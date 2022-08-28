｛太乃談收藏｝脫歐後的英國倫敦

這是英國脫歐後，也是疫情後，我第一次來到英國倫敦。英國是在2020年1月31日正式退出歐盟，隨後進入脫歐過渡期至2020年12月31日。也就是說從去年（2021年1月1日）開始，英國便正式退出歐盟，開始新的國家運行。

對於一位喜歡旅行、喜歡購物、喜歡藝術的人而言，脫歐後最大不便，就是在歐洲旅遊購買的免稅商品已經不能在英國辦理退稅了！至於從歐洲搭飛機、或從巴黎坐高鐵進倫敦，都跟以往一樣沒什麼改變。歐盟旅行簽證還是有包括英國，不需要再申請。當然，英國用的是英鎊，歐元不受歡迎，這也跟過去一樣。至於倫敦街頭的改變是華人增加了許多。街上走的10人就有3個是華人；聽說這二年香港有20萬人移民過來，還有原來在這裡待下的中國人、台灣人、還有東南亞的華人。倫敦街區的中國餐館也變多了，而且是為老鄉們準備的道地口味；還有Shaftesbury大街上每天都大排長龍的鮮芋仙、一芳水果茶，都讓華人覺得這裡越來越像香港。但街道比過去髒亂許多，或許這就是華人增加的最明顯寫照。

新開的中餐館老闆都是40歲左右的華人，他們都具備英語與現代化的運營能力，也很能融入英國西方社會，相信憑藉著努力，他們很快就能在倫敦置產甚至買下餐廳店面，當然他們子女也會留在英國受教育，成為新一代的移民。最近強森首相退位，聽說接任者是一位印度移民；或許再過數十年，這些中國新移民也能上位英國首相了。

脫歐後 對於藝術產業的衝擊才要開始

脫歐後的英國，討論最多的還是它在歐洲金融中心地位的不保。例如在倫敦的跨國銀行，將失去在歐盟自動提供服務的權利，為了能夠在歐盟開展工作，這些公司必須在歐盟成員國開設辦事處，這些都是額外的成本。有些跨國銀行不得不做出撤離的打算，而倫敦作為歐洲金融中心的地位恐怕會動搖。

至於對藝術產業的衝擊，可以分三個層面觀察。一是美術館預算將被壓縮，跨國企業贊助更為審慎；二是拍賣公司業務被迫本土化，倫敦是否還能穩座全球三大藝術品交易中心（倫敦、紐約、香港）之列還有待商榷；三是跨國畫廊將停止在英國擴張，現階段跨國畫廊還沒有撤離倫敦的打算，但自從瑞士巴塞爾集團宣佈將在今年10月在巴黎舉辨首場博覽會後，該集團已把巴黎視為瑞士巴塞爾、香港後，全球藝術產業戰略未來重要的一次佈局。

在歐洲旅遊購買的免稅商品已經不能在英國辦理退稅了

拍賣公司業務被迫本土化，倫敦是否還能穩座全球三大藝術品交易中心（倫敦、紐約、香港）之列還有待商榷。

就歐洲藝術產業發展來看，不管是一級市場的畫廊、還是二級市場的拍賣公司行業人仕，他們更看好巴黎，而且紛紛已有所行動。目前巴黎藝術區的新成立畫廊如雨後春筍，頗有欣欣向榮景象；再說奢侈品之都的巴黎，二大品牌集團的擁有者皮諾、阿諾都是國際知名的大收藏家，他們在巴黎爭相投入美術館經營，在藝術收藏品相互較量；還聽說買下蘇富比的法國老闆打算在市中心最好的位置興建蘇富比大樓，這些藝術圈大佬的熱情投入，勢必帶動未來巴黎藝術產業的能量。

倫敦大英博物館跟往昔一樣 參觀人潮洶湧

所以客觀來看，過去我們所認知的全球藝術品三大交易中心倫敦、紐約、香港；假以時日，倫敦的地位將被巴黎所取代。尤其是今年10月巴塞爾博覽會正式在巴黎舉辨的推波助瀾下，巴黎將會是未來歐洲藝術產業最蓬勃的城市。

美術館預算將被壓縮，跨國企業贊助更為審慎