讓空氣與光 帶你踏入奇幻天堂 訪「空氣建築團隊」創辦人亞蘭．帕金森

【撰文／林宛縈】

分享 facebook 今年四月，來自英國的「空氣建築團隊」（Architects of Air，以下簡稱AoA）將在兩廳院廣場吹起一座占地超過千平方公尺的光影建築體（Luminarium）──「光影幻境」（KATENA）。AoA的充氣裝置從一九九二年至今已巡迴超過四十個國家，為三百多萬人帶來繽紛多彩、難以名狀的「感光經驗」。

在西方，「光影幻境」這種充氣結構體（pneumatic structure）的歷史，不知該追溯到西元前兩千年人們為橫渡幼發拉底河以豬皮充氣製成的漂浮裝置，又或是十八世紀隨著人類飛行之夢而升空的熱氣球。直至二戰期間，逐漸普及的尼龍讓充氣結構開始接地，被製成軍方的緊急避難所，和混淆敵方監視、誘以攻擊的偽基地台。四○年代末，此技術已被廣泛運用於倉庫、泳池、運動設施和工廠等日常設施。而到了學運四起的六、七○年代，充氣建築開始被青年們作為一種群眾發聲的藝術形式，一群自稱「烏托邦」（Utopie）的巴黎建築系學生們，以其流動、無常、具有彈性且避世的特性，反諷戰前僵滯不前的歐洲社會。

當年的「烏托邦」彷彿一股活躍且高濃的氣流，混著人們對美好社會充滿獵奇和慧詰的想像一起被灌入那一座座設計精巧的充氣建築。時空快轉到半世紀後，當AoA團隊創辦人、「空氣幻影」設計者亞蘭．帕金森（Alan Parkinson）談論空氣創作時，這裝載著各個世代的至高理想、既輕巧又沉重、既寫實又夢幻的形容詞兼名詞再次被提出。即便採訪當下尚未能以身體感官與充氣體互動，但在問答之間，或許能朝亞蘭．帕金森口中的「天堂」靠近一些。

Q：你從一九八○年代便開始涉足空氣建築，可以聊聊這是如何開始的嗎？

A：比較務實地說，我進入充氣世界的第一個步驟是——考到駕照！那時我在大專院校兼任攝影教學，因為有了駕照，便又成功申請到另一個兼職工作，負責陪伴監獄受刑人進入社區服務。每週的某個半天我得駕著小巴士載送受刑人們去到市中心，看管一個為了身心障礙與弱勢族群所搭建的充氣建築，也因此有了機會走入充氣結構，更深度地去研究它如何被搭建、被充氣，開始對其產生興趣。

Q：你說到當時兼職攝影教學，那你自己的攝影背景呢？也在學校中學習藝術的嗎？

A：嗯，學生時期我有一種對藝術的憧憬，很喜歡「作為藝術家」這個概念，卻覺得自己不是那塊料，因此對「藝術」或「藝術家」的字眼總是思考過多或感到扭捏。我看過很多富有創造力的「真」藝術家，他們總能從自身中迸發出原創的精神，但對我來說，我與創造力的連結是比較「機械式」的那種，從我在學生時期拿到的攝影學位就是如此，即使它歸屬於「藝術學院」底下。而進入了充氣建築這行之後，我又更像個「工程師」或是「設計師」，大部分的時間都在電腦邊工作、回信。也許百分之一的時間我是在創作的，如果要說是藝術家，大概也只有百分之一而已吧。

「光影幻境」以「弧形垂曲線」的元素開展、架構出整個建築。 （國家兩廳院／提供） 分享 facebook Q：你開始走進充氣結構體的八○年代，這樣的材質和形式應該是新潮、便利且具有未來感的。然而，當今人們對塑化製品的態度逐漸改變，在這樣強調「永續」、「環保」的大環境中，你如何維持初衷，而在這卅年來，你的創作動力是否也有所變化呢？

A：其實，六、七○ 年代開始在歐洲、美國，甚至日本，已有不少創作者運用可塑型的PVC 製造出許多有趣的充氣結構。到了八○年代，充氣材質已非常普及，我還算比較晚開始充氣的一群了！但晚入行的優勢是可以大量參考前輩們的作品，再把它發展成自己的形式。的確，當時這種材質和形式是非常未來主義，當今則有些「復古」、有些「嬉皮」。而今日關於材質是否永續的議題的確也變得比當初為何使用這樣的材質來得更重要。目前為止，我還找不到任何可替代的材質來延續充氣建築體，所以我們看待「永續」的態度，會著重於如何妥善且有效地將材料再利用。

這幾年來AoA幾乎每年皆會製作一個新的光影建築體，平均每個建築體的壽命約是在兩到六年之間使用兩百至兩百五十天（視其被各個文化藝術活動預約的熱門程度而有增減）。為了讓它的旅程更加環保，我們會依據最少的支出來安排期程；舉例來說，若今年許多需求來自北美，我們便會把一個建築體送去巡迴一整年，那麼它就不需在AoA英格蘭的工作基地與各國之間來回奔波。

而在一個充氣建築的使用壽命結束後，我們也會盡量賦予其不同的用途。有時經過回收、拆解，製成其他的物品如椅面、旗幟、背包、園藝蓋布等等；有時也會將它拆解成小單位，送到一些大型活動或藝術季，讓局部結構體發揮原有作用。的確，當環保意識逐漸崛起，我也開始感到不安，開始希望自己能更獨立，減少使用單一材質，而在找到替代品之前就盡量從這些可行的面向努力。

Q：充氣建築結構必須引入空氣和日光方能運作，這些元素似乎為其增添了些許「自然」和「有機」的個性。就我想像，AoA創造的「光影建築體」會跟著日光一起下班，夜幕低垂之後民眾就很難走進其中是嗎？

A：是的，但通常城市中充斥著街燈和光害，就算是夜晚進入也可能看到些什麼。一般來說，若邀約單位希望在日落之後讓大眾進入，會再加入人造光，但我個人偏好用最低科技的方式運作建築體，它最吸引我的其中一個原因正是這「短暫」和「無常」。想讓它廿四小時工作，就必須投資更多的暖氣、燈光，那也會是另一個層次的營運成本。如果可以，我還是最喜歡它在自然光下的工作狀態，自然光的美妙是舞台燈光所無法比擬的。

Q：「光」是AoA的重點命題，更是舉世皆有的神聖主題。當我們談論光時，它可以是物理的、藝術的、宗教或靈性的，可以分享更多你對光的觀察嗎？

A：在氣動建築裡，我對光的概念，嗯……我不知道，每次總有不同的想法，但我認為，光，很明顯地，在人類存在的討論之中，是一種原子元素，而我們讓光成為光影建築體的焦點，是……啊呀！我有點猶豫是否要用「靈性」這個字，因為我實在對它不了解，但我把這種建築體視為一種工具，某種程度上去鼓勵前來的參觀者去感受光的存在現象，而有些人的確在進入其中之後連結了某些神聖（靈性）的體驗。

我想，在現代，這些空間能讓人們接近自己內在的某些東西，也可以讓他們反思自己在世界的存有。

2019TIFA 空氣建築「光影幻境」

4/2～21

平日12：00～17：00

假日09：00～18：00

台北 兩廳院藝文廣場

INFO 02-33939888