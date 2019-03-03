家，是一股生生不息的能量 克里斯汀．赫佐的嶄新創作實驗

【撰文／王世偉】

分享 facebook 理想主義者嘗試跨越疆界，四海為家，而保守人士卻以「守護家園」為由，築起邊境圍牆。「向外擴展」與「往內凝聚」的矛盾衝突引起當代社會的嚴重分歧，也影響了每個人對於「家」的定義。面對這種現象，法國鬼才編舞家赫佐（Christian Rizzo）企圖從身體與空間出發，探索「家」究竟是個人意志的歸屬，還是庇護群體的共容之所？

甫獲「台法文化獎」的赫佐把台灣當成他第二個故鄉。二○○七年結束台北藝術村駐地創作之後，他一心只想趕快再返回寶島，甚至流下了感傷的眼淚。十幾年來，赫佐與台灣表演藝術界結下了不解之緣，不僅數次與本地藝術家共同創作，也不斷透過巡迴和策展，把最前衛的表演藝術作品帶到台灣。對他而言，有時候要走出熟悉的領域，才能更了解自己。台灣的自然與人文環境確立了他融匯相異元素的創作手法，也帶給他全新的靈感。三月初，《家》於法國首演之後，隨即來台演出。台灣民眾可以比全球觀眾更早一步欣賞到赫佐的美學實驗。

家是個人與群體的交織 從觸覺啟動的身體

作品的標題往往透露出赫佐的創作初衷，也成為他發展編舞的重要依據。他並沒有把「家」視為演出主題，而是一種激發想像的框架，就像是孩子用粉筆畫出房屋架構，再將故事與情感投射其中。對赫佐而言，每個人對於家的想法都有所不同，它是一種同時融合具體形象與抽象涵義的場域，如他所言：「無論有形或無形，家都是獨一無二的內在空間。在那兒，小我與大我相互協調，構成一個充滿複調的故事。它們齊心協力，開展詩意的可能。」透過本次創作，赫佐並不想闡述「家」的意義，也非要描繪族群相濡以沫的情感。他企圖探索個人及群體的關係如何交織成一種充滿親密氛圍的空間，如同《伊恩症候群》Le Syndrome Ian中，集體失落靈魂舞動下所凝聚的迷幻力量。

赫佐認為「觸覺」是把這種抽象概念轉化為編舞動作的關鍵：「抓住對方的力量、被他人摟住的感受、擁抱、緊握、墜落地面……我想要以這些觸感作為基礎，發展創作。」不同於拆解、重構大眾舞蹈的三部曲，《家》呼應了赫佐二○○八至二○一二年的創作主軸：透過舞台元素和身體運動的相互影響，勾勒出個體與空間的細微變化。然而，他這次不再著重於靜態的身體姿態，反而從動態的能量流轉去尋找彼此牽制所產生的凝聚力，他說：「唯有他者存在的時候，個體之間才能衍生出繁複的遊戲，或交融為一體。我想要把這層關係延伸至觸覺之上，讓這種觸感體現在日後的創作中。它是一種『在一起』的力量。同時被推動與行動。這就是我探索運動的基礎——有人驅動了你，所以你必須產生動作，讓運動永遠處在一種雙向傳送與接收的關係。使大家集中在同一個循環活動中，一種從不間斷、生生不息的流動，沒有人能指出哪裡是起點，就像是潮起潮落的海洋，或持續吹拂的季風。」

《家》彷彿將無形的舞台空間塑造成了一個有機的生命體。 （© Christian Rizzo；國家兩廳院／提供） 分享 facebook 集體流動能量中 突顯個人特色

《家》中，赫佐不再用外在姿態去架構擁有自己獨特美學的舞蹈語彙，反而強調舞者的內在動力，更開放地去接納各種不同的身體樣貌。為此，他特地招募了一群新舞者，讓他們與熟悉的創作夥伴相互切磋，激盪出精采的火花。《家》的十四位舞者分別在極具個人特色的單人舞，以及連成一氣的群舞之中，交換彼此的能量，融匯成一個相互渴望又彼此抽離的群體。編舞家將看似獨立的舞蹈片段剪輯在一起，像是組合拼圖一般，讓觀者慢慢發現舞作清晰的輪廓。此外，他也採取了交響樂的手法編排創作，在流轉不歇的舞章中突顯每個人的特色。對他來說，這種同時著重個體性與群眾性的表現手法，讓我們觀察到人與人之間相互牽動的關係與力量，進而讓觀眾重新思考自己在宏大生命中的位置，而這就是《家》要帶給他們最深刻的感觸。

如同他一貫的創作風格，赫佐企圖藉由多元的劇場元素，營造出綿延不絕的視覺流動與感官變化。《家》彷彿將無形的舞台空間塑造成了一個有機的生命體：閃爍不停的螢光燈拱架、在白色地板上堆積一座土丘，再將塵土鋪滿整個空間、細微的燈光轉變、層次分明的電子音樂等。透過舞蹈、空間、燈光和音樂的變化，赫佐試圖讓觀眾走出內在的理性囹圄，迎向外在的感官世界，他說：「我試著營造的並非封閉的感知，而是一種向外擴延的開放感受……除了觸覺之外，我企圖透過源源不絕的感官效果，讓它們超越抽象的層次。感知與故事不應該凌駕於生命的流動，這才是我所追求的。」

的確，本作除了運用瞬息萬變的舞台效果，在觀者心中留下了稍縱即逝的感觸，也透過循環不息的動力，打開了他們感受當下的心靈之窗。《家》不只勾引出孤單靈魂被觸動的渴望，也讓每個人享受親密相聚的剎那。

2019TIFA克里斯汀．赫佐《家》

3/29～30 19：30 台北 國家戲劇院

INFO 02-33939888