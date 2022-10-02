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疫情已近尾聲 秋拍人氣將逐漸回籠

聯合新聞網／ CANS藝術新聞
香港的未來在哪？香港故宮、M+的出現，似乎已給了答案。
香港的未來在哪？香港故宮、M+的出現，似乎已給了答案。

過去，每年骨董書畫圈子的人都會從四面八方雲集到香港，參加春秋兩季的拍賣會。除了香港，他們也會按季節到訪北京、倫敦、紐約拍賣會，這種如同侯鳥般的季節到訪，我們視它為行家們的雁行生意。

遺憾的是，這種雁行生意因疫情的邊境管控，足足停了二年多，不僅僅影響到拍賣公司的正常營運，也打亂了行家們雁行生意，對拍賣公司及行家們的衝擊可謂巨大。

各國疫情邊境管控逐步放寬

這波疫情從早期的COVID-19到Alpha、Delta到Omicron，現在的BA.4、BA.5。雖然病毒不斷變異、傳染力也更強，但死亡率卻相對降低，因此各國正逐步放寬邊境管控。目前歐美地區已完全開放不需要戴口罩，入境日本、韓國、新加坡也免隔離，最近香港更宣佈放寬隔離政策到3+4；或許行家們的雁行生意可以從這次香港秋拍開始出發了。

何鴻卿爵士1995年攝於紐約住所
何鴻卿爵士1995年攝於紐約住所

香港秋拍 蘇富比、嘉德、保利拍品精彩可期

這次香港，依然是由蘇富比揭開秋拍序幕。領銜的是「何鴻卿爵士私人珍藏 第一部分」專場，此專場除在香港，也會在倫敦舉行一系列拍賣，呈獻何鴻卿爵士私人收藏400餘件拍品。除此，年初在紐約、香港兩地取得傲人成績的「吳權博士典藏專場」也會在秋拍推出第二部份；還有「劉鑾雄藏御瓷萃珍 第二部分」專場。今次香港蘇富比秋拍所呈現的拍品，應該是自疫情以來最精彩的一次。

為避開蘇富比精品粹集的鋒芒，香港保利改以高古拍品面對。〈唐 三彩母子俑〉、〈唐 三彩駱駝〉、〈商晚期 青銅獸面紋方彝〉都是高古的精品。當然「北美十面靈璧山居珍藏唐代藝術珍品」專場更會是今次香港保利秋拍的重中之重。

一向以書畫見長的香港嘉德，這次秋拍將推出「香港重要私人珍藏」的陳繼儒〈行書蘇子語錄〉手卷，還有「佛酒樓藏畫專場」的任頤〈春夜宴桃李園〉；除此，骨董有〈漢 白玉內出廓行龍紋璧〉、〈清嘉慶 松石綠地紛彩螭龍紋如意耳花口瓶〉等精品。

這趟8月香港行，隔離政策還是舊制的7天，所見來港的人不多，機場也是空蕩蕩的；但改為3+4後，相信來港的人必然會大大增加，對10月、11月的秋拍絕對是好消息，我們將逐漸看到拍場回籠的人潮。

香港行除了探舊 更對久違的香港有了重新的認識

此趟香港行足足待了一個月，把二年來的香港行一次性補上。二年多沒來香港了！這趟來港讓我印象深刻的是參訪西九龍的香港故宮、M+。香港回歸後，逐漸與中國內地生活圈拉近，反送中後有許多人為香港的未來感到擔心。香港的未來在哪？香港故宮、M+的出現，似乎已給了答案。

過去，香港是名符其實的全球的國際金融中心，但香港的未來應該打造成為全球的國際藝術中心，向紐約看齊。紐約除了金融，還有藝術，它讓喜歡藝術的人能在紐約駐足。同樣的，當香港有了藝術後，將吸引更多人來到香港，「亞洲的紐約」是香港可以努力的方向。再說，西九龍的香港故宮、M+開幕後，每天參觀人流達1萬以上，說明本地市民對藝術展覽具有高度熱情。待香港解除邊境管制後，預計會有大批國外旅客蜂湧而至，尤其是臨近大灣區的國人。

可以預見香港的未來，將從全球國際金融中心進階為國際藝術中心發展，香港雙引擎的城市戰略規劃似乎已經開始了。

2022年8月號,No.295
2022年8月號,No.295

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