玉丁寧館留珍—秦孝儀心波先生百年紀念展

聯合新聞網 / CANS藝術新聞
秦孝儀先生退休後於至善園留影 （莊靈先生攝於1990年）
秦孝儀先生退休後於至善園留影 （莊靈先生攝於1990年）

12/24-2022/1/23 台北國父紀念館

2021年適逢秦孝儀心波先生百歲誕辰，其故交廣達文教基金會林百里董事長，為懷念這位他敬之如師如父的長輩，特邀故宮博物院及黨史委員會昔日舊屬，共同籌劃【玉丁寧館留珍—秦孝儀心波先生百年紀念展】，並委請羲之堂策展執行。

秦孝儀〈篆書 文天祥正氣歌〉 69.5 x 259 cm 2003
秦孝儀〈篆書 文天祥正氣歌〉 69.5 x 259 cm 2003

本次展覽計分三大單元：「生平紀要」以陳列先生各時期具代表性事功為主，採編年敘事體例，搭配相關歷史照片影像，構建出他的生命歷程；「閒居養性」展現他好古的愛物情懷，象徵品賞喜好的文房收藏為旨趣，內容兼及先生捐贈故宮之歷代牙骨竹木雕刻文物圖片；「筆力詩心」則以呈現先生詩文書法藝術風華為導向，徵集自家族珍藏及贈予至愛親朋具紀念意義之作品，展出共逾百餘件組。

另外，主辦單位配合百年紀念展將於2022年1月9日及16日假中山講堂舉辦兩場講座，並特別邀請台北故宮博物院前副院長張臨生、林柏亭及前器物處處長蔡玫芬主講，精彩可期。

2021年12月號 期數：No.287
2021年12月號 期數：No.287

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