容是什麼？內容又怎麼跟《毛月亮》的主題、跟這段舞有關係？有趣的是，隨著舞作的發展，我們有很多很近距離拍攝身體的部位，讓大家看到好像是一幅用肉拼出來的山水畫。肉山水。（拍手臂）

Q：你私底下也蠻常去爬山？

A：我對大自然很著迷。水的流動、水在石頭上的刻痕、各種植物在大自然上面的樣貌、山的稜線、安靜的地方、沒有經過編排的雲朵、新鮮的空氣……這些都讓我覺得大自然是最棒的導演，祂可以營造出非常多戲劇化的景象，可是一切就是那麼地理所當然。

從小我父親就帶我去爬山。我最近很喜歡福山里進去有一個叫做「卡拉莫基古道」。那是過去泰雅族的獵道，那條路可以直通到南勢溪的上游，也可以走到宜蘭福山植物園「哈盆」。在那條蜿蜒的路上面，走沒幾步就會看到一個不太清楚的路線往下，小時候我父親就是帶我去釣魚，那裡非常原始，讓我著迷。

有時候編舞編得很煩、或是覺得在生活很煩的時候，我就會去走一走。我通常都是大概在兩三點起床，然後在天還沒亮的時候就到登山口，等到天快亮的時候開始走，在那裡度過週六與週日，躺在那邊的大石頭上睡覺、到溪裡面裸泳……這些讓我快樂，我enjoy整個晚上都是溪水聲、蟲鳴鳥叫，我喜歡天還沒亮那個溪流的景致、撿漂流木生火，有時釣個魚，取溪邊的水泡茶、咖啡，過一個很簡單的週末生活。

而且很重要的一點是：那裡收不到訊號！可以強迫自己關機，強迫自己跟外界阻隔，得到喘息的時間。十幾歲時，我父親就帶我去那個地方，然後這幾年來我一直回去，我非常嚮往那樣的生活方式。

鄭宗龍 ╳ 雲門２《毛月亮》

4/13 19：30 4/14 14：30

高雄 衛武營國家藝術文化中心歌劇院

4/19～20 19：30 4/21 14：30

台北 國家戲劇院

4/27 19：30 4/28 14：30

臺中國家歌劇院大劇院

INFO 07-2626666、02-33939888、04-22511777

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年4月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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