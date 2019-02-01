李貞葳《不要臉》 揭露人心的匱乏與渴望

【撰文／鄭筠】

分享 facebook 自拍、上傳，在「讚」、「愛心」與評論之間自我檢視、渴望眾人目光，週而復始。網路科技與社群平台的發達促成這個時代人們以鏡頭檢視、呈現自我的風潮。然而，利用科技產品呈現特定部分的自我，實際上卻導致人們更難以直面真實的自己。

舞蹈家李貞葳觀察這股全球性的社群平台自戀風潮，看見人們未覺察暗藏背後的真正動機；在過於快速且膚淺的虛擬世界中，人們公開尋求群眾的關注，換得的卻往往只是心靈的空虛與匱乏，與新的渴求形成衝突與矛盾。

探索「自拍」背後的意義

李貞葳選擇透過創作來理解、釐清這個以螢幕為媒介的虛擬世界。「創作過程中，我不斷地嘗試，也一直在推翻自已。最初，我對自拍行為的態度是排斥而且厭惡的，比較是從一個批判的角度在進行創作。」李貞葳說。

不過，當她到兩廳院排練作品時，一個有著大片鏡子的排練場卻意外給予她轉折性的領悟。「由於過去在巴西瓦舞團的訓練，我已經非常習慣在無鏡子的空間裡創作和排練，透過自我感知及一同工作的夥伴來檢視自己，或是運用錄製影片來回顧工作的內容。到兩廳院排練時，我從一開始不斷避免看見鏡中的自己，直到有一天突然意會到：時時刻刻想從鏡中（或螢幕中）檢視自我的行為，不正是這個作品在探討的核心問題嗎？」自此開始，李貞葳放下原先抗拒的態度，嘗試同理、接受這些蔚為風潮的自拍行為，來更深刻地探索其背後的意義。

走進劇場，李貞葳要邀請觀眾隨她進入社群平台的虛擬世界，彷彿在觀看著知名網紅，但除去螢幕的隔閡和保護。劇場裡，肉身傳遞的真實感知、直接、不閃躲的溝通，將刺激觀眾重新思考人們習以為常的自拍行徑。

《不要臉》將透過精準、直接的身體語彙，犀利呈現李貞葳對社會現象的觀察與理解。 （吳汶憶／影像設計；國家兩廳院／提供） 分享 facebook 呈現近年來的思想與身體蛻變

《不要臉》是李貞葳醞釀近兩年半的首支長版獨舞作品。一路走來，李貞葳從以色列巴西瓦舞團五年工作經驗領悟到身體的用法。離開舞團後，旅居歐洲的生活則不斷地為她帶來美學與概念上的革命性經驗。對比二○一六年與舞蹈家 Vakulya Zoltán 共同創作較為抽象的雙人舞作品《孤單在一起》，以最赤裸而細膩的方式探討人的關係，這一次，《不要臉》將透過精準、直接的身體語彙，犀利呈現李貞葳對社會現象的觀察與理解，同時也讓觀眾一睹她於旅外期間在思想與身體上的持續蛻變。

2019TIFA 李貞葳《不要臉》

3/8～10 19：30

3/9～10 14：30

台北 國家戲劇院實驗劇場

INFO 02-33939888