2021中國陶瓷器拍賣成交十大排行榜TOP10

相較於2020年近乎行情停滯的中國陶瓷器拍賣市場，在持續受新冠疫情影響的2021年，表現出穩健的局面。2021年的中國陶瓷器拍賣與2020年分別於北京保利誕生一件破億人民幣拍品，全球中國陶瓷器拍賣市場金字塔已從香港轉往北京。2021年在北京保利以2.65億人民幣成交的〈清乾隆 御製洋彩胭脂紅地軋道雕瓷鏤空「有鳳來儀百鳥朝鳳」圖雙螭耳大轉心瓶〉位居中國陶瓷器十大天價之首，更刷新了全球最貴中國瓷器拍賣成交紀錄！

本刊乾隆轉心瓶專輯

點燃轉心瓶市場成為熱議的話題焦點

回顧去年8月特刊《CANS藝術新聞》攜手《拍賣年鑑》推出「清乾隆 鏤空瓶與轉心瓶歷年拍賣成交排行TOP 20專輯」，特別專訪香港蘇富比資深中國器物部沈恩文、北京保利拍賣古董珍玩藝術總監李移舟兩位專家，一起探索鏤空瓶與轉心瓶的鑑賞暨收藏觀點。緊接著在12月5日，北京保利拍賣就傳出好消息！一件轉心瓶〈清乾隆 御製胭脂紅地番蓮花卉套爐鈞釉太平有象轉心瓶〉以8222.5萬人民幣成交，問鼎2021年陶瓷器十大天價排行亞軍，亦是全球第三高價的乾隆時期轉心瓶。本刊「乾隆轉心瓶專輯」，的確點燃了轉心瓶市場，成為熱議的話題焦點。

北京保利在2021年兩度推出了【弘曆的世界】系列特展及學術沙龍及研討會等活動，無疑對乾隆瓷器的收藏市場有著推波助瀾的作用，不僅吸引了眾多藏家和收藏愛好者的關注，更加顯示出了拍賣行的專業度和對於拍品徵集的能力，更讓乾隆瓷成為了拍賣市場上的火紅主角。北京保利李移舟曾表示：「【弘曆的世界】確實變成了話題性的事件，借由展覽的機會將專家學者們集中到一個平台，使學者們有機會不斷深化研究，學術研究也會對藝術市場本身產生良性的促進。」

中國藝術品Top 2 / 中國骨董Top 1 / 中國瓷器 Top 1

御製洋彩胭脂紅地軋道雕瓷鏤空「有鳳來儀 百鳥朝鳳」圖雙螭耳大轉心瓶《乾隆年製》款

乾隆

BP 北京保利 2021/06/07 Lot 5153 H 63 cm

RMB 265,650,000

中國骨董Top 7 / 中國瓷器Top 2

御製胭脂紅地番蓮花卉套爐鈞釉太平有象轉心瓶《大清乾隆年製》款

乾隆

BP 北京保利 2021/12/05 Lot 5537 H 40.2 cm

RMB 82,225,000

清乾隆時期瓷器以其登峰造極的藝術表現獨佔鰲頭，因乾隆朝製瓷技術的成熟，也讓「乾隆瓷器」成為了宮廷瓷器市場中的硬通貨。自2000年後，清代瓷器便成為主流，一方面可能來自於1990年代末流行的宮廷劇，讓藏家對清代宮廷藝術特別感興趣；另一方面是市場上流通的清代器物遠比元明來得多。綜觀2021年中國陶瓷拍賣成交十大天價排行，「清三代」仍將是陶瓷板塊的最大穩定盤，共計7件，以70%的比例占據其總數量的半壁江山，這時期的中高級作品相對數量多、品種豐富、市場價格體系堅實、買家參與度最高。除了7件來自乾隆時期的陶瓷器外，此外有2件來自宣德時期、1件為永樂時期所製。

除此之外，明代瓷器表現同樣喜人，表現持續向好。相較2020年由清三代瓷器獨佔前十名的狀況，2021年增加了3件明代瓷器，分別為中國嘉德〈明永樂 釉裡紅海水錐拱蒼龍教子圖大梅瓶〉、永樂拍賣〈明宣德 青花海獸紋高足盃〉、以及北京保利〈明宣德 御製青花「永平安頌」高足碗〉。

中國骨董Top 8 /中國瓷器Top 3

釉裡紅海水錐拱蒼龍教子圖大梅瓶

永樂

GD 中國嘉德 2021/11/28 Lot 3304 H 41.3 cm

RMB 74,750,000

中國骨董Top 10-1 / 中國瓷器Top 5

青花海獸紋高足盃《大明宣德年製》款

宣德

YL 永樂 2021/05/22 Lot 11 H 7.7 cm

RMB 57,500,000

中國瓷器Top 6

御製青花「永平安頌」高足碗《宣德年製》款

宣德

BP 北京保利 2021/06/07 Lot 5093 D 16.8 cm

RMB 55,775,000

瓷器由於顏色、器形豐富，可謂百花齊放，而品相良好的「青花瓷」更是常受買家追捧。明清青花瓷身價近來更是逐年上漲，行情依舊不衰。從近年青花瓷拍賣行情來看，清三代的青花瓷最具升值潛力，尤其適合書房擺設的瓷器，更容易獲得藏家青睞。在2021陶瓷拍賣成交十大排行榜，青花品項有4件：華藝國際（北京）〈清乾隆 青花「春耕圖」福壽如意大抱月瓶〉、永樂拍賣〈明宣德 青花海獸紋高足盃〉、北京保利〈明宣德 御製青花「永平安頌」高足碗〉還有香港保利〈清乾隆 青花「穿花游龍」圖長頸膽瓶〉。而2021年度單色釉最高價則是在香港保利2021秋拍以4312萬港元成交的〈清乾隆 粉青釉浮雕「蒼龍教子」圖大罐〉，拿下中國陶瓷拍賣成交十大排行第8順位。

中國骨董Top 9 / 中國瓷器Top 4

青花「春耕圖」福壽如意大抱月瓶《大清乾隆年製》六字三行篆書款

乾隆

HBJ 華藝國際（北京） 2021/06/05 Lot 1815 H 59 cm

RMB 69,000,000

中國瓷器Top 10

青花「穿花游龍」圖長頸膽瓶《大清乾隆年製》款

乾隆

PHK 保利香港 2021/04/21 Lot 3215 H 46 cm

HKD 45,600,000

中國瓷器Top 8

粉青釉浮雕「蒼龍教子」圖大罐《大清乾隆年製》款

乾隆

PHK 保利香港 2021/12/02 Lot 3501 H 34.6 cm

HKD 52,800,000

反之，花色繁複的〈清乾隆 御製鬥彩加粉彩暗八仙福壽紋八方盤口大瓶〉、〈清乾隆 仿古銅釉彩描金浮雕「夔龍拱福」雙螭耳瓶〉更加體現了乾隆時期，瓷製作的高水平。前者釉色為「鬥彩加粉彩」並以「暗仙八紋」為紋飾，以器形來說，八方瓶不但更罕見，製作無疑亦更為困難；後者則是實現了乾隆以陶瓷彩料仿製古代青銅器的設想，使之成為唐英卸任御窯廠督陶官以前製瓷的最後一個巔峰。

中國瓷器Top 7

御製鬥彩加粉彩暗八仙福壽紋八方盤口大瓶《大清乾隆年製》款

乾隆

PHK 保利香港 2021/04/21 Lot 3308 H 43.8 cm

HKD 55,200,000

中國瓷器Top 9

仿古銅釉彩描金浮雕「夔龍拱福」雙螭耳瓶《大清乾隆年製》款

乾隆

BP 北京保利 2021/06/07 Lot 5126 H 37.5 cm

RMB 37,950,000

中國瓷器市場精品拍賣價格從未下滑，高價往往伴隨著名家舊藏的釋出，頂級私人珍藏依然發揮著主力軍作用，包括：仇炎之、繭山龍泉堂、杜尚家族、放山居Alfred Morrison等。在拍賣市場中，名人舊藏具一定的特殊性與意義，此往往能成為市場上的搶手貨，成交價也時常高出預估價，通過大品牌藏家所加持的物件，大大減少了接手者對拍品轉手兌現的風險，基於對名人的敬仰和信賴，才讓收藏顯得更有價值。而就目前最頂級藏家，他們所出手的品項也會是最尖端的，直取上將首級。

2000年左右開始，有一波中國內地新藏家開始進場藏購瓷器；到了2020年，中國藝術品拍賣市場已由香港逐漸向北京轉移，此勢態在2021年更加明顯。回顧2020年中國陶瓷器拍賣成交十大排行榜，香港有2件，巴黎1件；雖然2021年香港拍出的數量同為2件，但其他8件皆在中國內地成交，足以可見北京的舉足輕重。再者，中國古董不論瓷器、銅器、玉器等板塊的頂級拍品成交數量，有逐漸被中國內地拍賣公司多數包攬的趨勢，而「稀缺」、「審美」依然為未來大勢所趨。（文／江瑄）