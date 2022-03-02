2021中國工藝品拍賣十大排行榜TOP10

中國藝術品市場進入「內循環」

期待世代交替的中國審美新品味

回顧2021年，全球仍籠罩在新冠肺炎的疫情下，跨國跨區域自由往來仍是關海阻隔，物流、人流依舊是各家拍賣公司難以跨越的障礙。無法貨暢其流，加上市場預期解封後將有一波大爆發，解封前賣方心態正處保守惜售觀望，導致拍賣公司徵件困難，尤其大貨、生貨，徵集來到前所未有的艱難。

近二十年的中國藝術品快速回流，廿世紀歐美私人收藏隨著時代軼散，緣起緣滅聚散無常，現今中國強大內需更像是塊超級海綿，吸納著來自全世界各地回流的中國藝術品。隨著中國國力的提升，這些流散海外的中國藝術品再次落葉歸根。隨著市場「生貨」越來越少，現今中國古董市場正進入「內循環」階段，需靠著過去數十年回流的「熟貨」來支撐。雖然各大拍賣行都盡可能維持不上拍近5年拍賣過的拍品，但高金額的超級拍品卻難以避免的必須再次流通，這便是過去二年，我們所見到的中國骨董拍賣市場現象。

要如何應對市場缺乏生貨的「內循環」生態，並增加「熟貨」的含金量，拍賣公司除了挖掘拍品的文化價值外，為拍品「造勢」更為關鍵。這點必須提及北京保利去年春拍的一波神操作。

去年北京保利選在王羲之蘭亭修禊之日的4月14日（農曆三月初三），在北京召開新聞發布會，宣布啟動北京、上海、深圳【弘曆的世界──乾隆御製詩文稿、蘭亭圖帖緙絲卷暨重要宮廷藝術特展】的巡展。這檔「專題巡展」可謂聲勢浩大，頓時引爆文物圈話題；專題巡展雖然是以蘭亭圖帖緙絲作為主打，但也包含弘曆朱筆詩稿的梳理工作。巡展引來社會各個層面的廣大反響，清乾隆皇帝在文化大業上的空前成就，讓乾隆御製在收藏及文博界有了一個重新的定位。在專題巡展聲勢帶動下，春拍便成了破紀錄搖籃，誕生了中國工藝品拍賣成交十大排行 Top 1，以241,500,000人民幣天價成交的〈清乾隆 欽定補刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷〉，此拍品曾於2004年在中國嘉德以35,750,000人民幣拍出，17年後重出江湖，在專題巡展神操作加持下，漲幅的確驚人。

中國藝術品Top 3 / 中國骨董Top 2 / 中國工藝品Top 1

欽定補刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷

乾隆

BP 北京保利 2021/06/07 Lot 5142 L 1714.5 x 31.6 cm

RMB 241,500,000

中國工藝品拍賣成交十大排行 Top 2〈明宣德 御製銅鎏金自在觀音坐像〉以126,500,000人民幣成交創下宣德佛像的新紀錄。這件博物館級的佛像高達1.5米，體量高大恢弘，來自大收藏家新田棟一的舊藏，曾於1987年台北故宫博物院「金銅佛造像特展」展覽暨出版。以及一件稀有珍貴的Top 6 〈14世紀 馬拉王朝 銅鎏金文殊菩薩〉 5750萬人民幣。北京保利拍賣中國古董珍玩藝術總監李移舟表示，因得益於【弘曆的世界──乾隆御製詩文稿、蘭亭圖帖緙絲卷暨重要宮廷藝術特展】巡迴展覽的大獲成功，才有幸得到收藏家的支持，徵得春拍時以265,650,000人民幣創下2021年中國骨董拍賣成交十大排行Top 1的〈清乾隆 御製洋彩胭脂紅地軋道雕瓷鏤空「有鳳來儀百鳥朝鳳」圖雙螭耳大轉心瓶〉，這些都來自【弘曆的世界】巡展的邊際效益。

中國骨董Top 3 / 中國工藝品Top 2 / 西藏文物 Top 1

御製銅鎏金自在觀音坐像

宣德

BP 北京保利 2021/06/07 Lot 5091 H 150 cm

RMB 126,500,000

中國骨董Top 10-2 / 中國工藝品Top 6 / 西藏文物Top 3

馬拉王朝 銅鎏金文殊菩薩

14世紀

BP 北京保利 2021/06/07 Lot 5069 H 42.5 cm

RMB 57,500,000

其他進入中國工藝品拍賣成交十大排行拍品幾乎全是明清宮廷御製拍品，例如香港蘇富比春拍以145,691,000港元成交的Top 3〈清乾隆 乾隆帝御寶交龍鈕白玉璽〉；以53,771,000港元成交的Top 10 香港蘇富比〈東漢/乾隆 御賞嵌「延年」龍鳳紋璧紫檀插屏〉；以14,070,000 歐元成交的Top 5 斯圖加特納高〈明成化 宮廷銅鎏金大威德金剛雙修蓮座立像〉；以46,000,000人民幣成交的Top 9 中國嘉德〈明宣德 銅鎏金南海水月觀音像〉。

中國骨董Top 4 / 中國工藝品Top 3

乾隆帝御寶交龍鈕白玉璽 印文：紀恩堂

乾隆

S 蘇富比 2021/04/22 Lot 3603 10.4 x 10.4 x H 7.8 cm

HKD 145,691,000

中國工藝品Top 10 / 中國高古玉 Top 1

御賞嵌「延年」龍鳳紋璧紫檀插屏

《乾隆庚寅孟春月御題》、《乾隆庚寅御題》款

「古香」、「太玉」、「乾」、「隆」印

東漢 / 乾隆

S 蘇富比 2021/04/22 Lot 9 Disc 23.8; Overall H 30.8 cm

HKD 53,771,000

中國骨董Top 6 / 中國工藝品Top 5 / 西藏文物Top 2

宮廷銅鎏金大威德金剛雙修蓮座立像

成化

N 納高 2021/06/23 Lot 8 H 94 cm

EUR 14,070,000

中國工藝品Top 9 / 西藏文物Top 4

銅鎏金南海水月觀音像

宣德

GD 中國嘉德 2021/05/19 Lot 3728 H 78; W 51 cm

RMB 46,000,000

中國古典家具則有二件黃花梨家具進榜，分別是曾為「嘉木堂」伍嘉恩經手，有著「天下第一案」之稱的〈明末清初 黃花梨獨板架几式巨型供案〉，在北京保利以115,000,000人民幣成交，排行Top 4；還有在香港佳士得「赫維寧漢莊園珍藏中國古典家具」以65,975,000港元成交的〈明末清初 黃花梨麒麟紋圈背交椅〉排行Top 8 。

中國骨董Top 5 / 中國工藝品Top 4 / 中國古典家具 Top 1

黃花梨獨板架几式巨型供案

明末清初

BP 北京保利 2021/12/05 Lot 5506 L 453; W 56; H 93; 板案面厚 7.8 - 8.8 cm

RMB 115,000,000

中國工藝品Top 8 / 中國古典家具 Top 2

黃花梨麒麟紋圈背交椅

明末清初

C 佳士得 2021/05/28 Lot 2809 H 106.6; W 73.7; DP 62.2 cm

HKD 65,975,000

2021年唯一進榜的高古器物只有一件，便是排行Top 7 紐約佳士得春拍以8,604,000美元成交的〈商晚期 安陽時期 青銅虎鳥獸紋觥〉，此拍品來自於「商：Daniel Shapiro 珍藏高古青銅禮器」專拍。

中國工藝品Top 7 / 中國銅器 Top 1

安陽時期 青銅虎鳥獸紋觥

商晚期

C 佳士得 2021/03/18 Lot 505 L 29.8 cm

USD 8,604,000

從上述的拍賣成交紀錄來看，所謂「宮廷御製」、「文人美學」兩條路線是中國工藝品拍賣市場的兩個主旋律。但在保值投資考量下，去年市場反映了「宮廷御製」是為最穩妥的選項，尤其疫情期間中國工藝品市場所處調整的階段

近百年，中國藝術品的價值與收藏市場，都是經由西方收藏體系的解讀，改革開放後不斷「回流」中國崛起的東升西降現實，讓中國藝術品的價值詮譯重新回到了中國的主權，收藏市場自然回到了中國人的愛好與視野。尤其是千禧年後中國藝術市場所謂「瓷器獨大」的時代翻篇了！因為大量中國新藏家的進場，參與人口、資金、市場規模變大了，收藏市場需要更多品類與籌碼，因此各項工藝品開始輪番點火。新藏家的熱情把清三代瓷器，玉器、漆器、琺瑯、各類宮廷御用器，把清代皇朝所有工藝品都翻騰了一遍，這便是2000千禧年後新進場中國收藏家的品味。但到了2010年左右，高古宋瓷開始冒出頭，隨之而來清末民初品味的的高古玉器、青銅器、碑帖拓片、古籍善本具文化深度品味的文物收藏開始高歌猛進。

「收藏」就像是時尚，有其流行性，二年新冠疫情的確改變了原本大家所熟悉的中國工藝拍賣市場，最明顯的便是收藏圈子的「世代交替」。現在70、80、甚至90後的新興收藏家已經進場，這一代人絕對是未來市場的中堅，每一個時代的人對於藝術品都有自己的喜愛與詮釋權，而這一代人所認知的中國工藝品價值與市場會發生什麼樣的變化，我們都感到好奇？在此，就讓我們拭目以待這一代人對市場的判斷與新的審美品味吧！（文／田本芬）