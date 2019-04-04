親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

NBA／林書豪返籃網只2分 暴龍115:105取5連勝

AIT證實陸戰隊進駐 陸鷹媒倡議披露對台斬首計畫

擊樂烏托邦 就在台灣 臺灣國際打擊樂節10th

2019-04-04 10:05PAR表演藝術雜誌

【撰文／李秋玫】

分享
一九九○年，朱宗慶打擊樂團首度展開海外演出，在美國參加國際打擊樂藝術協會年會（Percussive Arts Society International Convention，PASIC）時，各國頂尖打擊樂家齊聚一堂的場面，讓創辦人朱宗慶心生在台灣籌辦國際打擊樂節的念頭。一九九三年，首屆開辦前適逢除夕，突接獲經費補助無果，他只好借拜年之名籌措，幸得各方相助，讓第一屆國際打擊樂節（TIPC）在驚險之中誕生。

立足亞洲，打造世界打擊樂重鎮

在朱團傾全力投注舉辦之後，TIPC的口碑在國際傳開，演出團隊以受邀為榮耀，甚至主動聯繫。在同一平台上展演，從團隊開出的曲目中，濃濃「拼台」的味道逐漸發酵，舉辦至第三屆，已幾乎沒有一個具知名度的樂團或個人不知道這個打擊樂節了，而朱宗慶以PAS理事身分第三度參加PASIC時，「PAS總裁多次向理事們推薦，稱台北已成為亞洲最重要的打擊樂首都。」

自開辦以來，持續要求參與團隊至少演出一首台灣作曲家的作品，不僅累積了可觀的創作數量，每屆擊樂節的相互觀摩交流，更是技術、學術及打擊藝術整體的大幅提升，間接刺激成長速度之快也超乎想像。而朱宗慶本人在樂團成立卅周年的同時，獲得國際擊樂社群最高榮譽——入選PAS名人堂時也表示：「不是只有我個人的肯定，是代表世界擊樂界對台灣擊樂發展的肯定！從此，在世界擊樂的名單中，台灣永遠不會缺席！」

今年TIPC的開幕節目是由朱宗慶打擊樂團與國立臺灣交響樂團聯手演出的「名家交鋒」...
今年TIPC的開幕節目是由朱宗慶打擊樂團與國立臺灣交響樂團聯手演出的「名家交鋒」。 （擊樂文教基金會／提供）
分享
因為夢想，讓「烏托邦」真實存在

第九屆起，結合TIPC的擊樂大賽，吸引世界擊樂好手高達五十多名參與，於第十屆安排的優勝者音樂會，更以TIPC之名，將明日之星推介國際舞台。回首廿餘年來，如此大型藝術盛會從節目挑選、團隊邀請、檔期與週邊接待活動安排等繁重事項，皆由民間團隊一手包辦，其熱情與韌性實屬難得。而在此背後奠定的基底及向上開散的枝葉，已讓台灣散發多彩的光芒。

自擊樂節舉辦以來「讓世界走進台灣、使台灣走向世界」始終如一的堅持，早已讓當初的理想化為美麗的果實。對於逐夢者，不論目標在何處、阻礙多困難，都將秉持信念勇往直前。距離對他們來說，從來不是衡量的標準，專注腳下的每一步，就離夢想更近一點。今年，第十屆擊樂節主題「追夢，不在遠方！」也就是如此走來。從五月廿四日起為期九天，台北、台中、台南、高雄共十五場匯集擊樂名家來台的演出，又將掀起台灣一陣擊樂熱潮。「像TIPC這樣的國際盛會，有如樂壇的烏托邦！」世界上第一個現代打擊樂團──法國史特拉斯堡打擊樂團的盛讚，令人想起《烏托邦》作者湯瑪士．摩爾（Thomas More）所稱「太平洋上虛構的小島」，而今因為夢想，這個地方，真實地存在。

2019TIPC第十屆臺灣國際打擊樂節「追夢，不在遠方」

名家交鋒

5/24 19：30 台北 國家音樂廳

5/26 14：30 臺中國家歌劇院大劇院

鼓藝入魂

5/25 14：30 台北 國家音樂廳

鼓宴禾樂

5/25 19：30 台北 國家音樂廳

無懈可擊

5/25 19：30 臺中國家歌劇院大劇院

5/27 19：30 台北 國家音樂廳

5/29 19：30 臺南文化中心演藝廳

5/31 19：30 6/1 14：30

高雄 大東文化藝術中心

優雅紳士

5/26 14：30 台北 國家音樂廳

塔可狂想

5/28 19：30 台北 國家音樂廳

擊樂ｉ世代

5/29 19：30 台北 國家音樂廳

無與倫比的美麗

5/30 19：30 台北 國家音樂廳

遷徙

5/31 19：30 台北 國家音樂廳

大叔的爵士搖滾

6/1 14：30 台北 國家音樂廳

INFO 02-28919900

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年4月號；訂閱PAR表演藝術電子版

PAR表演藝術雜誌

融人文思潮於生活 表演藝術唯一品牌
兩廳院出版 品質與影響力的表徵
數度榮獲雜誌金鼎獎及優良讀物推薦
《PAR表演藝術雜誌》是華人世界唯一一本表演藝術類型雜誌，獲八次金鼎獎。涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、戲曲、文學、藝術等內容，透過名家專欄、特別企畫、藝術家生命旅程、跨界名人對談、全球表演推薦與評論等，帶您走入台前幕後，看見藝術家的生活與故事。
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

離經叛道的詩 忘年之交的樂 「魚．石頭．聽禪聲」洛夫&錢南章音樂會

2019-04-04 10:05

重現劇團《在遺忘之後》走進腦中的舞台 重建記憶的時時刻刻

2019-04-04 10:05

專訪雲門2藝術總監鄭宗龍《毛月亮》召喚身體原始動能

2019-04-04 10:05

在舞台上蓋一間房 在時空裡交疊的家 傑夫．索貝爾《家》

2019-04-04 10:05

家，是一股生生不息的能量 克里斯汀．赫佐的嶄新創作實驗

2019-03-03 08:25

一具屍體、一座城市 我們身處的社會現實 《重述：街角的兇殺案》來龍去脈

2019-03-03 08:25

與觀眾在「當下」對話 重視過程勝於結果 訪明日和合製作所張剛華、洪千涵、黃鼎云

2019-03-03 08:25

讓空氣與光 帶你踏入奇幻天堂 訪「空氣建築團隊」創辦人亞蘭．帕金森

2019-03-03 08:25

桑布伊 唱起部落的歌 就身在部落

2019-03-03 08:25

歌劇人生中的寫實與不寫實 林懷民 ╳ 呂紹嘉

2019-02-01 09:43

國家兩廳院的陪伴、共享、製作、鏈結

2019-02-01 09:43

讓人生在年輪舞台上開展 黃翊工作室+《長路》

2019-02-01 09:43

李貞葳《不要臉》 揭露人心的匱乏與渴望

2019-02-01 09:43

旗艦製作《當迷霧漸散》 施如芳、李小平再度攜手

2019-02-01 09:43

沙隆年接掌舊金山交響樂團 將成立八人小組激盪創意

2019-01-02 08:52

美國次女高音狄杜娜朵 美聲呼籲和平 內外兼具的千面女皇

2019-01-02 08:52

布萊希特《夜半鼓聲》 百年前後的抉擇

2019-01-02 08:52

慕提與芝加哥交響樂團 詮釋布拉姆斯經典

2019-01-02 08:52

以小物件解構大神話 莎士比亞的妹妹們的劇團《餐桌上的神話學》

2019-01-02 08:52

當愛滋不再是絕症 劇作家簡莉穎談《叛徒馬密可能的回憶錄》

2018-12-05 08:45

衛武營國家藝術文化中心開幕 如何經略全新表藝版圖？

2018-12-05 08:45

原創音樂劇大爆發 卅年發展迎「高點」？

2018-12-05 08:45

後數位時代 「參與體驗」成為最真實的現實

2018-12-05 08:45

把餘韻帶回台灣 NSO的美式歲末樂聲

2018-12-05 08:45

法國導演暨音樂家羅蘭．奧澤 在對話中探尋無所不在的慾望

2018-11-05 08:48

國王 與他們的辦公室《戰爭之王》的舞台設計解析

2018-11-05 08:48

卅年的靈光 舞蹈書寫的香港記憶 多空間《90後的黎海寧》

2018-11-05 08:48

讓崑曲青春正炙 白先勇打造傳承工程

2018-11-05 08:48

古典交響樂團的行銷革命 專訪巴伐利亞廣播交響樂團公關行銷總監彼得．麥瑟

2018-11-05 08:48
看更多

熱門文章

租金剩三分之一 房客仍跑光光 台北東區房東們心聲首度曝光

2019-04-03 08:35

「那人心臟還沒停、血還在流」 流亡醫師揭中國活摘器官黑幕

2019-04-03 08:43

想要變有錢？這7個錯誤讓你離百萬富翁愈來愈遠

2019-04-02 13:12

假如賴清德真的贏了初選

2019-04-03 08:59

哈日族該刷哪張卡？旅日必備6張信用卡 最高省錢無上限

2019-04-01 12:54

藍營總統候選人最大黑馬是郭台銘？

2019-04-03 08:59

蚊子如何找到人類？科學家終於解開謎題

2019-04-02 15:02

手法很粗、東西品質又差 但你還一直下單支持？告訴你假貨商最常用的話術

2019-04-01 09:11

超神奇！小蘇打粉9大妙用

2019-04-03 13:20

軍購大錢坑 台灣填得起嗎？

2019-04-03 15:03

謝金河：競爭集中化 績優股時代來臨

2019-04-02 13:44

超級業務員韓國瑜 炒熱新高雄

2019-04-03 13:30

想減肥 如何避免瘦身後皮膚鬆弛？

2019-04-02 13:25

買「高殖利率」定存股穩賺不賠？忽略這因素恐怕賠更多

2019-04-03 08:42

被制約太深？研究指只要看到咖啡提示大腦就會突然清醒

2019-04-01 12:04

【拒看中天聲浪蔓延】線上統媒地圖揭露、店家表態拒看 捍衛閱聽自由到底誰說了算？

2019-04-03 11:19

爆紅到負雷 從《還願》看兩岸遊戲產業

2019-04-03 15:03

超糗！三百年小提琴飛出舞台！

2019-04-02 11:59

窮忙族看過來！ 富豪不會犯的7大錯誤

2019-04-03 13:01

大陸國際ETF多樣化 多空皆宜 看得到也吃得到

2019-04-03 13:04

避免爺奶養出慣寶寶 教養專家教你這樣做

2019-04-02 10:32

沈文振以三倍價值理論衝世界第一

2019-04-02 08:59

宏遠興業用數位大腦 把員工變成鋼鐵

2019-04-01 11:07

早餐怎麼吃最享瘦？營養師推薦外食族低醣選擇

2019-04-02 10:35

郭董要當台灣川普？透過社群媒體與民眾熱絡互動

2019-04-03 08:59

支持30間製鞋廠、500位熟齡就業 海派直播幫傳產出貨賣一波

2019-04-03 10:28

大陸基層交流「吹台青」 台籍「科技特派員」扮要角

2019-04-03 15:03

新新聞專訪侯友宜 神探市長長霸氣領導：總統是我的大客戶

2019-04-03 08:59

蔡賴夢幻組合為何變成英德內戰？

2019-04-03 08:59

扭轉家電業低迷氣勢 禾聯碩EPS超車「家電四雄」風光拚上市

2019-04-03 08:40

當務實人民幣工作者又「被台獨」

2019-04-03 15:03

擊退過勞肥4要點

2019-04-03 13:18

【編輯室報告】黑馬一匹接一匹衝出來

2019-04-03 08:59

長線投資好標的

2019-04-02 13:32

龍頭市值1週蒸發345億 為何只是動盪開端？

2019-04-03 15:02

《台灣關係法》40年 台美煙花絢爛的背後

2019-04-03 15:03

看懂年報的虛與實

2019-04-02 13:45

「開箱」Youtube平台演算法 搶占關注熱度

2019-04-03 10:30

耳鳴是腦瘤徵兆？別忽視「耳鳴」的警訊

2019-04-02 13:26

信實保全4千人軍團 掃廁所掃到登興櫃！

2019-04-03 15:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top