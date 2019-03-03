一具屍體、一座城市 我們身處的社會現實 《重述：街角的兇殺案》來龍去脈

【撰文／彭靖文】

分享 facebook 二○一二年五月初，賈非（Ihsane Jarfi ）的屍體在比利時列日的郊區被發現，他被四個兇手活活打死後遭棄屍荒郊野外。這是在比利時新法律制定後，第一件被法律承認的恐同謀殺案。兇手們並不認識他，在事發當晚，賈非從市中心一間同性戀酒吧走出來後，坐上了兇手們的車。那是人們最後一次看見他的背影，而下一次當人們再次看到他時，已經是社會新聞畫面。這之間的一切是怎麼發生的？在法庭上，證人和被告的事實陳述無法相符，每個人各說各話。

犯罪之外，探詢背後的社會結構

塞巴斯提安．傅柯（Sébastien Foucault），一個來自列日當地、長期和米洛．勞合作的比利時演員，旁聽了這場謀殺案的所有開庭審訊。當米洛．勞要為新戲尋找題材的時候，他說了這個故事，因此成為《重述：街角的兇殺案》的起始點。在排練開始前，米洛．勞帶著工作團隊到列日進行兩星期的田野調查，他們和受害者家屬訪談、透過熟識的律師與監獄方面聯繫、到監獄裡與兇手訪談、並且在列日進行素人演員徵選。在舞台上，我們看見三位專業演員面試三位素人演員的片段，實際上在製作過程中真的發生過，三位素人演員的背景就和他們的台詞所描述的一模一樣。許多當時田野調查的資料，後來都成為演出時的台詞。在犯罪案件之外，米洛．勞關注的視角更拉大到城市規模，在劇中帶入工業沒落造成嚴重失業問題的無奈現況，尋找犯罪行為背後可能的社會結構。

即使米洛．勞在台上大量使用寫實表演手法，但他強調這齣戲不是紀錄劇場，他不是要在台上「重現」犯罪案件，而是以此來質疑寫實表演是否能繼續在劇場中存在。同時，他也運用虛實交錯的影像，以後設角度來探問劇場本質。例如，觀眾為何需要入戲？什麼是劇場中的真實？什麼是舞台上的悲傷？一齣戲要如何開始、結束？一個演員該怎麼上台、下台？人性中極致的陰暗面（暴力、羞恥等）真能在劇場裡再現嗎？

《重述：街角的兇殺案》中三位專業演員面試三位素人演員的片段。 （Hubert Amiel／攝；國家兩廳院／提供） 分享 facebook 無意義亦無必要的人性悲劇

如同他在法國劇場雜誌TANDEM Scène nationale的訪談中提到：「儘管在劇中我們一再聚焦於犯罪案件，但我們想探討的並不是案件本身，而是當我們愈接近事件的核心，就會發現，在媒體過度渲染的表象下，其實藏著最平庸、幾乎毫無意義、甚至可以說是巧合的謀殺。這場謀殺完全沒有任何意義上的必要，如同伊底帕斯在毫不知情的情況下殺了自己的生父，就是這樣的悲劇，身為觀眾的我們完全找不到任何社會學上合理的解釋。人性中平庸的邪惡，也許不只存在於戲劇中，也藏在所有人的心中。」

《重述：街角的兇殺案》被瑞士Le Temps日報讚譽：「對很多人來說，這是個年度代表作；但對某些人來說，這個作品代表了他們的人生。」這也是米洛．勞在發表「根特宣言」後推出的第一齣作品，被稱為「根特宣言第一號示範作品」。他表示，他想藉由這樣的宣言來實現一種全球性的現實主義（global realism），如舞台布景必須輕量化，以便可以到處巡演，如創作的過程必須公開，盡可能邀請以往不那麼常看戲的民眾走進劇場大門。「其實，每天早上醒來發現自己要面對不同文化背景的工作人員、必須講兩種以上的語言、經常到戰亂地區排練並不是那麼輕鬆愉快的事，」他笑著承認，「不過，希望能以此創造出屬於我們這個世代的新的劇場模式。」

2019TIFA 米洛．勞《重述：街角的兇殺案》

4/5～6 14：30 4/5 19：30

台北 國家戲劇院

INFO 02-33939888