擊樂烏托邦 就在台灣 臺灣國際打擊樂節10th

【撰文／李秋玫】

分享 facebook 一九九○年，朱宗慶打擊樂團首度展開海外演出，在美國參加國際打擊樂藝術協會年會（Percussive Arts Society International Convention，PASIC）時，各國頂尖打擊樂家齊聚一堂的場面，讓創辦人朱宗慶心生在台灣籌辦國際打擊樂節的念頭。一九九三年，首屆開辦前適逢除夕，突接獲經費補助無果，他只好借拜年之名籌措，幸得各方相助，讓第一屆國際打擊樂節（TIPC）在驚險之中誕生。

立足亞洲，打造世界打擊樂重鎮

在朱團傾全力投注舉辦之後，TIPC的口碑在國際傳開，演出團隊以受邀為榮耀，甚至主動聯繫。在同一平台上展演，從團隊開出的曲目中，濃濃「拼台」的味道逐漸發酵，舉辦至第三屆，已幾乎沒有一個具知名度的樂團或個人不知道這個打擊樂節了，而朱宗慶以PAS理事身分第三度參加PASIC時，「PAS總裁多次向理事們推薦，稱台北已成為亞洲最重要的打擊樂首都。」

自開辦以來，持續要求參與團隊至少演出一首台灣作曲家的作品，不僅累積了可觀的創作數量，每屆擊樂節的相互觀摩交流，更是技術、學術及打擊藝術整體的大幅提升，間接刺激成長速度之快也超乎想像。而朱宗慶本人在樂團成立卅周年的同時，獲得國際擊樂社群最高榮譽——入選PAS名人堂時也表示：「不是只有我個人的肯定，是代表世界擊樂界對台灣擊樂發展的肯定！從此，在世界擊樂的名單中，台灣永遠不會缺席！」

今年TIPC的開幕節目是由朱宗慶打擊樂團與國立臺灣交響樂團聯手演出的「名家交鋒」。 （擊樂文教基金會／提供） 分享 facebook 因為夢想，讓「烏托邦」真實存在

第九屆起，結合TIPC的擊樂大賽，吸引世界擊樂好手高達五十多名參與，於第十屆安排的優勝者音樂會，更以TIPC之名，將明日之星推介國際舞台。回首廿餘年來，如此大型藝術盛會從節目挑選、團隊邀請、檔期與週邊接待活動安排等繁重事項，皆由民間團隊一手包辦，其熱情與韌性實屬難得。而在此背後奠定的基底及向上開散的枝葉，已讓台灣散發多彩的光芒。

自擊樂節舉辦以來「讓世界走進台灣、使台灣走向世界」始終如一的堅持，早已讓當初的理想化為美麗的果實。對於逐夢者，不論目標在何處、阻礙多困難，都將秉持信念勇往直前。距離對他們來說，從來不是衡量的標準，專注腳下的每一步，就離夢想更近一點。今年，第十屆擊樂節主題「追夢，不在遠方！」也就是如此走來。從五月廿四日起為期九天，台北、台中、台南、高雄共十五場匯集擊樂名家來台的演出，又將掀起台灣一陣擊樂熱潮。「像TIPC這樣的國際盛會，有如樂壇的烏托邦！」世界上第一個現代打擊樂團──法國史特拉斯堡打擊樂團的盛讚，令人想起《烏托邦》作者湯瑪士．摩爾（Thomas More）所稱「太平洋上虛構的小島」，而今因為夢想，這個地方，真實地存在。

2019TIPC第十屆臺灣國際打擊樂節「追夢，不在遠方」

名家交鋒

5/24 19：30 台北 國家音樂廳

5/26 14：30 臺中國家歌劇院大劇院

鼓藝入魂

5/25 14：30 台北 國家音樂廳

鼓宴禾樂

5/25 19：30 台北 國家音樂廳

無懈可擊

5/25 19：30 臺中國家歌劇院大劇院

5/27 19：30 台北 國家音樂廳

5/29 19：30 臺南文化中心演藝廳

5/31 19：30 6/1 14：30

高雄 大東文化藝術中心

優雅紳士

5/26 14：30 台北 國家音樂廳

塔可狂想

5/28 19：30 台北 國家音樂廳

擊樂ｉ世代

5/29 19：30 台北 國家音樂廳

無與倫比的美麗

5/30 19：30 台北 國家音樂廳

遷徙

5/31 19：30 台北 國家音樂廳

大叔的爵士搖滾

6/1 14：30 台北 國家音樂廳

INFO 02-28919900