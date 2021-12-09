味餘書室 詹元元：文物藝術品收藏 期待新血的注入

江瑄／專訪

深耕古董圈20餘年的詹元元小姐，在佳士得拍賣公司的中國陶瓷及工藝品部門任職15年。2012年則於台北成立「味餘書室」，每年都推出例行大展，展現其對中國藝術品不凡的品味。適逢疫情，味餘書室推出了線上的「味餘講堂」，目的是讓更多人接觸到古美術領域，並培養新生代的藝術人。

10月號《CANS藝術新聞》專輯【明清 掐絲琺瑯拍賣成交TOP100】特別專訪到「味餘書室」詹元元小姐，請她分享曾經手過哪些難忘的掐絲琺瑯器，以及新世代收藏家是否對掐絲琺瑯器興趣與否的觀察。

CANS藝術新聞：從在佳士得擔任專家及顧問到目前經營「味餘書室」，在骨董生涯這些年，您是怎麼看待掐絲琺瑯市場的？

詹元元小姐：

2007年巴黎佳士得【The Juan Jose Amezaga琺瑯器珍Ⅰ】、【The Juan Jose Amezaga琺瑯器珍II】可說是絕無僅有的兩場專拍！由於拍品實在非常別緻，像是一對〈御製銅胎掐絲琺瑯胡人像〉、〈掐絲琺瑯鴨型水注一對〉、〈掐絲琺瑯鸚鵡連雀籠〉、很壯觀的〈掐絲琺瑯饕餮紋瓿〉…等，吸引了眾多藏家眼球及興趣，將掐絲琺瑯推向史無前例的高峰，不少仿品在這期間開始出現，不過兩三年後，又進入平靜期。當時我也參與了這兩場拍賣，在巴黎接台灣藏家的電話、堆積如山的標單寫到手軟，在火熱的拍賣中，我左一支電話、右也一支電話，手機也隨時準備應戰，真的絕無冷場！

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 6

掐絲琺瑯鸚鵡連雀籠

乾隆

C 佳士得 2007/06/13 Lot 38 H 37.5; L 26.8 cm

EUR 2,048,000

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 17

掐絲琺瑯鴨型水注一對《大清乾隆年製》款

乾隆

C 佳士得 2007/06/13 Lot 24 H 30.3; L 30.5 (2) cm

EUR 1,152,000

S 蘇富比 1984/11/02 Lot 379

GBP 38,500

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 48

銅鎏金掐絲琺瑯雲龍紋塔一對

乾隆

C 佳士得 2007/12/07 Lot 24 H 107.5 (2) cm

EUR 704,250

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 85

掐絲琺瑯饕餮紋尊《乾隆年製》款

乾隆

C 佳士得 2007/06/13 Lot 39 H 25.2 cm

EUR 456,000

我本身經手過三件掐絲琺瑯器，其中兩件是清康熙的銅鏡，另件則是一件〈御製掐絲琺瑯犧尊〉。早期掐絲琺瑯甚受西方人追捧，也是大家口中俗稱的景泰藍。其中，〈掐絲琺瑯纏枝蓮紋銅鏡〉曾為 T.B Kitson 和 K.R Malcolm的舊藏，並在2017年味餘書室年度展覽展出過，那時我們還特製了一個展櫃給它，由於一眼很難看出銅鏡側邊是傾斜的，所以訂製了第二次才成功，呈現出的效果也很不錯，爾後由張宗憲先生收藏。這件琺瑯銅鏡中心有鎏金鈕，邊緣有突起的邊飾，與主要的纏枝蓮圖案呼應。直徑達到43.5公分，十分壯觀，皇家氣息濃厚。

清康熙 掐絲琺瑯纏枝蓮紋銅鏡

D 43.5 cm

〈掐絲琺瑯螭龍紋銅鏡〉距離今已有300年歷史，其所屬地色較偏淺藍。面積小的銅鏡可以拿在手上，而較大型的銅鏡則會有屬於自己的鏡台。〈掐絲琺瑯螭龍紋銅鏡〉屬大件的銅鏡，比北京故宮收藏略小2公分；台北故宮也有件直徑約為13公分的精緻銅鏡。由於康熙非常喜歡西洋事務，在其朝代裡不但有琺瑯的燒造，西洋傳教士也把數學、幾何、物理學的都帶進了清宮，所以在〈掐絲琺瑯螭龍紋銅鏡〉這件器物上，體現了幾何紋飾，主要是八方形狀裡有「螭龍紋」，再搭配上四方框的八瓣花，以這樣的紋飾層層向外展開，我們可以從不同方式及角度觀賞這件精品。

清康熙 掐絲琺瑯螭龍紋銅鏡

D 34.5 cm

〈御製掐絲琺瑯犧尊〉尊造型和紋飾都來自商代青銅器，清宮舊藏有許多仿古器物，北京故宮也有與這件相似度很高的收藏，只是器形較小、紋飾較為樸素。有趣的地方是，它本來應該有四輪板車，為了移動之用。它還有個小故事，這件精品是張宗憲30多年前在倫敦購得，並抱在胸前坐飛機帶回港台，由台灣收藏家納入囊中，之後張先生反覆希望跟客人買回，都未能談成。正巧的是，在2018年這位大藏家願意透過我易手，張先生一得到消息，馬上與我聯繫！我認為，古董有趣的地方就在於它們像是會自己找主人似的，你對某件器物念念不忘必有迴響，常有種「失而復得」的情節。

清乾隆 御製掐絲琺瑯犧尊

CANS藝術新聞：您接觸到許多不同類型的藏家，他們對掐絲琺瑯或是其他門類的古董有何偏好？

詹元元小姐：

我個人喜歡明早期的掐絲琺瑯，這個時期的作品風格莊重大器、琺瑯顏色純正，其飾樣較為單純，以纏枝蓮為主，最經典的例子就是大英博物館〈明 宣德掐絲琺瑯雲龍紋大蓋罐〉頸部有鍍金「大寶宣德年製」、「御用監造」雙款，其足底亦陰刻有相同的款文，這種作法在琺瑯器中絕無僅有！

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 4

御製鎏金銅胎掐絲琺瑯「春壽」寶盒一對

乾隆

C 佳士得 2011/06/01 Lot 3653 D 36 (2) cm

HKD 51,060,000

C 佳士得 2010/12/15 Lot 190

EUR 3,201,000

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 7

掐絲琺瑯雲龍紋暖硯匣《大清乾隆年製》楷書銘款

乾隆

C 佳士得 2013/11/27 Lot 3468 15.9 x 21.1 x 17.1 cm

HKD 18,600,000

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 8

掐絲琺瑯鎏金銅御製詩萬年如意掛屏

乾隆

C 佳士得 2016/05/30 Lot 3028 W 106 cm

HKD 15,640,000

BO 邦瀚斯 2005/07/11 Lot 58

GBP 235,200

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 18

掐絲琺瑯蓮花紋酥油茶蓋罐《大清乾隆年製》六字橫款

乾隆

C 佳士得 2005/11/29 Lot 1621 總高 80 cm

HKD 10,760,000

CANS藝術新聞：據您觀察，新世代的藏家在收藏上有什麼特質？要如何消弭世代交替的斷層？

詹元元小姐：

年輕世代比父輩勇於投資，較重視「投資性」和「識別度」較高的當代藝術板塊。目前很多拍賣行也認為勢必要培養二代，所以邀請30歲左右的年輕世代共襄盛舉拍賣前VIP Party，剛開始成效不顯著，但現在拍賣的預展現場跟Party都是滿滿的二代收藏家，先前台北西華飯店舉辦的佳士得【The Cox Collection】預展，雖然展品是印象派，仍能見到許多年輕人的身影，已顯示出「世代交替」的現象。我認為目前新生代藏家喜歡生活化、入門價錢不會過高並能為生活增添樂趣的品項。

論收藏中國藝術品的年輕藏家還是無法跟當代板塊相比，但我不認為完全無法栽培，在中華文物學會的交流上，我們也常討論如何推廣古董產業，重點就是該如何培養「文化認同」，這需要從教育做起。「網路化」也是必要的轉型，尤其身處後疫情時代，這也是前陣子開啟線上「味餘講堂」的原因之一，講堂會順應時下趨勢，每集呈現不同主題。例如：「文青可以入手什麼？」、「除了名錶、名車、名酒，企業家還能有哪些收藏？」等，讓一般人對文物藝術品先產生興趣，才有機會進而接觸並開始收藏。回到古美術則有中國作為後盾，未來還是非常值得期待，有鑒於知識門檻較高，需要長時間的文化培養。

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 27

御製掐絲琺琅饕餮紋貫耳大壺

雍正 / 乾隆

C 佳士得 2020/11/30 Lot 2905 H 64.7 cm

HKD 8,650,000

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 74

御製掐絲琺琅饕餮紋方鼎式蓋爐及鏨胎琺琅纏枝蓮紋座

乾隆

C 佳士得 2020/11/30 Lot 2911 總高(含座) 53.5 cm

HKD 4,750,000

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 77

掐絲琺瑯英雄合巹杯

清17世紀 / 清18世紀

C 佳士得 2012/05/30 Lot 3904 總高 23 cm

HKD 4,580,000

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 92

御製掐絲琺瑯孔雀形蓋爐一對

乾隆

C 佳士得 2006/05/30 Lot 1283 L 45.7 (2) cm

HKD 4,040,000