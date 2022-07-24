年輕一代的拍賣行專家 任國輝

娜娜／北京採訪 北京中貿聖佳拍賣／圖片提供

中貿聖佳的古籍部是近年間的行業黑馬。2016年春拍，中貿聖佳以四部天祿琳瑯著錄善本敲開了古籍收藏的大門。四部天祿琳瑯總成交價達3726萬人民幣，業內驚嘆。其中宋刻本《纂圖互註揚子法言》以2300萬人民幾點成交，刷新了天祿琳瑯拍賣的歷史紀錄。同年中貿聖佳正式成立古籍部，任國輝出任古籍部總經理。任國輝是一位九零後。在採訪中我們感受到任國輝是如此溫潤謙和，又能力卓越。自2016年至今，在「天祿琳瑯」的加持下，任國輝帶領中貿聖佳古籍部在六年間貢獻出17部天祿舊藏面世的盛舉。自90年代有古籍拍賣以來，至今出現的天祿琳瑯藏書也僅有36部，中貿聖佳獨家拍出三十年來近半數天祿舊藏，堪稱「天祿琳瑯」專賣店。《CANS藝術新聞》本期【後浪】專題，專訪中貿聖佳任國輝與讀者分享他對古籍收藏的故事。

明拓本《沈樹鏞舊藏漢魯相乙瑛碑》 成交價 RMB 1,897,500 2018年秋拍 天祿琳瑯舊藏宋版《禮記》 成交價 RMB 7,130,000 2016春拍

CANS藝術新聞：據我了解，您在大學時的專業是文物鑒定，在眾多文物門類當中，您為什麼選擇在古籍善本這個領域發展？又如何進入拍賣領域的？

任國輝：2008年在我參加高考前後，偶然看到電視上報導汶川地震後很多文物需要修復，加上之前對這方面也有興趣，就報考了文物鑒定與修復專業。實習期間原本選擇了當時最熱門的書畫鑒定，但也是機緣巧合，大學老師創辦的實驗室中有上萬冊古籍需要重新整理，這一做便是兩年，2012年我來到北京，入職孔夫子舊書網，又是三年，2016年，郗春琦先生介紹我與時任中貿聖佳總經理的薛世清先生結識，這才踏上拍賣這條路。薛總與我前後談了兩次，起初我懵懵懂懂，深恐難負盛望，猶豫不決。然而一股不服輸的信念驅使下，兩個月後，我決定迎接這個挑戰。記得薛總在車上跟我講：一場做五百萬人民幣沒問題吧。我毫無底氣的說：盡力吧。好在最終業績不負辛勞，遠超這個目標。在此後拍賣的輕車熟路中，我時常回想起這個決定，回想起這一幕幕，感慨萬千！在這裡也非常感謝薛總，識我，用我，信我。

清康熙早期饾版拱花套印《姑蘇版 臘轉春回》 成交價 RMB 316,250 2019年春拍

CANS藝術新聞：2012年進入孔網工作，在孔網工作的三年，應該接觸的內容相當廣泛吧，當時您具體負責的是哪一方面的工作，在孔網的工作給了您哪些啟示與收獲？

任國輝：2012年初到孔夫子舊書網時，輾轉於多個部門，最後主要參與到古籍相關的業務，包括版本鑒定、雜書館前期的整理、拍賣公司之間的往來。這三年也是我迅速成長的三年，從對拍賣很陌生到全國全年所有古籍拍賣會幾乎一場不落。現在的成績也離不開當時紮實的基礎。在此感恩。

天祿琳瑯舊藏明嘉靖本《國語》 成交價 RMB 10,350,000 2021年春拍

明嘉靖沈藩刻本《聖跡圖》 成交價 RMB 2,875,000 2021年上海秋拍

清雍正武英殿朱墨套印本《世宗憲皇帝朱批諭旨》 成交價 RMB 4,485,000 2020年春拍

CANS藝術新聞：在接觸文物行業中，有哪些人對您影響最深？有什麼事讓您現在想來仍記憶猶新？

任國輝：這十年確實有很多人和事讓我感動讓我記憶深刻。在2016年我負責的首場拍賣中，有一位與我亦師亦友的藏家，鼓勵我說：「你首場拍賣，我肯定支持你，我喜歡的拍品我都多出幾口。你和別家拍賣行有重複的拍品，我都在你這買，哪怕貴一點」。最後由於他的大力支持，首拍非常成功，有不少高價都出自他手。2018年的春拍一位藏家看過預展之後，讓我再推薦我認為不錯的拍品，我就挑了一些發給了他，我說我覺得這些不錯。令我沒想到的是他說那就聽你的，這些都買了。他的信任和豪爽讓我手足無措，欣喜後覺得不妥，回覆他說：您還是挑您喜歡的買吧。因此我們成為了很好的朋友。

這兩件事都讓我非常感動。我覺得做事就是做人，信任、誠信待人是首要的，所以我一直以這樣的心態來做好工作以及朋友之間的交往。組織一場拍賣，從徵集開始，到拍賣結束，每個環節都有不同的人和事，有很多幫助過我的，讓我成長的，在此感謝大家。

天祿琳瑯舊藏元版《孔叢子》 成交價 RMB 10,580,000 2017年春拍

天祿琳瑯舊藏乾隆禦題《朱文公校昌黎先生集》 成交價 RMB 30,475,000 2018年春拍

清雍正五年（1727）內府刻《御定子史精華》 成交價 RMB 3,105,000 2019年秋拍

CANS藝術新聞：2016年您負責的首場拍賣，我們看到從碑帖拓片到刻本信劄，拍品整齊，近年的拍場上，似乎較少見到拓片這一類的拍品了，這是什麼原因呢？至今我們看到中貿「萬卷」拍賣所呈現的拍品內容十分豐富，有包羅萬象之感，同時發現，刻本的比重越來越大了，我們是否可以理解為歷代刻本是現在古籍拍賣的主流款？

任國輝：這幾年碑帖拓本也一直是非常熱門的門類，因為徵集沒有預見性的原因，所以每次拍品類別的數量也不會很固定。2018年秋拍，我們曾拍過明拓本乙瑛碑，成交價189萬人民幣。還有〈玉版十三行〉等精品。這裡可以跟大家提前透露一下，2022年的春拍碑帖版塊有幾件不錯的拍品，像明拓孔宙碑、天發神讖碑、禮器碑等精品生貨。希望疫情早日結束，盡快呈現給大家。

CANS藝術新聞：自2016年後，「寫經」作為古籍善本的又一個突破口，頻見高價，您認為是什麼原因使「寫經」拍賣廣受關注的？

任國輝：敦煌遺書是國家圖書館四大鎮館之寶中年代最久遠、有著極高的書法藝術價值的文物藝術品。它的歷史文物性、藝術代表性等等都是絕無僅有的，理應有其相應的善價。

CANS藝術新聞：自您進入孔網至今，從業也已十年，對比一二級市場，您怎麼看古籍市場這十年的發展情況？

任國輝：古籍拍賣市場這十年是比較平穩且健康的發展，我認為目前還處於價值窪地。很多品類的文獻價值，稀缺程度遠遠沒有得到足夠的挖掘。

宋開慶元年（1259）福州官刻《西山讀書記乙集卷一》 成交價 RMB 8,165,000 2016年秋拍

CANS藝術新聞：依您觀察，古籍文獻的收藏家們是什麼狀態？是否與古畫藏家們類似，多數進入研究的狀態，且粘性強？從歷代刻本到寫本寫經，從碑帖印譜再到書劄文牘，專業的藏家是否會有一個排序？另外，根據地域的不同，收藏家們是否在品味和興趣上也會有所不同？

任國輝：古籍藏家大多還是比較溫文爾雅，比較有書生氣的吧。我覺得古畫藏家也好，其他門類的藏家也好，都會有一種對中國傳統文化的崇拜和熱愛吧。地域上的不同導致大家對鄉賢文獻會有更多的傾向吧，這個在書畫、瓷雜等領域也都有體現。以前大家都說南方人喜歡批校本、稿本抄本，北方人更傾向於高古版本之類的，但我覺得現在信息大融合時代，地域影響也越來越小。

清順治五年（1648）褱古堂刻《太平山水圖畫》 成交價 RMB 1,265,000 2017年秋拍

CANS藝術新聞：您會建議一個新入場的藏家就應從哪些切入點入手古藉善本？

任國輝：曾經在一個收藏講座上聽到一句話覺得特別有道理：要想知道怎麼去收藏，那就先去了解它，喜歡它，熱愛它。這或許也是收藏的本質吧！所以我也會建議大家，可以各個門類都去嘗試一下，專題收藏也好，價值投資也好，找到自己最喜歡的和最看重的就可以。

王國維 羅振常批校《宋名家詞》 清光緒刻本 24冊 白紙 線裝 尺寸：23.5×14.9cm 中貿聖佳2022春拍 Lot853 鈐印：羅振常讀書記 說明：羅振玉妻弟範兆經持贈王國維之物，有羅振常校書跋記、王國維朱墨二色滿批，不見著錄。

王存善 舊藏懷仁集王書聖教序 宋拓本 1冊 紙本 尺寸：29.5×17.5cm 中貿聖佳2022春拍 Lot803 鈐印：董其昌印，竹垞，蘋安館，徐秋查書畫印，立誠不欺之室，卓懷樹堂甫之章，樹堂，崇恩私印，仰之，語鈴道人，鐵雲審定，吳文錫印，殷壽彭印，王存善校，王存善讀碑記 說明：董其昌、楊翰題簽；崇恩、劉鐵雲、殷壽彭、吳文錫、馮卓懷諸家題跋；朱彛尊、葉昌熾、王存善遞藏。

CANS藝術新聞：有與您同齡的古藉領域的收藏家或者行家嗎？他們是以怎樣的心態來面對古籍，或者可分享您與他們的故事？

任國輝：同齡人還是挺多的，身邊的朋友大都認為古籍是非常有文化內涵的收藏品，它是文化的載體，也是文化的傳承。看似門檻很高，實則相對容易入手。從投資角度來看，因為它真假易辨，容錯率高，也是大家選擇收藏古籍的原因之一。近幾年國家對古籍收藏與保護越來越重視，相信國家日益強大，發揚傳統文化的同時，相信會有更多的年輕人懂得古籍字裡行間的美。

後記：「未來」是後浪們的天堂，在任國輝的帶領下，中貿聖佳成為古籍善本領域的的頭部拍賣公司，他為我們展示了年輕一代拍賣行業專家的打開方式。兢兢業業，享受高速成長的快樂，探索未來饋贈的無限可能。