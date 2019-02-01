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勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工

歌劇人生中的寫實與不寫實 林懷民 ╳ 呂紹嘉

2019-02-01 09:43PAR表演藝術雜誌

【主持／黎家齊；企畫執行／李秋玫；記錄整理／羅又莛】

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Q：兩位老師各別在舞蹈與音樂領域都是台灣的佼佼者，但不知在學習過程中，有沒有些特別殘酷的經驗可以分享呢？

呂紹嘉（以下簡稱呂）：雖然我是在大學畢業才決定投入音樂，但在學習過程中算是頗順利，倒是在國際比賽得獎、出外闖蕩後，開始體驗一位職業指揮面對的重大挑戰，需到處在短短幾天內，面對、說服陌生的百人樂團，這對年輕指揮的壓力是很大的。但我一路走來，沒有徬徨，因為路是自己選的，沒有人逼我。挫折是讓自己更深刻檢視自己的機會。不管過程有多少挫折，站在舞台上與樂團做音樂那一刻的滿足感，讓一切都值得了，這也是讓我不斷走下去的力量。

林懷民（以下簡稱林）：我五歲左右，看到英國的芭蕾舞電影《紅菱豔》The Red Shoes之後就很喜歡舞蹈，可是我到廿三歲在美國唸碩士的時候才去舞蹈系上課。跳舞當然很辛苦，但年輕時不覺得，甚至對於肌肉酸痛的辛苦感到快樂。

我對音樂印象最深的記憶是也是在五歲的時候。父母帶我到嘉義有名的才女李德和先生家裡作客，元宵時節，賓客不多，有細緻美味的糕餅，盛開的梅樹下有南管樂團，李德和先生親自拍板吟唱。

五歲半進小學。上課第一天回來，母親給我一小杯牛奶、兩片餅乾，讓我跪坐在榻榻米上吃，她會放七十八轉的唱片給我聽，要聽完兩張唱片才可以離開。每天如此。母親會說：「你聽到了沒有？是溪水在流嗎？有沒有聽到有小鳥在叫？」後來就知道那是貝多芬的第六交響曲。我不乖的時候，她就會放那種我覺得很恐怖的聲音，是一個德國的曲子吧，叫做《跳蚤之歌》……

呂：是不是《霍夫曼的故事》？

林：應該是。還有一個歌很好聽，我長大了才知道是〈為了藝術為了愛Vissi d'arte〉。

後來寫小說，有稿費的時候就會先買唱片來聽。因為在寫小說，我對歌劇比較有興趣，整個暑假會關起門來看解說的書，沉浸在《弄臣》、《蝴蝶夫人》裡，跟著哼。那幾個夏天對我影響非常大，因為歌劇總在講一個故事，怎麼樣把一個事情講清楚，編舞也是一樣的。創作有沒有什麼挫折？我想說的是：一定會有不順利、一定有撞牆的時候，但既然是自己選的，當然自己了斷囉！我認為創作的人都是有「病」的，他喜歡解決問題，總是創造問題讓自己去解決，所以撞牆是應該的啊！

Q：那呂老師呢？我們常常看到指揮都是用自己的肢體在表現某一些音樂，我覺得有時候很像舞蹈的感覺……

呂：是有人會這樣形容啦！但我總是希望，欣賞音樂不用太去分開指揮與樂團，整體音樂的表現才是本質。指揮的動作，人人有異，也不是最重要的，重點是要讓樂團演奏出作曲家所要的（當然是透過指揮的詮釋）。另外，指揮不是用動作來「描繪」或「反應」，而是「帶出」音樂，指揮的首要任務是以清楚手勢，不透過語言，讓大家「預備」而「整齊」地奏出音樂。除此之外，音樂有它的特性、顏色、深度……如何讓團員達到此境地，牽涉到指揮藝術修養及其他種種，是說不完的故事，這不是單以「肢體動作」就能涵蓋的……

林懷民與呂紹嘉 （許斌／攝）
林懷民與呂紹嘉 （許斌／攝）
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Q：我知道林老師編舞一向嚴厲，聽完呂老師的想法，我很好奇您怎樣帶領舞者照著您的意思跳出您要的感覺，是用語言嗎，還是其他方式？

林：剛剛紹嘉在講：指揮在動、音樂家在動，但那個「動」，是音樂裡面透過他們的身體出來。舞者當然透過身體來表達，但事實上，演奏的人也是整個身體在音樂裡面。我把我要的感覺設計在動作裡。舞者把動作做好就行了。因此我不太講感覺，而是不斷提醒舞者提肛，呼吸。舞蹈跟音樂，怎麼樣兜在一起……用語言嗎？大概都不是。以雲門來講，是「呼吸的統一」，我們是不大數拍子的。

呂：所以我說藝術家的世界是不需要用語言溝通的，我常想為什麼我可以在國際上走，並不是因為很會演講，而是靠我的手指揮。當用手表達還不夠、需要一些概念溝通的時候，那麼用最簡單的語言就好！一個原則就是「指揮絕對不要多說話」，用專業、簡單的語言例如：這邊多一點、少一點、這個太快了、太慢了……這種非常量化的語彙，而不是那種抽象的形容。

形而上的東西，以及靠大家music making（做音樂）期間一起激發出來的那種give and take（施與受）的過程，使得我們能在這麼短的時間內跟陌生的樂團合作一場好的音樂會。我相信林老師一定也非常能理解這一點，跟藝術家工作的時候，語言只是輔助，讓我們達到真正想要的。

林：事實上，說多了反倒會誤事，因為語言依據個人不同的素養跟生命經驗，而有不同的解釋。要記住的語言，或是要去表達那個文字……跟身體根本都已經分開了……

呂：這也是我說的，音樂自有它一套運行的軌道，語言只能在彼此感覺無法傳達時，作為一種讓抽象意念承載少許「量化」的媒介，不能反客為主。音樂家需要的，是清楚簡要的技術指示，及一點對「想像力」的激發。

NSO 歌劇音樂會《托斯卡》

2/22～23 19：30

2/24 14：30

台北 國家音樂廳

3/8 19：30

屏東演藝廳音樂廳

INFO 02-33939888

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年2月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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