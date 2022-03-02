回顧2021年最貴的10件中國藝術品有那些？

展望新的一年

疫情解封後全球藝術市場

將迎來全面大爆發

回顧2021年，全球仍籠罩在新冠疫情下，跨國跨區域自由往來仍受封阻，物流、人流依舊是各家拍賣公司難以跨越的障礙。但專家們都認為，疫情有望在下半年得到控制，各國將開放邊境管制，全世界將逐漸回復到疫情前的秩序。

受疫情物流、人流阻隔，中國藝術市場「生貨」越來越少；事實上，2021年中國內地藝術市場已進入「內循環」階段，只能靠著過去數十年回流的「熟貨」來支撐。雖然各大拍賣公司都盡可能維持不上拍近5年拍賣過的拍品，但高金額超級拍品卻難以避免再次流通，這便是去年中國藝術拍賣市場現象，尤其是骨董板塊。

雖然多是內循環的「熟貨」，但入圍2021年中國藝術品拍賣成交十大排行榜的骨董達到7件之多，與2020由現當代藝術板塊為主的狀況大相徑庭。要如何應對市場缺乏生貨的「內循環」，並增加「熟貨」含金量，拍賣公司為拍品「造勢」尤為重要。北京保利選在王羲之蘭亭修禊之日，啟動北京、上海、深圳【弘曆的世界──乾隆御製詩文稿、蘭亭圖帖緙絲卷暨重要宮廷藝術特展】巡展，可說是去年拍賣公司為「熟貨」造勢的神操作，對於超級拍品成交並晉升十大天價排行有絕對的幫助。

綜觀2021年拍賣成交進入億元天價俱樂部的有：骨董6件、書畫7件、西畫5件；與2020年的骨董3件、書畫8件、西畫9件，雖然各個板塊皆有些許浮動，但件數相近，說明億元成交拍品，已成為市場金字塔結構的常態；只要有優質拍品，市場便會給予億元成交回饋。就拍賣場域來看，2021年與2020年相同，只有4件中國藝術品拍賣成交十大排行拍品在香港拍出，其餘都在中國內地成交。

中國藝術品Top 1 / 中國書畫 Top 1 / 中國古代書畫 Top 1

徐揚 平定西域獻俘禮圖

設色 紙本 手卷

BP 北京保利 2021/06/06 Lot 1935 43 x 1865 cm

RMB 414,000,000

中國骨董

中國內地拍賣公司 已拿回骨董話語權

前年（2020）是中國骨董唯一沒有進入中國藝術品拍賣成交十大排行榜的一年，但去年（2021）則有不錯的表現。北京保利春拍一件清乾隆〈御製洋彩胭脂紅地軋道雕瓷鏤空「有鳳來儀百鳥朝鳳」圖雙螭耳大轉心瓶〉以265,650,000人民幣成交；一件清乾隆〈欽定補刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷〉241,500,000人民幣成交，雙雙挺進2021年中國藝術品拍賣成交十大排行榜Top 2、Top 3。

2021年對於北京保利是相當豐收的一年，在中國藝術品拍賣十大排行榜就佔據前三名，分別為：Top 1徐揚〈平定西域獻俘禮圖〉、Top 2〈清乾隆 御製洋彩胭脂紅地軋道雕瓷鏤空「有鳳來儀 百鳥朝鳳」圖雙螭耳大轉心瓶〉及Top 3〈清乾隆 欽定補刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷〉。北京保利進入中國藝術品拍賣成交十大排行榜包含：中國古代書畫、中國瓷器、中國工藝品、文房雅玩、中國現當藝術，表現相當全面，可說是去年中國內地拍賣公司崛起的代表，特別是骨董項目。

中國骨董市場半世紀以來，拍賣中心從倫敦、紐約轉移至亞洲的香港，但明顯現今的香港優勢不在；相反的，北京已取代香港，成為全球中國骨董拍賣的新中心。這是繼「中國書畫」後，北京再次拿回了中國骨董拍賣市場的話語權。

中國藝術品Top 2 / 中國骨董Top 1 / 中國瓷器 Top 1

御製洋彩胭脂紅地軋道雕瓷鏤空「有鳳來儀 百鳥朝鳳」圖雙螭耳大轉心瓶《乾隆年製》款

乾隆

BP 北京保利 2021/06/07 Lot 5153 H 63 cm

RMB 265,650,000

中國藝術品Top 3 / 中國骨董Top 2 / 中國工藝品Top 1

欽定補刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷

乾隆

BP 北京保利 2021/06/07 Lot 5142 L 1714.5 x 31.6 cm

RMB 241,500,000

中國書畫 張大千潑彩脫穎而出

2021年可視為張大千潑彩年

2021年近現代書畫市場最受矚目的無疑是張大千潑彩作品。如果去年春拍香港佳士得張大千〈碧峰古寺〉天價成交是第一彈，下半年內地拍賣公司紛紛上拍的潑彩作品，便是多點爆發熱鬧景象。去年12月刊《CANS藝術新聞》推出【張大千－潑彩山水歷年拍賣成交Top 50】專題廣受好評，對秋拍大千潑彩作品天價成交有推波助瀾的助力。

去年張大千進入中國藝術品拍賣成交十大排行榜的潑彩作品便佔據有三名，分別是：排行Top 4在中國嘉德秋拍以1.955億人民幣成交的〈秋曦圖〉；排行Top 6在香港蘇富比以2.15億港元成交的〈春雲曉靄〉；排行Top 7在香港佳士得以2.19億港元成交的〈碧峰古寺〉。張大千潑彩精品脫穎而出、逆勢上漲，儼然是2021年近現代書畫市場的年度話題。值得一提的是，香港佳士得將〈碧峰古寺〉放進【二十及二十一世紀藝術晚間拍賣】，最終由一位年輕藏家競得，是為中國書畫市場「世代交替」佈了一盤好棋。

中國藝術品Top 4 / 中國書畫Top 2 / 中國近現代書畫Top 1

張大千 秋曦圖

設色 紙本 鏡心

GD 中國嘉德 2021/12/10 Lot 297 88 x 183 cm 1978

RMB 195,500,000

中國藝術品Top 6 / 中國書畫Top 3 / 中國近現代書畫Top 2

張大千 春雲曉靄

潑彩 紙本 鏡框

S 蘇富比 2021/10/11 Lot 3065 100.5 x 140 cm 1968

HKD 214,631,000

中國藝術品Top 7 / 中國書畫Top 4 / 中國近現代書畫Top 3

張大千 碧峰古寺

設色 金箋 立軸

C 佳士得 2021/05/24 Lot 22 127.7 x 63 cm 1967

HKD 209,100,000

還有一件周之冕〈百花圖卷〉排名中國藝術品拍賣十大排行榜Top 9。這件古代書畫早於1996年便見於拍場，當時在北京翰海以286萬人民幣成交；2005年，又再北京中貿聖佳以2,200萬人民幣易手；2010年於北京保利以9,072萬人民幣售出。此作11年後重出江湖，在北京中國嘉德以148,350,000人民幣成交並晉升「億元俱樂部」，除說明古代書畫板塊行情穩健外，更顯現中國嘉德在中國書畫板塊獨佔鰲頭的話語權。

中國藝術品Top 9 / 中國書畫 Top 5 / 中國古代書畫 Top 2

周之冕 百花圖卷

設色 紙本 手卷

GD 中國嘉德 2021/12/12 Lot 1194 32 x 1717 cm

RMB 148,350,000

中國西畫 年輕藏家強勢崛起 推動世代交替

2021年雖受新冠疫情衝擊，現當代藝術拍賣卻是最不受影響的板塊。香港蘇富比現當代藝術拍賣總額達47億美元。香港佳士得現當代藝術拍賣總額逾40億港元，均寫下該板塊歷年最高紀錄，可見去年藏家群對現當代藝術品收藏所展現的熱情。

2021年熟悉科技的年輕藏家大量湧現，帶動了西畫板塊的活躍。西畫有三件進入中國藝術品拍賣成交十大排行榜（現代藝術有2件、當代藝術有1件），分別為排行Top 5朱德群〈盛世雪〉、排行Top 8陳丹青〈西藏組畫·牧羊人〉、排行Top 10趙無極〈13.02.62〉。「當代藝術」陳丹青〈西藏組畫·牧羊人〉，在北京保利以1.61億人民幣成交，使得陳丹青成為繼曾梵志、陳逸飛之後，加入「億元俱樂部」的第三位中國當代藝術家。

中國藝術品Top 5 / 亞洲西畫 Top 1 / 20世紀華人藝術 Top 1

朱德群 盛世雪

油彩 畫布

S 蘇富比 2021/04/18 Lot 1020 193 x 384.7 cm 1986

HKD 229,568,000

中國藝術品Top 8 / 亞洲西畫 Top 2 / 中國當代藝術Top 1

陳丹青 西藏組畫·牧羊人

油彩 畫布

BP 北京保利 2021/06/04 Lot 3307 78.6 x 52.3 cm 1980

RMB 161,000,000

中國藝術品Top 10 / 亞洲西畫 Top 3 / 20世紀華人藝術Top 2

趙無極 13.02.62

油彩 畫布

S 蘇富比 2021/04/18 Lot 1021 129.5 x 161.5 cm 1962

HKD 162,926,000

回顧2021 年現當代藝術市場，「年輕藝術家的崛起、年輕藏家的崛起、NFT的崛起」這三個崛起，徹底改變了去年現當代藝術市場的結構與生態。尤其是亞洲年輕藏家瘋狂競拍國際炙手可熱的年輕藝術家作品，直接帶動全球當代藝術市場的熱潮，是為2021年全球當代藝術市場的一大轉捩點。

中國藝術市場的主升段就會在今年

尤其是在疫情解封後

去年《CANS藝術新聞》一篇糊塗台先生的專訪引起熱議。糊先生認為：中國藝術市場的主升段就會在今年（2022），尤其是在疫情解封後，藝術市場將迎來全面的大爆發。論述是這樣說的：2008年藝術市場在走初升段，尾端碰到中國4萬億人民幣量化寬鬆的資金潮，造成2008-2012年的市場的全面飆漲，更造成2012年的噴出。從2012-2017年，經過5年回檔盤整的中國藝術市場本來會好起來，但是碰到新冠疫情讓整個復甦延緩了！甚至到了2018、2019年市場還是沒有反應。

糊先生觀察：今年（2022）疫情可望結束，市場將出現噴出行情，中國藝術市場將從「初升段」，進入「主升段」。

我相當認同糊先生「關於中國藝術市場主升段，就在今年的看法」。展望2022新的一年，相信在疫情解封後的全球藝術市場，將迎來前所未見的大爆發。