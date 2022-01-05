M+ 將開啟華人及亞洲觀點的藝術全球化

M+／圖片提供

位於香港西九文化區、亞洲首間國際級當代視覺文化博物館M+，已於11月12日開幕並向公眾免費開放。它的出現是華人、亞洲觀點看待全球藝術發展的里程碑，相信不久的將來會有台北、新加坡、首爾、東京、曼谷、雅加達等亞洲城市跟進加入這個新戰局。

先談談香港M+

M+就坐落於香維多利亞港邊，美術館佔地65,000平方米，是由世界知名建築事務所Herzog & de Meuron的全球團隊聯同TFP Farrells和奧雅納合作設計，現今這座置身於港灣氣勢磅礡的建築，已是香港矚目的新地標。開幕當天，幾乎所有的香港政府最高級別的官員都出席了。

M+舉行舞獅表演，慶祝M+開幕

香港特別行政區行政長官林鄭月娥致詞：「M+博物館是本地和國際視覺藝術界期待已久的旗艦項目，其規模在亞洲首屈一指，存置及展示涵蓋香港、內地、亞洲以至其他地區的視覺文化館藏。展望不久將來，隨著預計在明年中開幕的香港故宮文化博物館落成啟用，連同早前擴建翻新後的香港藝術館，維港海濱將出現三座各具特色的頂級博物館，成就香港擁有一個世界級視覺藝術博物館群。」西九管理局董事局主席唐英年致詞：「M+的開幕是西九文化區發展的重要里程碑，為香港在日後成為世界領先的藝術中心奠定重要基礎，同時為本地、亞洲地區及國際訪客提供世界級的旅遊目的地。」從二位官員的致詞可以理解到：這是一個博物館群的計劃，除了新開幕的M+外，明年還會有香港故宮文化博物館的落成啟用，並和早前擴建翻新後的香港藝術館，也就是說香港這裡將出現三座頂級博物館。

除了硬體建築外，M+從2012年便開始購藏許多作品，最為大眾關注的是購藏一大批希克的藏品，而且花了不少錢。現今這批藏品以【從大革命到全球化】為題，已在美術館二樓希克展廳展出，作品按時序回顧了1970年代至2000年代中國當代藝術的發展，體量算是這次開幕展的重頭戲。開幕展是由六個專題展覽組成，呈獻1,500 件作品，所有的展品都是館藏，可見籌備期間該館的購藏企圖與實力。

【從大革命到全球化】展覽現場

M+對該館營運的描述：美術館將致力於收藏、展示與詮釋20、21世紀的視覺藝術、設計及建築、流動影像。擁有卓越的視覺藝術、設計及建築，以及流動影像收藏，分別來自香港、大中華區、亞洲以至世界各地。這便是香港M+想要傳達的香港以藝術作為全球戰略企圖。

M+從進入大堂，可以看到台灣書法家董陽孜的全新委約作品

〈變形蝸居〉M+委托香港建築設計師張智強設計自宅的模型，可移動的墻體設計能巧妙的放大縮小空間，隨心變化。

一個以華人及亞洲觀點的21世紀全球藝術視野

正在形成

過去對於全球化，都圍繞在西方殖民主義所主導的全球化觀點；百年來西方對亞洲的強勢輸出，除在軍事、經濟外，在文化上同樣展現其優勢，這讓亞洲各國面對西方文化的入侵均感弱勢無力，尤其是以擁有五千年文化藝術傳承自豪的中國。但隨著亞洲經濟的起飛，中國的改革開放，這波由中國14億人口所帶動的亞洲經濟體的飛躍，已隨著21世紀的到來，將進入一個過去西方無法想像的經濟繁榮到來；還有亞洲地區文化藝術自信的展現。

從進入大堂，可以看到台灣書法家董陽孜的全新委約作品；陳箴和傅丹大型裝置的亮相；梁慧圭以金屬鈴鐺組成的長長鏈條的新作；地下大堂展廳的【此地彼方】呈現香港這座城市身份認同的演變。從開幕展的內容，可以看出M+作為一個華人城市面向全球藝術發展面貌的企圖。在此，我們可以理解為藝術全球化的香港觀點。

「地下大堂」是博物館中央的集合點，也是 Herzog&de Meuron 為 M＋ 量身訂製的空間

地下大堂展廳【香港:此地彼方】展覽現場

同樣的，在亞洲各國經濟發展不斷提升之際，各國政府將仿效香港M+的成立，以極大的關注、極大的投入、極佳的地點，打造一座以自己民族及城市觀點的國家級美術館，例如台北、新加坡、首爾、東京、曼谷、雅加達等城市，都會跟進加入這個國際級當代美術館籌建戰局。

事實上，香港M+的出現，已開啟亞洲各國城市籌建國際級當代美術館的趨勢；而過去百年西方殖民主義對亞洲輸入性的全球化觀點也將被迫調整，朝向一個以華人及亞洲觀點的全球化時代的開展；而這全面性開展也將落實「21世紀為中國人暨亞洲世紀的到來」的序幕。

東展廳呈現【物件‧空間‧互動】

西展廳展出的【安東尼·葛姆雷：亞洲土地】

南展廳展覽【個體‧源流‧表現】