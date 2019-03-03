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桑布伊 唱起部落的歌 就身在部落

2019-03-03 08:25PAR表演藝術雜誌

【撰文／李秋玫】

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一九九二年，兩廳院「臺灣原住民族樂舞系列——卑南篇」的規劃，由知本、建和、利嘉、泰安、初鹿、下檳榔及南王等部落首度受邀北上。青壯族人帶著七十多歲的長老，搭了七、八個小時抵達。跟在爸爸身邊，十多歲的桑布伊也難掩興奮的心情。當時他的工作並非上台，說是戶外表演，但實則負責照顧老人家、協助翻譯族語。音樂廳裡規定不能抽菸斗、不能吃檳榔，讓這小小的溝通橋梁頭痛不已。勉強維持平衡，不料最後演出時，台上一唱，台下族人也一起高歌，工作人員不懂他們的習慣試圖制止，但那是老人家們傳給孩子們的驕傲、那是一起快樂的時刻，「自然」才是他們的法，阻擋不了台上台下一同歌唱！顧不得一切，最後也跟著開口的桑布伊，談起往事仍歷歷在目，事隔廿七年，誰能料到他又將回到這個舞台，將當年未竟的歌盡情地唱。

藝術觸手可及 等待發覺

不過那也許是一個契機，看到別的部落有那麼豐富的文化祭儀，讓桑布伊不禁自忖：「為什麼我們這麼老的部落，卻只有一個『小米收穫祭』？」回到家才知道，原來這些他們原本都有，只是喪失了。因此從那個時候開始，他們才慢慢從事部落復興、整合青年組織與傳統祭典，連部落婦女、階級制度也固定完整。

部落的古調就是「作息」，日出日落、稻田飽穗，什麼時候做什麼事、唱什麼歌，都有時序的依據。然而很多次部落祭典，年輕人有心回來參加，卻已經不知如何歌唱了。桑布伊有感於此，在長輩們的指導下，將祭典歌謠一一錄製，並且在CD裡附上中、英文解釋。如此一來，無論在家裡、車上、或國外任何角落都可以聽到部落的音樂、自己學習。「要想辦法讓他們學會唱，」桑布伊說：「即使是古調新編也不是改變，而是在編曲上批一件不同的外衣。目的也是要吸引年輕人、引起興趣，這是我做音樂的目的！」

那麼靈感哪裡來？他幾乎不假思索地回答：「來自生活，隨時隨地。」喜歡騎摩托車到山上、到海邊，不是待在一個地方，而是自由享受迎接旋律進入腦海的剎那，在等待紅燈前、在101高樓下哼唱。走路、搭捷運時，就用手機收集聲音，就算是開關門的嗶嗶聲，都可以化成美麗的旋律。「藝術離我們很近，靈感觸手可及，在我們的周遭有很多的訊息，只待你有沒有用全身的感官去看到、聽到、發現到？」

年輕的桑布伊能發出悠遠的嗓音，他確信，那是「老人家借我的喉嚨」從塵封百年傳回他的...
年輕的桑布伊能發出悠遠的嗓音，他確信，那是「老人家借我的喉嚨」從塵封百年傳回他的身上。 （劉振祥／攝；卡達德邦文化工作室／提供）
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割捨與割捨不了的

他相信每個人的靈魂都是古老的，只要被喚起，就能感知到無形的力量。就像那首和「火」對話的古謠——在孩子們遠行打獵失去聯繫時，擔憂的父母只要對著火唱歌發問，是否看顧孩子生火煮食、取暖，是否一切安好？就能從燃燒的烈焰中得到回應。那不可思議的「超連結」，如同年輕的桑布伊，竟能發出如此悠遠的嗓音——他確信，那是「老人家借我的喉嚨」從塵封百年傳回他的身上。

即使忙碌於在各地演唱，桑布伊每年總有兩個月是回鄉「不工作」的。但說不工作，事實上也不完全，因為故鄉的祭典所要花的心力不相上下。七月的小米收穫祭，是他們的感恩節，不管日子過得如何，都要帶著一份虔敬的新感恩創造者，感恩曾經給過的關心、幫助，也感恩那些曾經傷害自己的事物。所有的好與不好，都在這個時候將它化為生命中的過往。十二月的大獵祭與除喪祭，部落所有的男人集合在山上，省思一年來的點點滴滴，規劃未來想做的事情，也藉著祭典替當年度的喪家除喪，在大家庭的相互扶持下卸除傷痛，在跨越新的一年之際重新出發。

可以說是羈絆，但那個山、那個河、那個海、那個蟲鳴鳥叫、那個星空下，大家圍起的那堆火……卻是他的信仰、他充電的方式與能量的來源。唯有更靠近，才能走得更遠；唯有更遠，才更牢記自己是從哪裡出發。「我非常相信是老祖先安排我走這條路！」的確，帶著被守護的歌喉，桑布伊是一個都市的獵人，無論飛往何處，只要唱起部落的歌，他就身處於部落之中。

2019TIFA 桑布伊演唱會

4/12～13 19：30

4/14 14：30

台北 國家戲劇院

INFO 02-33939888

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年3月號；訂閱PAR表演藝術電子版

PAR表演藝術雜誌

融人文思潮於生活 表演藝術唯一品牌
兩廳院出版 品質與影響力的表徵
數度榮獲雜誌金鼎獎及優良讀物推薦
《PAR表演藝術雜誌》是華人世界唯一一本表演藝術類型雜誌，獲八次金鼎獎。涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、戲曲、文學、藝術等內容，透過名家專欄、特別企畫、藝術家生命旅程、跨界名人對談、全球表演推薦與評論等，帶您走入台前幕後，看見藝術家的生活與故事。

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