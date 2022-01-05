中貿聖佳 薛世清：2021上海歲末拍賣 掐絲琺瑯器成績不俗

那仁仁／專訪

薛世清先生是中國骨董市場上中生代的領軍人物，有著超強的行動力並跑遍全世界，無論在歐美、中港臺，都能見得到他勤奮的身影。他同時對複雜的拍賣市場瞭解透徹，具備深厚的專業功底和豐富的實戰經驗，尤其對器物雜項目類研究頗深。

薛世清2015年加入中貿聖佳拍賣後，在原有中國書畫見長的板塊，加入骨董板塊與其銜接，目前在團隊的共同努力下，無論是專業水準、拍品質量、市場競爭力與品牌含金量的提升是有目共睹。10月號《CANS藝術新聞》專輯亦收錄數件中貿聖佳過往成交的精彩拍品，同時邀請到薛世清先生回顧掐絲琺瑯器目前在內地發展的情況，並講述掐絲琺瑯器市場未來的新局。

CANS藝術新聞：掐絲琺瑯這項門類，就您的觀察，中國內地的藏家是何時開始注重這個品類？

薛世清先生：

掐絲琺瑯真正的成熟期從元代伊始，逐步形成了現代意義上的掐絲琺瑯，明景泰年間，是掐絲琺瑯的鼎盛時期。從元至清代掐絲琺瑯始終為宮廷用器，直至清中晚期才有民間使用掐絲琺瑯，所以我們在故宮中可以看到很多精美掐絲琺瑯器，甚至是從元或明代流傳，經過改制或刻款的掐絲琺瑯器。清代晚期的國力衰微，不再支持掐絲琺瑯器的規模製作，而這些皇室貴族用器受到歐美藏家的喜愛，尤其以歐美貴族對其情有獨鍾。大量的掐絲琺瑯器在清末民國時期流失海外，中國90年代開放，北京上海出現拍賣公司以後，掐絲琺瑯器才重新走進中國收藏家的視野。

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 71-2

銅胎掐絲琺瑯高束腰香几

康熙

SUN 中貿聖佳 2017/06/18 Lot 144 H 78.2 cm

RMB 4,025,000

BP 北京保利 2010/06/04 Lot 4332

RMB 3,584,000

C 佳士得 2004/10/20 Lot 704

USD 410,700

CANS藝術新聞：我們看到，中貿聖佳在近年的拍賣專場中有數件精彩的掐絲琺瑯器的上拍，能否講講您們從何時開始關注並決定上拍?拍賣成績您是否達到預期？

薛世清先生：

掐絲琺瑯早期在中國內地拍賣市場出現的數量並不多，精品就更少了。所以收藏家並沒能特別關注這項目。也就是宮廷器裡的一種，偶爾能有幾件精品，大家對他並不是特別瞭解看重。畢竟像是2003年中國內地藝術市場大爆發，宮廷瓷器、玉器、各種工藝品，還有文人系統的竹木牙角等，能買的品類太多了。既沒貨源，又缺乏專收掐琺瑯的收藏家，所以一直沒能形成為熱潮。2004年到2012年，紐約、巴黎、香港市場幾場轟動的專拍，其實國內也有藏家參與。對市場嗅覺敏銳、學習能力滲透力強，生猛有力是中國收藏家的特色，一旦他們加入，勢必掀起幾層浪。

清代掐絲琺瑯歷年拍賣歷年成交精選

紫檀嵌掐絲琺瑯西番蓮畫案

乾隆

SUN 中貿聖佳 2016/11/15 Lot 1656 L 167.5; W 60.5; H 89.5 cm

RMB 13,800,000

CANS藝術新聞：中國藏家對掐絲琺瑯器有無偏好品味？如中貿聖佳曾經拍過掛屏，香熏、花觚都拍得不錯，目前何種品類的琺瑯器最受到藏家青睞，最具有收藏價值？反映在拍賣市場價格行情有什麼變化？

薛世清先生：

由於得到市場的追捧，大量的贗品在九十年代末至2000年初出現，工藝上的突破，使市場上出現了一定數量的高級仿品，這也衝擊掐絲琺瑯市場，使藏家卻步。市場充斥仿品自然對價格影響也很大，不過藏家的鑒別水準也在這期間相應提高。如今傳承有序、來源清晰的掐絲琺瑯器已恢復應有的價格高度。目前國內收藏掐絲琺瑯的群體尚屬小眾，但他們非常重視這個板塊，努力的推廣並進行系統的梳理研究。比較受歡迎的是宮廷文房類，像是爐瓶盒三事這類放在案頭的精緻文物；另一類是盡顯皇家奢華風範大件的或鑲嵌類的器物，比如是傢俱、掛屏等。宮廷的大件陳設器，大香爐等也受到市場的追捧。

以時間線來劃分，藏家們的品味可分為以清代宮廷為主，和收藏元末明初兩個維度。元末明初的掐絲琺瑯極具代表性，清代以康熙乾隆時期為另一個工藝的高峰。藏家們的側重點不同，有些側重於早期，有的側重在清代宮廷掐絲琺瑯器。在近年的拍賣中，我們嘗試推薦掐絲琺瑯的拍品，雖然沒有頂級拍品，但整體成交額和成交率都令人滿意。

我們在今年春季拍賣會上推出一件〈清乾隆 銅胎琺瑯大香爐〉，這件香爐器型碩大，爐高達1.39米，下層寬折沿，鼓腹，三象足。這類器型較大，富麗堂皇的宮廷陳設品，十分受到買家的青睞，最終以750多萬人民幣成交。另一件我印象較深的是在2016年秋【斫木－明清傢俱專場】成交的一件〈清乾隆 紫檀嵌掐絲琺瑯西番蓮畫案〉，成交額1,380萬人民幣，條桌面以紫檀為框，鑲嵌掐絲琺瑯桌面心，束腰處還鑲嵌有西番蓮紋掐絲琺瑯板，紫檀質地黝黑，琺瑯發色明顯，兩者相互映襯，華貴典雅，具有典型宮廷特徵。同時也說明掐絲琺瑯的工藝應用於宮廷用器上的多種形式。

中貿聖佳2021上海秋拍精選

掐絲琺瑯胡人獻寶 長方形薰爐

乾隆

SUN 中貿聖佳 20121/12/29 Lot 931 L 91；W 40.5c；H 63.5 cm

RMB 46,000,000

中貿聖佳2021上海秋拍精選

銅胎琺瑯香几

康熙

SUN 中貿聖佳 2021/12/29 Lot 929 H 78.6 cm

RMB 2,990,000

CANS藝術新聞：在未來的收藏方向朝更專業更精細發展，像掐絲琺瑯器這類小眾收藏的板塊，會有甚麼樣的前景？

薛世清先生：

掐絲琺瑯的收藏雖然是小眾板塊，但這是一個有趣且獨特的板塊。隨著藝術品市場發展越來越成熟，許多收藏家也在成長，不再盲目的跟風流行，開始有對歷史、工藝品發展有更清晰的脈絡，建立自己的價值判斷，這對市場而言，會是一個新的氣象，也是新的里程的開始。尤其經過這次新冠疫情後，無論是業者與藏家都會有新的思維來帶領市場的走向。我認為掐絲琺瑯器這個項目，喜愛的人會增長，只要我們認真的梳理把關，排除作品品質的問題，也就是新仿與品質不高的作品。通過專家的引導，這將是一個非常值得重視的收藏方向。

中貿聖佳2021上海秋拍精選

銅胎琺瑯海獸紋蝠足洗

乾隆

SUN 中貿聖佳 2021/12/29 Lot 930 D 28.5; H 13.7 cm

RNB 460,000

中貿聖佳2021上海秋拍精選

明銅胎琺瑯花卉紋折沿三足盤

宣德

SUN 中貿聖佳 2021/12/29 Lot 928 D 17.5; H 3.5 cm

RNB 230,000