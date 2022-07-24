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年輕一代的拍賣行專家 任國輝

聯合新聞網／ CANS藝術新聞
中貿聖佳古籍部總經理 任國輝
中貿聖佳古籍部總經理 任國輝

娜娜／北京採訪 北京中貿聖佳拍賣／圖片提供

中貿聖佳的古籍部是近年間的行業黑馬。2016年春拍，中貿聖佳以四部天祿琳瑯著錄善本敲開了古籍收藏的大門。四部天祿琳瑯總成交價達3726萬人民幣，業內驚嘆。其中宋刻本《纂圖互註揚子法言》以2300萬人民幾點成交，刷新了天祿琳瑯拍賣的歷史紀錄。同年中貿聖佳正式成立古籍部，任國輝出任古籍部總經理。任國輝是一位九零後。在採訪中我們感受到任國輝是如此溫潤謙和，又能力卓越。自2016年至今，在「天祿琳瑯」的加持下，任國輝帶領中貿聖佳古籍部在六年間貢獻出17部天祿舊藏面世的盛舉。自90年代有古籍拍賣以來，至今出現的天祿琳瑯藏書也僅有36部，中貿聖佳獨家拍出三十年來近半數天祿舊藏，堪稱「天祿琳瑯」專賣店。《CANS藝術新聞》本期【後浪】專題，專訪中貿聖佳任國輝與讀者分享他對古籍收藏的故事。

明拓本《沈樹鏞舊藏漢魯相乙瑛碑》 成交價 RMB 1,897,500 2018年秋拍
明拓本《沈樹鏞舊藏漢魯相乙瑛碑》 成交價 RMB 1,897,500 2018年秋拍
天祿琳瑯舊藏宋版《禮記》 成交價 RMB 7,130,000 2016春拍
天祿琳瑯舊藏宋版《禮記》 成交價 RMB 7,130,000 2016春拍

CANS藝術新聞：據我了解，您在大學時的專業是文物鑒定，在眾多文物門類當中，您為什麼選擇在古籍善本這個領域發展？又如何進入拍賣領域的？

任國輝：2008年在我參加高考前後，偶然看到電視上報導汶川地震後很多文物需要修復，加上之前對這方面也有興趣，就報考了文物鑒定與修復專業。實習期間原本選擇了當時最熱門的書畫鑒定，但也是機緣巧合，大學老師創辦的實驗室中有上萬冊古籍需要重新整理，這一做便是兩年，2012年我來到北京，入職孔夫子舊書網，又是三年，2016年，郗春琦先生介紹我與時任中貿聖佳總經理的薛世清先生結識，這才踏上拍賣這條路。薛總與我前後談了兩次，起初我懵懵懂懂，深恐難負盛望，猶豫不決。然而一股不服輸的信念驅使下，兩個月後，我決定迎接這個挑戰。記得薛總在車上跟我講：一場做五百萬人民幣沒問題吧。我毫無底氣的說：盡力吧。好在最終業績不負辛勞，遠超這個目標。在此後拍賣的輕車熟路中，我時常回想起這個決定，回想起這一幕幕，感慨萬千！在這裡也非常感謝薛總，識我，用我，信我。

清康熙早期饾版拱花套印《姑蘇版 臘轉春回》 成交價 RMB 316,250 2019年春拍
清康熙早期饾版拱花套印《姑蘇版 臘轉春回》 成交價 RMB 316,250 2019年春拍

CANS藝術新聞：2012年進入孔網工作，在孔網工作的三年，應該接觸的內容相當廣泛吧，當時您具體負責的是哪一方面的工作，在孔網的工作給了您哪些啟示與收獲？

任國輝：2012年初到孔夫子舊書網時，輾轉於多個部門，最後主要參與到古籍相關的業務，包括版本鑒定、雜書館前期的整理、拍賣公司之間的往來。這三年也是我迅速成長的三年，從對拍賣很陌生到全國全年所有古籍拍賣會幾乎一場不落。現在的成績也離不開當時紮實的基礎。在此感恩。

天祿琳瑯舊藏明嘉靖本《國語》 成交價 RMB 10,350,000 2021年春拍
天祿琳瑯舊藏明嘉靖本《國語》 成交價 RMB 10,350,000 2021年春拍

明嘉靖沈藩刻本《聖跡圖》 成交價 RMB 2,875,000 2021年上海秋拍
明嘉靖沈藩刻本《聖跡圖》 成交價 RMB 2,875,000 2021年上海秋拍

清雍正武英殿朱墨套印本《世宗憲皇帝朱批諭旨》 成交價 RMB 4,485,000 2020年春拍
清雍正武英殿朱墨套印本《世宗憲皇帝朱批諭旨》 成交價 RMB 4,485,000 2020年春拍

CANS藝術新聞：在接觸文物行業中，有哪些人對您影響最深？有什麼事讓您現在想來仍記憶猶新？

任國輝：這十年確實有很多人和事讓我感動讓我記憶深刻。在2016年我負責的首場拍賣中，有一位與我亦師亦友的藏家，鼓勵我說：「你首場拍賣，我肯定支持你，我喜歡的拍品我都多出幾口。你和別家拍賣行有重複的拍品，我都在你這買，哪怕貴一點」。最後由於他的大力支持，首拍非常成功，有不少高價都出自他手。2018年的春拍一位藏家看過預展之後，讓我再推薦我認為不錯的拍品，我就挑了一些發給了他，我說我覺得這些不錯。令我沒想到的是他說那就聽你的，這些都買了。他的信任和豪爽讓我手足無措，欣喜後覺得不妥，回覆他說：您還是挑您喜歡的買吧。因此我們成為了很好的朋友。

這兩件事都讓我非常感動。我覺得做事就是做人，信任、誠信待人是首要的，所以我一直以這樣的心態來做好工作以及朋友之間的交往。組織一場拍賣，從徵集開始，到拍賣結束，每個環節都有不同的人和事，有很多幫助過我的，讓我成長的，在此感謝大家。

天祿琳瑯舊藏元版《孔叢子》 成交價 RMB 10,580,000 2017年春拍
天祿琳瑯舊藏元版《孔叢子》 成交價 RMB 10,580,000 2017年春拍

天祿琳瑯舊藏乾隆禦題《朱文公校昌黎先生集》 成交價 RMB 30,475,000 2018年春拍
天祿琳瑯舊藏乾隆禦題《朱文公校昌黎先生集》 成交價 RMB 30,475,000 2018年春拍

清雍正五年（1727）內府刻《御定子史精華》 成交價 RMB 3,105,000 2019年秋拍
清雍正五年（1727）內府刻《御定子史精華》 成交價 RMB 3,105,000 2019年秋拍

CANS藝術新聞：2016年您負責的首場拍賣，我們看到從碑帖拓片到刻本信劄，拍品整齊，近年的拍場上，似乎較少見到拓片這一類的拍品了，這是什麼原因呢？至今我們看到中貿「萬卷」拍賣所呈現的拍品內容十分豐富，有包羅萬象之感，同時發現，刻本的比重越來越大了，我們是否可以理解為歷代刻本是現在古籍拍賣的主流款？

任國輝：這幾年碑帖拓本也一直是非常熱門的門類，因為徵集沒有預見性的原因，所以每次拍品類別的數量也不會很固定。2018年秋拍，我們曾拍過明拓本乙瑛碑，成交價189萬人民幣。還有〈玉版十三行〉等精品。這裡可以跟大家提前透露一下，2022年的春拍碑帖版塊有幾件不錯的拍品，像明拓孔宙碑、天發神讖碑、禮器碑等精品生貨。希望疫情早日結束，盡快呈現給大家。

CANS藝術新聞：自2016年後，「寫經」作為古籍善本的又一個突破口，頻見高價，您認為是什麼原因使「寫經」拍賣廣受關注的？

任國輝：敦煌遺書是國家圖書館四大鎮館之寶中年代最久遠、有著極高的書法藝術價值的文物藝術品。它的歷史文物性、藝術代表性等等都是絕無僅有的，理應有其相應的善價。

CANS藝術新聞：自您進入孔網至今，從業也已十年，對比一二級市場，您怎麼看古籍市場這十年的發展情況？

任國輝：古籍拍賣市場這十年是比較平穩且健康的發展，我認為目前還處於價值窪地。很多品類的文獻價值，稀缺程度遠遠沒有得到足夠的挖掘。

宋開慶元年（1259）福州官刻《西山讀書記乙集卷一》 成交價 RMB 8,165,000 2016年秋拍
宋開慶元年（1259）福州官刻《西山讀書記乙集卷一》 成交價 RMB 8,165,000 2016年秋拍

CANS藝術新聞：依您觀察，古籍文獻的收藏家們是什麼狀態？是否與古畫藏家們類似，多數進入研究的狀態，且粘性強？從歷代刻本到寫本寫經，從碑帖印譜再到書劄文牘，專業的藏家是否會有一個排序？另外，根據地域的不同，收藏家們是否在品味和興趣上也會有所不同？

任國輝：古籍藏家大多還是比較溫文爾雅，比較有書生氣的吧。我覺得古畫藏家也好，其他門類的藏家也好，都會有一種對中國傳統文化的崇拜和熱愛吧。地域上的不同導致大家對鄉賢文獻會有更多的傾向吧，這個在書畫、瓷雜等領域也都有體現。以前大家都說南方人喜歡批校本、稿本抄本，北方人更傾向於高古版本之類的，但我覺得現在信息大融合時代，地域影響也越來越小。

清順治五年（1648）褱古堂刻《太平山水圖畫》 成交價 RMB 1,265,000 2017年秋拍
清順治五年（1648）褱古堂刻《太平山水圖畫》 成交價 RMB 1,265,000 2017年秋拍

CANS藝術新聞：您會建議一個新入場的藏家就應從哪些切入點入手古藉善本？

任國輝：曾經在一個收藏講座上聽到一句話覺得特別有道理：要想知道怎麼去收藏，那就先去了解它，喜歡它，熱愛它。這或許也是收藏的本質吧！所以我也會建議大家，可以各個門類都去嘗試一下，專題收藏也好，價值投資也好，找到自己最喜歡的和最看重的就可以。

王國維 羅振常批校《宋名家詞》 清光緒刻本 24冊 白紙 線裝 尺寸：23.5×14.9cm 中貿聖佳2022春拍 Lot853 鈐印：羅振常讀書記 說明：羅振玉妻弟範兆經持贈王國維之物，有羅振常校書跋記、王國維朱墨二色滿批，不見著錄。
王國維 羅振常批校《宋名家詞》 清光緒刻本 24冊 白紙 線裝 尺寸：23.5×14.9cm 中貿聖佳2022春拍 Lot853 鈐印：羅振常讀書記 說明：羅振玉妻弟範兆經持贈王國維之物，有羅振常校書跋記、王國維朱墨二色滿批，不見著錄。

王存善 舊藏懷仁集王書聖教序 宋拓本 1冊 紙本 尺寸：29.5×17.5cm 中貿聖佳2022春拍 Lot803 鈐印：董其昌印，竹垞，蘋安館，徐秋查書畫印，立誠不欺之室，卓懷樹堂甫之章，樹堂，崇恩私印，仰之，語鈴道人，鐵雲審定，吳文錫印，殷壽彭印，王存善校，王存善讀碑記 說明：董其昌、楊翰題簽；崇恩、劉鐵雲、殷壽彭、吳文錫、馮卓懷諸家題跋；朱彛尊、葉昌熾、王存善遞藏。
王存善 舊藏懷仁集王書聖教序 宋拓本 1冊 紙本 尺寸：29.5×17.5cm 中貿聖佳2022春拍 Lot803 鈐印：董其昌印，竹垞，蘋安館，徐秋查書畫印，立誠不欺之室，卓懷樹堂甫之章，樹堂，崇恩私印，仰之，語鈴道人，鐵雲審定，吳文錫印，殷壽彭印，王存善校，王存善讀碑記 說明：董其昌、楊翰題簽；崇恩、劉鐵雲、殷壽彭、吳文錫、馮卓懷諸家題跋；朱彛尊、葉昌熾、王存善遞藏。

CANS藝術新聞：有與您同齡的古藉領域的收藏家或者行家嗎？他們是以怎樣的心態來面對古籍，或者可分享您與他們的故事？

任國輝：同齡人還是挺多的，身邊的朋友大都認為古籍是非常有文化內涵的收藏品，它是文化的載體，也是文化的傳承。看似門檻很高，實則相對容易入手。從投資角度來看，因為它真假易辨，容錯率高，也是大家選擇收藏古籍的原因之一。近幾年國家對古籍收藏與保護越來越重視，相信國家日益強大，發揚傳統文化的同時，相信會有更多的年輕人懂得古籍字裡行間的美。

後記：「未來」是後浪們的天堂，在任國輝的帶領下，中貿聖佳成為古籍善本領域的的頭部拍賣公司，他為我們展示了年輕一代拍賣行業專家的打開方式。兢兢業業，享受高速成長的快樂，探索未來饋贈的無限可能。

2022年7月號,No.294
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