華裔金融家唐騮千 1.25億美元 捐贈紐約大都會藝術博物館

2013年，紐約大都會藝術博物館宣布打算重建現代和當代藝術區的計畫，但由於財政問題而擱置。11月30日，大都會藝術博物館宣布華裔金融家唐騮千（Oscar Tang）與其妻徐心眉（Agnes Hsu-Tang）向該館捐贈了1.25億美元，得益於這筆史上最大的資本捐贈，紐約大都會藝術博物館的現當代藝術區將終於得以重建，而該藝術區也將以他們的名字命名，將為期至少50年。

宋代〈溪岸圖〉

與紐約的藝術界一直保持著良好關係的唐騮千，於30年前成為首位加入大都會博物館董事會的亞裔美國人。值得一提的是，1997年他曾向大都會博物館捐贈了20幅從11世紀到18世紀的重要中國畫，其中最為罕見的一幅是宋代的〈溪岸圖〉。

唐騮千表示，他非常清楚大都會博物館以一對亞裔夫婦的名字命名側廳，將帶來何種影響力。他說：「美國給了我避難所、教育和成功的機會，這個國家對我與對內人都很好，我們想在此留下屬於自己的印記。」