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台灣「參展或拍賣之文物藝術品標本進口免繳納稅款保證金辦法」 5月1日起受理書面申請

聯合新聞網／ CANS藝術新聞
台灣沐春堂拍賣
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台灣文化部會同財政部在2021年11月19日公告了「參展或拍賣之文物藝術品標本進口免繳納稅款保證金辦法」，為了就是強化並活絡藝術交易市場。受惠者包括了拍賣公司、私立博物館及美術館、畫廊及其他文化藝術事業。

帝圖拍賣
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這項辦法，每年有兩次申請時間，第一次申請時間自2022年5月1日起至5月31日，有意者可以郵寄方式向文化部提出申請。

宇珍拍賣
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文化部表示，在未訂定「參展或拍賣之文物藝術品標本進口免繳納稅款保證金辦法」前，展覽物品進口時，依《關稅法》及其施行細則規定，須由政府有關機關、行政法人或公營事業單位等提供書面保證，始能免繳納稅款保證金；此辦法發布施行後，則可由納稅義務人以外且經認可的國內主辦單位或舉辦參展、拍賣的業者、團體向海關提供書面保證，免繳納稅款保證金獲得放行。

2022年5月號,No.292
2022年5月號,No.292

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