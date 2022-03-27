2022藝術市場必須面對三個趨勢

全球化、世代交替 還有不能迴避的中國崛起趨勢

2022年初始，疫情邊控依舊、俄烏戰事未平、香港染疫人數爆增，都為2022年開春的藝術市場帶來不確定的變數，尤其衝擊到即將開啟的春季拍賣。

首先是往年都會在四月上旬舉行的香港蘇富比春拍，已宣佈將延到4月下旬，但這還得看香港疫情是否能控制的下來；如果疫情未見平息，按香港政府規定是無法聚會舉行拍賣的，因此這個被視為中國藝術品市場開春的第一場拍賣還得往後再延。可見2022年開春的藝術市場仍然受到新冠疫情的制約。不過，好消息是變種新冠病毒已轉移到只對上呼吸道有病恙，致死率大幅下降，這讓各國政府開始考慮逐漸開放邊境的可能性，或許到了下半年，我們便可以恢復到以往自由出國往來的生活，當然藝術品市場也就回到了以往。

因此，我們可以開始談談關於疫情結束後的藝術市場走向了！在我看來疫情後的藝術市場就二個走向：一是全球化、一是世代交替；還有不能迴避的中國崛起勢頭。

首先是「全球化」。就從打了一週的俄烏戰爭來看，俄國打烏克蘭原本是二國的爭端，但最後俄國侵犯他國的戰爭卻引來全世界的關注與抵制，甚至歐洲人最熱愛的足球都不跟俄國玩了；蘋果手機也不賣給俄國了；其他經濟制裁更不勝枚舉，這就是全球化的力量。所以未來的世界不管是政治、經濟、文化都會往全球化方向走去，而且沒有回頭路，牽一髮而動全身，這就是全球化的世界。

再來是「世代交替」。這個趨勢走向，我們談了很多，尤其是在過去一年；但新的一年，世代交替對世界的衝擊會更加激烈，尤其是藝術市場各個品項類別的世代交替。因為新世代有見識且受過高階教育年輕人，大多都有留學歐美經驗，且能通曉西方語言，對西方文化藝術並不陌生。因此當他們擁有金錢支付能力時，自然能接受西方的藝術品，尤其與他們年齡更接近的當代藝術；再說，現階段當代藝術品的市場價位還處於上升的初期，新世代對於此類別的藝術品更能參與和主導。

還有是「中國崛起」。過去我們常說：21世紀是中國人的世紀，或許以前只是說說而已，如今中國的崛起已是擺在眼前的事實。中國的崛起包括政治、經濟、文化，尤其是經濟的崛起，這會讓西方社會不得不緊緊拉住中國為夥伴。就以香港藝術品市場來說，過去香港拍賣公司只賣中國藝術品，現在西方現當代藝術品已佔相當份額，而香港蘇富比、佳士得二家拍賣公司主打拍品也從過去的華人藝術家作品，調整為西方印象派或是戰後現當代藝術家作品，甚至北京幾家大拍賣公司也陸續跟進。也就是說，西方藝術品要再創一波熱潮還必需要有中國收藏家的參與買單，往後中國收藏家的品味與愛好，都將決定西方藝術品市場的走向。

以上所提到的「全球化、世代交替、中國崛起」三個趨勢，將會是2022年全球藝術市場所必需面對的改變。疫情終將過去，市場將恢復以往的運作，只是恢復後的市場將不是過去我們所熟悉的市場。尤其是「世代交替」所帶來的改變與衝擊，不再侷限於當代藝術，它將衝擊到骨董、近現代書畫、古代書畫等各種品項的市場，這對於全球藝術市場改變才是重中之重。