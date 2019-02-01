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旗艦製作《當迷霧漸散》 施如芳、李小平再度攜手

2019-02-01 09:43PAR表演藝術雜誌

【撰文／游富凱】

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臺灣戲曲中心主辦的第二屆「臺灣戲曲藝術節」，即將於三月登場。今年以「戲曲臺灣」、「戲曲經典」和「戲曲未來」三大系列，匯聚國內外優秀藝術家與表演團隊，兩個月內將推出十五檔節目，呈現出豐富、多元的戲曲新風貌。

二○一八年，首屆「臺灣戲曲藝術節」的旗艦製作《月夜情愁》，由著名戲劇學者邱坤良與唐美雲歌仔戲團聯手打造，從台灣東北部出發，以台灣戲曲史上真實發生的西皮、福路戲曲對抗為背景，並加入戲曲與電影結合的「連鎖劇」表演型態；透過紮實深厚的戲劇史料，訴說著這片土地上珍貴的歷史記憶與人物情感，成功為日後的旗艦製作樹立典範。

今年的旗艦大戲《當迷霧漸散》，則由「一心戲劇團」傾力製作，創作才女施如芳再度攜手鬼才導演李小平，並邀請戲曲天后「永遠的娘子」許秀年、金枝演社藝術總監王榮裕、國光劇團知名女老生鄒慈愛、傳藝金曲獎得主黃宇琳和古翊汎、音樂劇王子葉文豪、「一心戲劇團」的當家「雙小生」孫詩詠和孫詩珮共同演出，超強卡司，黃金陣容，備受各界期待。

從未曾明說的心境，望斷歸鄉路的林獻堂

《當迷霧漸散》以台灣中部的風土人文為題材，故事以林獻堂家族為軸心，時序跨越清領、日治及戰後，輻射出大時代下仕紳家族、知識分子與台灣電影人的命運流徙與處境抉擇。編劇施如芳表示，會選擇以中台灣為題材，主要是因為地緣關係，想寫一個自己家鄉的故事；另一方面，是想找一個自己較熟悉的題材，因此想到了碩論時期研究的歌仔戲電影。由地緣關係到歌仔戲電影，想到霧峰片場、霧峰林家，而鎖定林獻堂家族和「北溝故宮」。這些看起來相互平行不相干的素材，在施如芳眼裡，不但透露著戲劇性的反差，也因為「拍電影」這件事，讓一切創作元素被連結在一起。

《當迷霧漸散》以台灣民主運動先驅林獻堂的生命歷程為背景，透過日本住所「遁樓」的一場夢、孫女的一封信和「萊園」戲台，牽起林家幾代說不盡的隔空思念與情感交織。劇中以林獻堂（由王榮裕、古翊汎、張閔鈞三人分飾）、祖母羅太夫人（許秀年飾）、孫女林琳（黃宇琳飾）為主要人物，穿插當時台語電影的流行，亦有魔幻辯士（孫詩詠飾）在歷史的浮光掠影中迴盪徘徊，並結合京劇、崑曲、歌仔戲等戲中戲的表現形式，召喚古老戲台上一齣齣撼人心弦的忠孝節義與生離死別，藉由劇場奇觀展開一場波瀾壯闊的華麗冒險與歷史想像。

對編劇施如芳來說，如何在有限的時間跨度裡把故事講好，是這次創作最要克服的挑戰。相較於前作《快雪時晴》，以台北故宮文物〈快雪時晴帖〉，展開一場跨越一千六百多年的歷史消長與生命流轉。在這次的創作過程中，她不斷告訴自己要把時間跨度拉大，但現實是，「林獻堂怎麼拉就是一百年的時間」。如何將有限的歷史時間，化作無限的創作空間，考驗著編劇的智慧。為了突破「一百年」的限制，施如芳最後將整齣戲，聚焦於林獻堂在日本的最後七年。

一九四九年九月，林獻堂以治暈眩之疾為由，前往日本；直到一九五六年九月，病逝日本，這七年的時間，林獻堂未再踏上台灣這片土地。期間，其友人曾數次赴日，說服這位「台灣第一公民」回到祖國，林獻堂最終不為所動。施如芳表示，「為什麼不回來？」，是林獻堂留給後世的迷思與猜想，而這個疑問始終迴盪在台灣歷史的長河中。然而，那些不曾在歷史中被說清楚、或說不出口的心境，恰巧為後世創作者提供了想像空間。因此，全劇以林獻堂的最後七年為發端，透過老獻堂在「遁樓」裡的回憶、夢境與現實的錯綜交錯，在層層的歷史迷霧與不為人知的心霧中，窺探潛藏在林獻堂「望斷歸鄉路」背後的愁苦心情與現實困境。

《當迷霧漸散》是導演李小平（左）與編劇施如芳（右）三度合作。 （許斌／攝）
《當迷霧漸散》是導演李小平（左）與編劇施如芳（右）三度合作。 （許斌／攝）
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非線性敘事結構，挑戰導演功力與觀眾想像

此次是導演李小平與編劇施如芳三度合作，回想當初拿到劇本的第一個感想：「這就是很如芳，還是那個讓人佩服的如芳！」在李小平看來，施如芳是一名不甘願「直書」歷史的編劇。他認為：「戲劇可以是與我們有距離的歷史再現工具，若是將歷史直搬演繹的話，會很無趣。」而《當迷霧漸散》的最大特色，便是以一種「非線性敘事結構」的方式說故事。

在劇中，編劇特別安排了辯士，穿梭於每場的舞台空間與戲劇時空，牽引著原本無法跨越現實時空的人物與事件，透過歷史的錯接與並置，讓人物展開深層的心靈對話與意識流動。辯士原是近代出現的一種職業，早期專門為默片和外語片配旁白，向觀眾說明劇情；即使到了有聲電影時代的初期，台灣的觀眾仍需要辯士的說明。施如芳表示，若對應到台灣人在近代歷史的處境：「這就像是台灣人始終聽不見自己的聲音一樣。」藉由在舞台光影中幻化的辯士，觀眾在看戲的過程中，彷彿也在找回屬於自己的歷史記憶與聲音。

李小平坦言，以「非線性敘事結構」的方式說故事，對導演甚至整個製作團隊來說，都是一次艱鉅的挑戰。他透露，「其實這次整個團隊，大家都是身經百戰，但看完劇本之後，沒有一個人不是這種感覺。」相對於傳統戲曲慣用的線性敘事，劇中人物的情感與行動，大多具有符合邏輯的動機與轉折過程。「非線性敘事結構」打破線性時間的發展，劇中出現的許多場景，如老獻堂回到萊園為祖母拜壽、老獻堂與孫女跳舞的場景，都是出自主人公的幻視；在虛、實交錯間、清醒與朦朧間，以情境敘事取代情節敘事，透過人物情感的疊層堆加，在看似留下許多懸念與疑問的舞台上，人跟台灣這塊土地的情感結構與「文化原鄉」的主體建構卻才開始逐漸清晰。然而，李小平並不諱言，排戲至今，現在還有些「點」是卡住的，「但就讓我們卡著，然後解開一點、解開一點，這樣才有創作經驗的累積。」

2019臺灣戲曲藝術節：一心戲劇團《當迷霧漸散》

3/28～29 19：30

3/30～31 14：30

台北 臺灣戲曲中心大表演廳

INFO 02-88669702

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年2月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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