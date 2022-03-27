香港蘇富比春季拍賣 現代藝術

巴布羅．畢加索〈女子肖像（多拉．瑪爾）〉 領銜香港蘇富比春季現代藝術拍賣

巴布羅．畢加索〈女子肖像（多拉．瑪爾）〉 1939年作 油畫木板 59.7 x 45.1 cm © 2022 Estate of Pablo Picasso/ Artists Rights Society (ARS), New York

2021年，蘇富比三度呈獻現代大師畢加索之經典鉅作，包括〈鬥牛士〉、〈男子半身像〉與〈抱膝女子〉三幅橫跨近二十年創作時期的精彩肖像，全數均以破億港元高價成交，屢次刷新藝術家的亞洲拍賣紀錄，引證亞洲藏家對畢翁的頂尖佳作需求強烈。

繼去年登場之畢翁晚年伴侶賈桂琳（Jacqueline Roque）肖像〈抱膝女子〉後，蘇富比於本季再度徵得藝術家筆下繆斯主題之重磅著作：創於1939年的〈女子肖像（多拉．瑪爾）〉呈現畢翁三、四〇年代的情人與繆斯女神多拉．瑪爾（Dora Maar）之亮麗肖像，而創於同年同月之另外兩幅構圖極為相近的多拉．瑪爾肖像油畫，經已先後進入紐約古根漢美術館及馬德里索菲亞王后國家藝術中心館藏，而另一繪於銅板上的同系列油畫，至今仍屬藝術家家族珍藏，引證本作之終極博物館級質量及收藏價值。

身為攝影師的多拉．瑪爾與畢加索一拍即合，其獨特媚態給予畢翁無限的創作靈感，在長達九年的關係期間，畢翁反覆將其形象入畫，包括創於1937年之名作〈哭泣的女人〉（倫敦泰德現代美術館藏），而女方更曾在1937年為畢翁舉世聞名之殿堂級戰時鉅作〈格爾尼卡〉製作繪畫過程的攝影記錄，見證並扶持著藝術家的事業生涯抵達巔峰；極其富有個性的二人，開展了一段爆烈與激情交織的感情，而本作一抹嫣紅為底，即飽含著畫家創作當下的濃情蜜意，觸動人心。

本作曾參與畢加索的重要展覽，包括1971年由紐約馬博羅及賽登伯格畫廊舉辦之【致敬畢加索之九十嵗誕辰】及2003年由德國開姆尼茨藝術館藏舉辦之【畢加索與女人們】，並自1998年後從未釋出於拍場，如今此一經典傑作登臨香港蘇富比，珍罕無比。

2022年春季，香港蘇富比榮幸呈獻邵逸夫爵士之藏品，橫跨傳統中國書畫、瓷器，以及現代藝術，當中首推陳逸飛之世紀鉅作〈夜宴〉，以及東南亞大師鐘泗賓及勒邁耶之合共五幅精品。

邵爵士的影業始於南洋地區，先後在新加坡和香港成立電影公司，多年來兩地奔走，其藝術收藏亦印證此發展行蹤；如今五幅現代藝術作品釋出拍場，所呈現的不僅是邵爵士的非凡品味，更蘊含一代影業巨人背後的歷史份量，堪稱近年亞洲最重要之單一藏家收藏系列之一，蔚為矚目。邵逸夫爵士畢生投身影視行業，乃華語業界先驅。1973年，他創立邵逸夫基金會，矢志推動世界各地的教育、醫療、科研與藝術發展。多年來，他與夫人邵方逸華領導基金會，無分地域，與各地機構、大學、醫院、博物館合作，匡扶計劃多達六千項。

2002年，邵爵士成立有「東方諾貝爾獎」之雅號的邵逸夫獎，彰揚於天文學、生命科學與醫學、數學科學領域貢獻卓越的國際學者。基金會歷年秉承邵氏慈善好施旨志，不懈促進社會發展，嘉惠社群。本季邵氏藏品的拍賣收益更將為邵氏基金籌款，支持該機構之慈善項目，意義尤甚。

勒邁耶 〈勒邁耶家中的峇里四美〉 一九五四至五七年作 油畫畫布 89.5 x 111 cm 邵逸夫爵士藏品

曾經開展一個屬於中國油畫叱吒年代的陳逸飛〈夜宴〉 將在春拍亮相

陳逸飛是現代中國藝壇上的神話人物，他的藝術軌跡始於中國而遍及全球，其以融合古典寫實與浪漫主義的人物肖像獨步畫壇，繪畫風格跨越東、西方文化的語境隔膜，為雙方建築起一道溝通橋樑，讓世界一探中國藝術之美艷與高度。創於九〇年代之中國古典仕女系列，即為藝術家一生輝煌事業中最為關鍵的美學貢獻，當中以五美奏樂為題之〈夜宴〉更屬經典的代表作。〈夜宴〉完成後翌年，便登臨香港太古佳士得拍賣並榮登圖錄封面，為該場拍賣之重磅拍品，當時即被邵逸夫爵士以近港幣兩百萬高價投得，不僅打破藝術家的拍賣紀錄，更創下當年中國油畫在海外拍賣的最高紀錄，展開了一個屬於中國油畫的叱吒年代。

鍾泗濱 〈姐弟〉 一九七六年作 油畫畫布 99 x 81 cm 邵逸夫爵士藏品

陳逸飛的繪畫，將寫實畫風推往極致，絲絲入扣地塑造唯美而精緻的畫面，毫不吝惜地展示爐火純青的技法，造就一個時代的視覺歷史。這些經典巨製多以系列性形式呈現，如改革開放前的紅色經典、旅美後的「音樂家系列」、九〇年代的「仕女系列」、「上海舊夢系列」及「西藏系列」，均以多人群像為各系列中的終極體現。翻查拍賣紀錄及畫冊出版，陳逸飛筆下中國樂手群像僅有〈潯陽遺韻〉、〈戀歌〉及〈夜宴〉三幅，當中〈潯陽遺韻〉畫三位佳人，而〈戀歌〉則畫兩人對彈，〈夜宴〉是唯一已知的五美群像，藝術靈感更直接呼應中國古畫巨作〈韓熙載夜宴圖〉；而同屬音樂題材的西洋樂手群像，亦只有〈四重奏〉的四人群奏稍能與之較量。寫實肖像是西方藝術的經典題材，自古以來均以多人群像最能讓畫家發揮淋漓盡致，同時亦最考驗畫家之能耐，如波提切利的〈維納斯的誕生〉、委拉斯開茲的〈宮女〉與倫勃朗的〈夜巡〉等名作，當中人物的神態塑形與複雜互動教人驚嘆，而陳逸飛的〈夜宴〉譽為其藝術生涯之巔峰創舉，經已創寫中國現代畫壇的歷史。現居藝術家拍賣紀錄之首五位，全屬兩米或以上之巨幅群像，與〈夜宴〉一樣彌漫著戀舊情結之〈玉堂春暖〉以1億4,900萬人民幣居首，而主題相近之〈麗人行〉則以8,335萬港幣成交，為陳逸飛的藝術成就，以至中國寫實油畫界樹立標竿，如今〈夜宴〉隆重登場，讓人拭目以待。

勒邁耶 〈沙努爾海灘上進供的峇里雙美〉 一九五四至五七年作 油畫畫布 75 x 90.5 cm 邵逸夫爵士藏品

勒邁耶 〈花園裡的峇里三美〉 一九五四至五七年作 油畫畫布 75 x 90.5 cm 邵逸夫爵士藏品