倫敦邦瀚斯 「Parry家族珍藏中國藝術」100%成交

倫敦亞洲藝術週主席 Henry Howard-Sneyd

於11月2日開槌的邦瀚斯「世紀華彩-英國Parry家族珍藏中國藝術」絕對是本季「倫敦亞洲藝術週」焦點。據悉,該專場競投氣氛無比熱烈,拍賣歷時4個半小時之久,106件拍品全數成交,喜獲白手套佳績!大部份拍品皆超越預估價成交,當中不少更以溢價2倍、5倍、10倍,甚至17倍之多落槌。

Eskenazi Gallery Large Dry Lacquer Head of a Bodhisattva, Tang dynasty, 8th century 唐8世紀 夾紵脫胎漆佛頭像 H 43.3 cm

此私人收藏涵蓋御製畫琺瑯器、漆器、瓷器、玉器等諸多門類,藏品多由倫敦名古董商Spink & Son及Bluett & Sons經手,且不少都曾於1930年代倫敦皇家藝術學院的【中國藝術國際展覽會】亮相,來源清晰且流傳有序。

An Exceptionally Rare Imperial Beijing Enamel Melon-Shaped Teapot and Cover, Qianlong blue-enamelled four-character mark and of the period The Parry Collection of Chinese Art, 2 November 2021/11/02 Parry家族中國藝術品珍藏拍賣 畫琺瑯瓜棱茶壺《乾隆年製》四字楷書款

領銜該專拍的一件〈清乾隆 御製北京畫琺瑯瓜棱式壺〉,經激烈競投,最終以206萬英鎊由網路買家競得,若無意外,這件拍品將會坐上「倫敦亞洲藝術週」成交寶座。

Chinese porcelain famille verte, wucai rouleau vase painted with a scene from Cailou Ji (The Bunted Loft), Kangxi 清康熙 五彩彩樓記故事圖棒槌瓶47cm

另一件估價僅6萬英鎊的〈清晚期 翡翠饕餮紋獅鈕活環耳方鼎 《乾隆年製》篆書刻款〉則是以近17倍的122萬英鎊易手,以黑馬之姿成為該場亞軍;〈清乾隆 紫檀邊座點翠山水人物圖插屏一對〉、〈清康熙 五彩「荷花」花神盃 青花《大清康熙年製》楷書款〉成交價則分別為52.5萬及42.5萬英鎊,名列第3與第4名,這場拍賣寫下如此亮眼成績,無疑為接下來北京及香港拍賣注入一劑強心針。