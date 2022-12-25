絕世成套清康熙「十二花神杯」罕見登場

台北宇珍2022秋拍「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」

台北宇珍國際藝術12月18日秋季拍賣會將迎來一場「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」頂級珍寶專拍，為台灣拍賣史最堅強的拍品陣容。這批由重量級日本古董藝術鑑藏家久手堅憲二精心收藏的十件中國藝術精品，台北宇珍公司經兩年協商才終於徵得，預展為12月10日至17日，地點在台北市重慶南路二段15號中華文化總會大樓，本場珍品堪為罕見臻絕之作，不容錯過。

一代傳奇的古董藝術鑑賞家－久手堅憲二

久手堅憲二（1895－1987年），出生於日本沖繩縣那霸市名門望族，畢業於東京都國學院。時任院長的石川岩吉對其處處提攜，進而搭建起久手堅憲二與日本皇室及中華民族間深厚的聯繫橋梁。久手堅於1926年創辦「永藏商事株式會社」，也因和日本皇室與日本上層社會互動密切，一生收藏眾多難得一見的藝術精品，尤以中國文物珍品為最。1987年，久手堅憲二走完傳奇的一生，為表彰其為日本政府所做的傑出貢獻，官方追授其七等青色銅葉章並派發獎狀。如今，久手堅的珍藏品重現於世，這些寶氣螢光映入眼簾之時，所展現的不僅僅是藝術美學的洗禮，更流露出中日雙方古往今來的深厚淵源，不禁令人神往感嘆，這就是歷史與藝術所餽贈的絕妙感受。

日本天皇獎久手堅憲二授勳七等，並敘青色桐葉章

〈石川傳育官書狀〉 久手堅先生大婚時，日本皇室賜下賀禮，並委派當時官居傳育官的石川岩吉辦理，此書狀紀錄了皇室所賜予之賀禮明細

日本博物館與重量級私人之收藏

中國與日本的文化交流歷史悠久，在遣唐使、宋日貿易、明日勘合貿易等中、日兩國文化交流及貿易往來中，陶瓷一直是大宗門類，頗得日本上流階層乃至天皇的青睞。又隨禪宗哲學及茶道傳入日本，陶瓷等藝術與茶道結合，成為日本茶席陳列的重要展示。如人稱「電力王」的松永安左衛門（1875－1971年），為活躍於戰前戰後電力業界鉅子，精通茶道，所建茶室「柳瀨山莊」又稱「耳庵」，被稱為小田原三茶人之一。松永耳庵於其茶室舉辦多場茶會，邀請當時著名茶人、政治家、學者、畫家、實業家等參與，除品茗、花藝及茶道獨特禮儀，鑑賞茶器更是茶會一大重點。其於戰前蒐集之文物藝術，主要捐贈予東京國立博物館；戰後蒐集的文物藝術則寄贈福岡巿美術館。

本次專場清康熙〈五彩十二月令花神杯暨朱漆三元式茶籠〉、清雍正〈廠官釉菊瓣式壺暨昭和時期仿花梨木漆盒〉為松永安左衛門之珍藏 松永安左衛門，攝於1967年 © kanaloco.jp

清康熙

五彩十二月令花神杯暨朱漆三元式茶籠

「大清康熙年製」款、「賞」印

H5cm D6.6cm

杯題款：

春風弄玉來清畫 夜月淩波上大堤

金英翠萼帶春寒 黃色花中有幾般

風花新社燕 時節舊春農

曉豔遠分金掌露 暮香深惹玉堂風

露色珠廉映 香風粉壁遮

根是泥中玉 心承露下珠

廣殿輕香發 高臺遠吹吟

枝生無限月 花滿自然秋

千載白衣酒 一生青女香

清香和宿雨 佳色出晴烟

不隨千種盡 獨放一年紅

素艷雪凝樹 清香風滿枝

來源：松永安左衛門收藏

日本永藏商事株式會社收藏，242號藏品

久手堅憲二收藏