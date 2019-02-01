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讓人生在年輪舞台上開展 黃翊工作室+《長路》

2019-02-01 09:43PAR表演藝術雜誌

【撰文／張慧慧】

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獲得國家表演藝術中心首屆千萬製作經費的三館共製作品《長路》，出自擅以科技裝置結合舞蹈的編舞家黃翊，這回他打造出直徑九公尺的巨樹年輪旋轉舞台，將已流過自身的時間如捲軸般地攤開，卅五歲的編舞家出席每一場節目發表記者會上，都慎重地拿著手稿，逐字朗誦：「不論你要或不要，時間，都會將你抽高，令你盛放、凋零」。

短短幾句，幾乎已清楚說明全作核心——人類害怕非常簡單的事物，害怕受苦，害怕死亡。《長路》透過行走與時間不可逆的流動，展現了人類生活經驗中無可迴避的甜美與碎片，所有的記憶都是記憶的記憶，人們只能活在已經驗過的世界裡。黃翊說：「年紀到了，這個主題對我很重要。在《長路》，時間是流動的，不同的段落象徵不同人生階段。」舞者林柔雯亦指出：「我們得去挖掘過去青澀的狀態的同時，又要去到很遠，年老的狀態。過程中不斷在這樣的時間中遊走，很有挑戰。」

低調的科技 呈現人生的危險平衡

相較黃翊過往如《SPIN - 轉》（2007）、《黃翊與庫卡》（2012）、《量身訂做 - Special Order》（2014）、《地平面以下》（2018）等觸及AI、聲光、影像視覺與互動機械裝置的作品，由黃翊工作室+核心創作成員黃翊、胡鑑、林柔雯、駱思維共同參與創作的《長路》科技運用著墨於旋轉舞台與懸吊裝置，可說是相對「古典」的技術，但這個機械雕刻年輪有別傳統旋轉舞台的單一固定，透過數位定位技術，能更精準控制舞台的旋轉速度、方向，因而形塑了表演者的行動方式。編舞家這回不炫技，他說：「希望可以讓科技低調，去呈現人文的內容。」

「我用這個旋轉舞台呈現一段很長的路，旋轉舞台象徵時間，舞台永遠在旋轉中，或快或慢，人走在上面舞動、行走，速度反應行走的人的心境，變化也在時間碼中進行。」比如一段逆行的時光，胡鑑得同時呈現成人與孩童的多重狀態。另一方面，本作亦透過可數位變速且近乎安靜無聲的懸吊裝置，協助舞者鍾順文展現了在旋轉舞台邊緣傾斜行走的姿態，一段與胡鑑的雙人舞，鍾順文既是影子，也是獨行者，彷彿隨時要從地球的邊緣墜落。不禁要想，傾斜者看見的世界會是什麼樣貌呢？運氣好的話，將會發現新大陸，然而，從世界邊緣墜落的可能性一直都在。

黃翊呈現了每個人都曾有過的身心狀態的危險平衡，他說：「舞者用不同的方式行走，就代表了不同的人格，正著走的人、倒著走的人、傾斜走的人……很多時候，人的狀態是斜的，比如說我們特別累的時候、感受偏移的時候，人的身體都是歪的，這同時也象徵著不同的性格，比如若跟一般價值背道而馳的人，他可能就是倒著走的狀態。」

《長路》中，舞者在旋轉舞台上行走、表演，演繹不同的心理狀態與人生。 （黃翊工作室...
《長路》中，舞者在旋轉舞台上行走、表演，演繹不同的心理狀態與人生。 （黃翊工作室+／提供）
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一首舞曲 人生境遇的各自表述

除了表演者的行走姿態有清晰的心理狀態指涉，在重複播放不同版本的拉威爾鋼琴獨奏曲《死公主的帕望舞曲》Pavane pour une infante défunte（亦譯為《悼念公主的帕凡舞曲》）中，舞者們詮釋不同階段的人生境遇，併行、支撐、爭吵、相愛等人物關係，亦是一大亮點。

現實生活中的情侶檔林柔雯、駱思維首次於舞台上共舞，發展出一段黃翊直稱「非常美麗」的雙人舞演繹愛情，駱思維說：「我跟柔雯平常不爭執，但排練時爭執很多，不會退讓，我們花了很多時間，才將這個雙人舞捏出了形狀。」林柔雯回應：「我最初以為很容易，但不是這樣，反而是在發展的過程中，去了解、適應對方，也去梳整過去的回憶。這對我來說是很特別的雙人舞，放入了很真實的感受與記憶。」

有趣的是，「行走」作為本作肢體發展的核心，相對抽離了多數舞蹈動作，也加入如特技演員陳韋安等跨界表演者，舞者們多以各自的方式進行身體訓練，比如原為雲門２舞者的駱思維致力剝除過往舞蹈訓練，「我希望可以拿掉過去的技巧與肌肉，看起來不像舞者，對我來說是一個非常難的功課。當我可以讓我們身體從舞者變成普通人，或許我的身體可以說出更多大眾的故事。」林柔雯則開始跑步，「過去學舞，不敢跑步，怕傷到膝蓋， 這次上到旋轉舞台，反覆運動的狀態就像跑步，我忘了自己在跳舞，舞蹈似乎就在忘我的狀態中出現了。」

這個小卻精實的團隊，每位夥伴保有各自強烈的性格，黃翊說：「工作超過十年，有了默契，會往有共識的地方前去。我們沒有一起的暖身課，會自己找有興趣的課程學習，排練時，我們會交換彼此的新發現，我們是彼此的老師，如此交會，才能複雜且豐富，我們一起創作，但我們不一起學習。」

黃翊工作室+《長路》

2/16 19：30 2/17 14：30

台北 國家戲劇院

5/18 19：30 5/19 14：30

臺中國家歌劇院中劇院

5/25 19：30 5/26 14：30

高雄 衛武營國家藝術文化中心戲劇院

INFO 02-33939888、04-22511777、07-2626666

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年2月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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《PAR表演藝術雜誌》是華人世界唯一一本表演藝術類型雜誌，獲八次金鼎獎。涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、戲曲、文學、藝術等內容，透過名家專欄、特別企畫、藝術家生命旅程、跨界名人對談、全球表演推薦與評論等，帶您走入台前幕後，看見藝術家的生活與故事。

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