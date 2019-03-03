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與觀眾在「當下」對話 重視過程勝於結果 訪明日和合製作所張剛華、洪千涵、黃鼎云

2019-03-03 08:25PAR表演藝術雜誌

【撰文／陳茂康】

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Q：在請你們分享相關的創作實驗前，想要先問問，你自己是個怎麼樣的觀眾？

張剛華（以下簡稱「張」）：我自己在當觀眾的時候……是還蠻難相處的。這兩年來，可能也因為自己在創作的關係，現在渴望看到的，反而不會是「好看的」作品，而是我「沒看過的」東西。希望能看見作者在「實驗」，實驗用更多的創作手段，或是實驗他與觀眾的關係、與人接觸的方式等，以此找到新的想法——這對我來說是最刺激的。對身為觀眾的我而言，完整不重要，重要的是他的概念很清晰、執行很明確，他在試圖創造與挑戰關於美學上的討論，或是建立一套與觀眾的全新關係。大學時曾聽過一句話，對我影響很深：「大師應該要失敗。」因為他要帶領這個時代的觀眾或是藝術家，前進到下一個時代。所以，我不覺得拿出一個成熟的，或是完美的作品，是藝術家或是創作者應該要追求的。

洪千涵（以下簡稱「洪」）：我的想法跟張剛華還蠻雷同的。似乎在現在這個時間點上，我不一定會特別欣賞那個完美精緻的、已經熟成地像是藝術品一般的作品。我更在意作品的時間性與那個當下，以及「為什麼」。例如，他為什麼要來到這個城市演出？他是否在任何時間點上、在任何城市的任何劇場，都展現一模一樣的風貌？他如何跟觀眾作當下的交流，他如何讓我感受到從第一分鐘到第六十分鐘的一切是為什麼發生？於是，我希望把更多東西容納在創作的素材裡面，包含觀眾、空間、時間、地點、城市等等，把這些事情考慮進去。大學時，我的老師也曾提醒，在創作階段我們必須去思考，譬如現在是二○一九年、你，一個卅歲的女性，為什麼要做這齣戲，類似這種許多關於「當下」的問題——而非只是一個完美的經典重現、或只是在實現某一種導演美學。

黃鼎云（以下簡稱「黃」）：當我作為一個觀眾的時候，大部分時間都蠻疏離的；甚至我會蠻討厭「參與式」作品的——不管是參與式或沉浸式，就是近年常在實踐的這種演出型態——我覺得我不太能夠進入某些狀況。就算今天在看一個鏡框式舞台的戲劇演出，我也常跳出在觀戲狀態之外，可能也跟自己本身就在從事劇場工作有關，或是說，自己在看戲的同時，其實存有很多不同的目標：有學習的目標、有觀摩的目標、有欣賞的目標、娛樂的目標等等，尤其是前面三種，很容易就會讓自己想要保持一個距離在看戲……所以，我盡量不去看劇場作品，就去看別的東西。（笑）

Q：回顧明日和合製作所三年來的作品，在實驗創新、製作不同於過往概念與形式的演出時，想必也有許多碰撞或挫折，有所突破與需要重新思考的部分，想請你們談談關於作品的概念與實驗的推進。

洪：《尚未指稱的對話》是我們三個第一次合作一個具有敘事的作品，這件事情其實是很困難的——我們都是導演，各有習慣的說故事方式、體現敘事的手法；當時也是我們第一次打出「沉浸式」劇場的名號，同時作品也具備密室逃脫和解謎的元素。我們嘗試實驗的部分，其一是在剝皮寮歷史街區這裡，讓演出中的故事場景與歷史空間能有非常密切的連結，也就是 site-responding（編按：意即作品對應且映照場域的歷史背景或空間的實踐規則）；其二是由少量的觀眾、主動地進入故事，藉以拼湊敘事並取得線索，成為解開謎團或完成沉浸式劇場演出的過程。然而，我們的專業都是導演，如何分屬責任、如何一同完成故事，這中間也經歷了相當多、相當長的討論。

黃：當時還有加入新媒體裝置的兩人團隊「沃手工作」，以及空間美術陳嘉微等人，變成其實有六個人在共同創作。我們後來工作的第一關，是先找到這許多空間的某種屬性與內容。

洪：剝皮寮歷史街區在一八九五年時，是唐景嵩成立台灣民主國的所在地，於是我們就從總統的秘密辦公室開始發想。

張剛華、洪千涵、黃鼎云 （許斌／攝）
張剛華、洪千涵、黃鼎云 （許斌／攝）
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黃：那裡有非常多的小房間，所以是先決定了，譬如說六個房間、他們各自的屬性、屬於秘密辦公室裡面的什麼空間，大塊的東西才漸漸可以拼湊起來。那時候有一點算是空間先決。

洪：在那一次的創作過程裡，我第一次意識到，我們想要「用空間來敘事」，把文字或演員，藏在空間的裡面。愈簡單的作品，似乎愈像是一個「全自動化」的劇場——觀眾進入其間，有某種設定好的遊戲規則、有一種路徑——但，這真的是非常困難的。我們必須拿捏規則和線索必須要給得多清楚或藏得多裡面，有些階梯你鋪不好、他們也過不來。這算是我們第一次的體驗，製作過程中，我們整個團隊真的是非常累，也不過是個九十分鐘的作品，卻每天都精疲力竭。

黃：我剛剛本來也想說：三個導演一起做一個敘事，是很令人困擾的事情。不過，我想了一下，我們後來其實都有各自與別的團隊合作的經驗，雖然也都希望可以保持「和合式」、可以一起「共創」，但或許大家、其他部門的創作者，依舊視你為導演，你就是這個計畫的主持人。當大家覺得，你還是在用導演的思維工作時，就會自然而然地回到自己的位子上去。反而是《尚未指稱的對話》當時那種很明確的「困難」，才不斷地提醒我：如果製作過程感覺很順利的話，其實某種程度上，是有別人正在「配合」我。

張：我特別想談的作品是受台北當代藝術館之邀創作的《可以睡覺》。那是我們第一次得到來自非劇場機構的邀請，而這個作品對於明日和合來說，也是很重要的突破。此前的《獨身澡堂》和《日夜旅館》，始終都有實體觀眾存在、使用著一個具體的空間，我們掌握這裡面的各個因素，其實還是有點像是在營造一種……不能說是幻覺，但確實是營造了某種空間，具有很明確的視覺語言和符號。《可以睡覺》這個作品則發生在戶外，這跟過去我們所習慣的思維不同——我們要看到人（參與者）、看到演員、看到布景——這一次，則是將我們希望討論的概念，關於遊民、關於空間的友善性等問題，轉化為一本小冊子，並藉由裡面的內容去引導民眾，在任何情況下、一個人或兩個人，拿著冊子去遊覽、去思考，甚至去執行《可以睡覺》。

後來，這個作品到了「澳門城市藝穗節」演出，有了新夥伴、我們的學弟楊彬加入，當我們發現那裡的街道空間太過狹小，原先的作品議題在此並不適用時，身為澳門人的他，便提供了另一個方向，從當地的「蚊子館」著手。我們將之改變為類似酒店、供人賭博玩樂的地方，讓人們可以重新看見這些空間——似乎與原先作品相同，回應著有關空間的友善性，以及如何讓空間去面對民眾等議題。

2019TIFA 明日和合製作所《半仙》

3/22～23 19：30

3/23～24 14：30

台北 國家戲劇院實驗劇場

INFO 02-33939888

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年3月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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