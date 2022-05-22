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陝西考古博物館正式對外開放 呈現4000餘件珍貴文物

聯合新聞網／ CANS藝術新聞
顏真卿書丹墓誌「羅婉順墓誌」局部
顏真卿書丹墓誌「羅婉順墓誌」局部

中國首座古學科專題博物館「陜西考古博物館」正式於

陜西考古博物館
陜西考古博物館

4月28日開放。整座博物館展示內容涉及考古項目138個、共展出文物4218組5215件。其中，90%以上珍貴文物都是首次與露面。石峁遺址、楊官寨遺址、蘆山峁遺址、梁代村遺址……這些考古發掘的項目也將在陜西考古博物館內首次大規模、成系統向外展示，常設展覽的四個篇章「考古歷程」、「文化譜系」、「考古發現」、「文保科技」全鏈條展示著考古的魅力。

這座博物館中件件都是珍寶，其中顏真卿書丹墓誌「羅婉順墓誌」更是首次展出。與其同展的，還有2013年在咸陽發掘到的上官婉兒墓誌，上官婉兒是武則天時期的第一女官、女詩人。值得一提的是，館內還展出石峁遺址出土的20多件石雕人頭，為中國首次發現。博物館中還有多件以全新理念和先進技術進行保護修復的展品，比如通過澆灌石膏液體獲得完整形態的周代木俑、歷經千年真顏永駐的唐代牽駝俑，還有整體「打包」後完整搬進博物館的西周車馬坑。

2022年5月號,No.292
2022年5月號,No.292

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