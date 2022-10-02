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台北故宮年度大展 限展國寶 一次盡現

聯合新聞網／ CANS藝術新聞

10月5日至2023年3月21日

台北故宮年度大展【寫盡繁華】

10月隨著香港藝術圈進入拍賣季，台北故宮也將迎來2022年最讓人期待的展覽【寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業】。台北故宮精選了133件（組）院藏珍品，完整呈現明代重要史家與文學家王世貞（1526－1590）的一生與志業。而展件門類豐富，包括了：書法、繪畫、緙絲、刺繡、古籍、地圖、玉器、瓷器、文房、銀器與漆器，其中屬國寶級文物有17件、重要古物有14件；最為吸睛的是，共有7件屬台北故宮限展書畫，包括晉王羲之〈快雪時晴帖〉、唐懷素〈自敘帖〉、唐人〈明皇幸蜀圖〉、南唐董源〈龍宿郊民圖〉、南唐巨然〈層巖叢樹圖〉、宋范寬〈臨流獨坐圖〉、宋徽宗〈詩帖〉、元趙孟頫〈鵲華秋色〉等傳世鉅作，此次7件齊出，極為難得！

王羲之 快雪時晴帖
王羲之 快雪時晴帖

王圖炳抄錄了御製梧桐詩
王圖炳抄錄了御製梧桐詩

【寫盡繁華】展期將分為二檔，分別為10月5日至12月25日；12月28日至2023年3月21日。王世貞是吳門地區傑出的書畫鑑賞家，如明人詹景鳳所言：「元美（王世貞）雖不以字名，顧吳中諸書家，唯元美一人知法古人。」其對於書畫理論，向來有著深刻見解與研究，倡導復古，在當時及後世影響都極大。近年來學術界有關王世貞的研究相當熱門，台北故宮豐富的典藏恰可展現王世貞的一生志業，展現他如何以自身天賦與文化資本優勢，以史家的宏觀視野留下許多影響後世的言論，積極主導各式藝文活動，從而塑造了一個時代的文化圖景。

2022年8月號,No.295
2022年8月號,No.295

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