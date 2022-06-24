中國古董及珍玩專場十週年誌慶紛呈

保利香港十週年拍賣將於七月九日至十四日在香港會議展覽中心舉槌。藉此誌慶，中國古董珍玩部隆重呈現【御海凝珍：懷海堂藏清乾隆御瓷粹珍】、【不止青綠：歐美藏家藏中國色彩藝術珍品】、【花舞大唐：北美十面靈璧山居珍藏唐三彩】、【吉金耀映：香港重要藏家藏青銅器】及【中國古董珍玩】五大專場，涵蓋眾多來自私人及機構珍藏的重要中國瓷器及藝術瑰寶，彰顯各門各類登峰造極的創意巧思和玲瓏匠心。

來源 :

1. 洛赫爵士（1827-1900年）收藏

2. 放山居，艾弗瑞．莫里森（1821-1897年）收藏，編號432（標貼）

3. 蘇格蘭艾雷島馬格代爾爵士收藏

4. 倫敦佳士得，1971年10月18日，編號88

5. 戴潤齋收藏，紐約，編號A536（標貼）

6. 香港佳士得，1990年3月20日

7. 懷海堂珍藏

8. 香港蘇富比，2011年10月5日，編號1926

清乾隆 青花纏枝蕃蓮紋貫耳瓶 H 35 cm

來源 :

1. 香港蘇富比，1995年10月31日，編號457

2. 懷海堂珍藏

御海凝珍：懷海堂藏清乾隆御瓷粹珍

保利香港榮幸呈現【御海凝珍：懷海堂藏清乾隆御瓷粹珍】專場拍賣，萃選乾隆盛世的六組御瓷精品，盡展盛清埏埴卓絕。「懷海堂」珍藏美名響徹同儕，其主人對明清圭臬之作孜孜以求，慧眼識珍亦非同凡響，匯聚了一批華彩熠然的珍罕佳品。藏品自身與其出版刊目現已同被視為收藏珍品。

乾隆時期的御製官窯瓷器既師古效賢，又注入諸多新意，歷經百年為中華藝術不朽之珍寶。專場呈清世宗御瓷，如〈清乾隆 嫩綠地粉彩「如意萬壽」圖纏枝蓮紋如意綬帶耳瓶一對〉，還有〈清乾隆 青花纏枝蓮紋貫耳瓶〉…等，皆雅形麗彩，卓爾不群。

清乾隆 釉裡紅九龍圖抱月瓶 H 26 cm

來源 :

1. 英國私人藝術品商舊藏，康沃爾，英格蘭

2. 重要私人收藏，購自1970年代

3. 香港蘇富比，2008年10月8日，編號2208

4. Eskenazi，倫敦

5. 北美十面靈璧山居舊藏，編號EK352

官窯御瓷為歷代皇家豪門競相蒐藏的對象。至盛清世宗乾隆朝，坐擁天下名瓷，亦思變化。此對嫩綠地粉彩如意綬帶耳瓶，成對燒製，融冶中西工藝風格精粹，將華貴艷麗臻於極致，誠然清宮藝術創作獨特風格之重器。作品歷經百年，遞藏有緒，來源顯赫，原屬洛赫爵士庋藏，後陸續入藏「放山居」、「戴潤齋」等著名珍藏，直至「懷海堂」雅蓄，今逢慶典重現，靜好如初，誠為美事。

〈清乾隆 青花纏枝蓮紋貫耳瓶〉，器形、紋飾古雅，恰似明代佳器遺韻，又承雍正青花瓷之神髓，然亦緊隨十八世紀風尚。成器細節一絲不苟，卻不失靈巧秀逸，造詣精湛，彰顯非凡氣韻。此瓶近三十年後重現，更屬難得。

不止青綠：歐美藏家藏中國色彩藝術珍品

鑑色選物，遴選御瓷珍品，色彩斑斕，集萃一堂，悅目引思，典雅雋永，展現中國藝術中的臻絕美感。今次專場中的〈清乾隆 釉裡紅九龍抱月瓶〉，紅釉豔麗，然燒製不易，胎、釉、火必精熟，方能成色，體現了盛清御窯廠對色彩及器型爐火純青的把握。紅線勾描裝飾全器，亦是乾隆御瓷特色獨具。主題紋飾九龍騰雲御海，寓意御宇天下，國力隆盛。此類器皿存世寥如晨星，本品為其中至為珍貴一例，又遞藏於業界巨擘Eskenazi及著名北美十面靈璧山居珍藏，甚為珍罕。

唐 三彩立馬 66 x 68.6 x 25.4 cm

來源 :

1. 傳 1926 年於河南洛陽附近出土

2. 康格·固特異將軍收藏，1927 年購自盧芹齋，美國水牛城

3. 布法羅自然科學學會收藏，美國，1955年獲贈自康格·固特異將軍

4. 紐約佳士得，1992 年12月3日，編號233

5. 北美十面靈璧山居收藏，編號FR385A

商末 / 西周初青銅夔鳳紋尊 H 30 cm D 23.1 cm 足內部有十一行銘文

來源：1. Charles Lambert Rutherston （1866-1927）收藏，

英格蘭布拉福

2. 紐約蘇富比，1995年3月22日，編號119

3. 紐約蘇富比，2001年10月17日，編號10

4. 紐約蘇富比，2013年3月19日，編號61

花舞大唐：北美十面靈璧山居珍藏唐三彩

唐字雁行，流光溢彩，霽霞三生。唐三彩為中國陶瓷之經典色彩，縱使後世諸多釉色層出不窮，仍經久不衰，為一眾中外藏家所寶愛。此次保利香港欣呈【花舞大唐：北美十面靈璧山居珍藏唐三彩】專場，尤以〈唐 三彩立馬〉最為珍罕矚目，其體型碩大，線條粗獷有力，造型生動逼真、色澤艷麗，盡顯盛唐氣象。自盧芹齋之後，曾於佈法羅自然科學學會展覽近四十年，直至北美十面靈璧山居蓄藏。

清雍正 鬥彩雞缸杯 D 9.2 cm

來源 :

1. N.C. Harrison 收藏

2. 倫敦蘇富比，1967年5月16日，編號153

3. J. Harris Phillips 及 Harris收藏

4. Mr. Evans收藏，入藏於1970年2月23日（附購買收據)

5. The Canterbury Auction Galleries拍賣，2012年5月22-23日，編號77

吉金耀映：香港重要藏家藏青銅器

高古青銅，國之重器。今次呈現的【吉金耀映：香港重要藏家藏青銅器】專場涵蓋一系列私人珍藏之中國高古青銅利器，品類豐富，造型紋飾各有千秋。

〈商末 / 西周初青銅夔鳳紋尊〉為典型盛酒器，呈撇口筒狀三段式，長頸，高圈足，有四道扉棱。頸部光素，腹部及足飾雷紋為地，上飾以夔鳳紋，足圈內刻有銘文。此尊來源清晰可考，最早可追溯至1915年倫敦伯靈頓美術俱樂部，並多次展覽及出版於倫敦、紐西蘭等博物館刊物，是一件重要的博物館級藏品。

金至元 木雕彩繪菩薩立像 H 143 cm

來源 :

1. 霍明志藏，北平

2. Hotel Drouot ，【霍明志舊藏：中國藝術品】專場 ，1932年，編號85

3. Gerard Devillers 巴黎

4. Eskenazi 紐約

5. 北美十面靈璧山居珍藏，購自Eskenazi，紐約，編號EK207

中國古董珍玩

古董珍玩專場，慎選精挑，欣呈多件珍品，如〈金至元 木雕彩繪菩薩立像〉，原屬二十世紀初著名收藏家霍明志收藏，此後為Gerard Devillers、Eskenazi及北美十面靈璧山居遞藏，佛相慈祥，氣韻生動，尤為難得。二十世紀鑑藏名家仇焱之，對雞缸盃惜慕不已，終生力蒐。此件〈清雍正 鬥彩雞缸杯〉，承襲明十五世紀成化器形，然繪風破舊立新，以意創造，朗逸雅緻，出類拔萃。更多精緻珍品計有唐宋瓷器、明清御瓷、佛教藝術、文房珍玩、玉雕以及家具陳設等。

十三至十四世紀 銅鎏金釋迦牟尼 H 35 cm