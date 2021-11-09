【奉三堂】專場的成功 掀起中國掐絲琺瑯器熱潮

北京保利 李移舟

北京保利拍賣成立初期即關注掐絲琺瑯門類。2011年9月保利藝術博物館舉辦【錯金鏤彩－法國皮埃爾·梅西耶暨海外珍藏掐絲琺瑯器特展】展覽相當成功並獲得收藏界廣大回嚮。之後在2013年秋季與2014年春季分別迎來了【琺瑯之夜－法國梅西耶夫婦珍藏清代掐絲琺瑯器拍賣專場】、【拂光朗熠－法國梅西耶夫婦珍藏元明掐絲琺瑯器】專場拍賣。2014年、2018年北京保利成功舉辦【暢古凝禧－美國奉三堂宮廷稀珍琺瑯器】、【御苑奇珍－奉三堂宮廷稀珍琺瑯器II】兩場專拍，反響熱烈。本期製作「清代掐絲琺瑯器拍賣成交TOP100」，特別邀請保利拍賣李移舟先生，為我們回顧當年北京保利是如何運營掐絲琺瑯器市場真實面相。

《CANS藝術新聞》：掐絲琺瑯器的回流，在古董門類算是比較晚受到關注的一類，為什麼華人收藏家甚少涉獵此板塊？華人收藏家又是何時開始注重這個品項？

李移舟：

清末至民國時期，掐絲琺瑯器大量的出口海外，其中既有高級的古董，也有當時仿古的工藝品，其富麗堂皇的形制深受歐美藏家推崇，故產生所謂的「洋樁生意」，梅西耶夫人與其收藏顧問在接受媒體採訪時表示，「對歐洲人來說，中國古典藝術浩瀚，瓷器太難懂，學習起來很困難。其他藝術品文化內涵又那麼強，唯獨掐絲琺瑯器從造型、重量、顏色等方面都更直白一些」。梅西耶夫人又補充道：「它們的色彩濃烈，有著異域風格，就如陽光燦爛的感覺。我最愛它們的藍色」。也許大多數歐洲人如梅西耶夫人一般，對掐絲琺瑯存在直觀上的偏愛。我們再把眼光放回中國大陸，文物商店系統的存量不足，使中國大陸藏家關注並收藏掐絲琺瑯器，已應在千禧年後的事情了，正因此，掐絲琺瑯器板塊的回流晚於其它門類，如瓷器、家具…等。

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 19

掐絲琺瑯夔龍夔鳳紋銅鎏金三羊蟠螭貫耳大瓶

康熙

BP 北京保利 2010/12/05 Lot 4554 H 68 cm

RMB 7,952,000

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 25

銅胎掐絲琺瑯福祿萬代大葫蘆瓶

《大清乾隆年製》款 一對

乾隆

BP 北京保利 2019/06/05 Lot 5574 H 47.5 (2) cm

RMB 7,360,000

《CANS藝術新聞》：作為拍賣公司，您何時開始關注這一門類？如何接洽到第一場的掐絲琺瑯器專場，2011年舉辦的一場掐絲琺瑯大展是否為中國收藏家打開了掐絲琺瑯世界的大門？是掐絲琺瑯器回流的重要開端？

李移舟：

保利拍賣推動掐絲琺瑯此門類的歷程從展覽開始，隨後舉辦兩場法國梅西耶夫婦收藏專場，並先後於2014和2018年分別推出【奉三堂】專場；其後，每季有明代或乾隆宮廷專場中，皆能見到掐絲琺瑯的身影。梅西耶夫婦是法國專業收藏掐絲琺瑯的收藏家，其藏品曾於2003年在法國巴黎盧浮宮展出，引起我們關注的是，早期我閱讀過梅西耶夫婦出版的收藏集，封面是一尊〈明 銅鎏金彩漆填琺瑯皇子立像〉，從這本收藏集可推斷他們的收藏品味不凡。時年皮埃爾梅西耶先生（Pierre Mercier）已過世，我們得知比阿特里斯·梅西耶夫人（Beatrice Mercier）想在亞洲舉辦掐絲琺瑯巡回展，便積極與開始接洽，並在2011年10月於保利藝術博物館舉辦了收藏大展，法國方面十分重視此次展覽，已年近8旬的梅西耶夫人應邀出席，此前她從未到過中國，我們更對藏品重新拍照，推出了中文版的梅西耶夫婦收藏集。雖然整體價格不高，但貴在展品系列非常整齊，且品味極好，幾乎涵蓋了掐絲琺瑯器各個歷史時期的器型與典型工藝表現形式。

如前述所說，一些中國大陸收藏家此前從未接觸過的這個門類，正因這次展覽，開啟了他們在掐絲琺瑯領域的探索。【奉三堂】專場的成功，即是中國收藏家在這一板塊中學習能力與購買力的體現。

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 30-1

銅胎掐絲琺瑯萬壽無疆燭臺一對

康熙

BP 北京保利 2015/06/06 Lot 6487 H 149 (2) cm

RMB 6,900,000

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 31-1

御製銅胎掐絲琺瑯春壽寶盒

乾隆

BP 北京保利 2018/06/20 Lot 5853 D 20.3 cm

RMB 6,785,000

《CANS藝術新聞》：在北京保利舉辦的這幾場專拍中，有那些掐絲琺瑯拍品讓您印象比較深刻的？

李移舟：

記得2014年春季拍賣中，我們掐絲琺瑯專場的封面拍品是一只〈明15世紀 銅胎掐絲琺瑯花卉紋梅瓶〉，雖然是銅胎掐絲琺瑯器，與同時期的瓷器紋式卻可一一對應，黃蜀葵紋飾與成化青花宮碗互相印證時代風格，而琺瑯器之鵝黃花朵與鎏金掐絲線條更見其華美宮廷氣息，明成化時代的藝術風範可見一脈相承。

另一件同場拍出的〈元 銅胎掐絲琺瑯花果紋盤〉，以掐絲金線作為葡萄、枇杷之間的枝蔓，葡萄枝葉以漸變顏色工藝處理，或自墨綠轉至淺綠；或自淺綠轉至黃、紅，效果唯美，過渡自然，盤內壁以墨綠釉色為地，上繪白色梔子花，這種表現手法說明了掐絲琺瑯與元青花的關係，極具當時受外來影響下的創新精神。清代乾隆時期是掐絲琺瑯工藝發展的巔峰，形式與造型極為豐沛，佳器不勝枚舉。

機緣巧合的是，在2013年秋季的梅西耶收藏專場與2018年春季【奉三堂】專場中，一件〈清乾隆 銅胎掐絲琺瑯春壽寶盒〉均作為封面拍品在北京保利上拍。經考證，兩件春壽寶盒原為一對，都曾為法國同一家族舊藏。

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 31-2

銅胎掐絲琺瑯太平有象馱寶塔成對

乾隆

BP 北京保利 2019/12/05 Lot 7039 H 124; L 96 (2) cm

RMB 6,785,000

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 32

銅胎掐絲琺瑯仿古銅鼎式朝冠耳三足爐《大清乾隆年製》款

乾隆

BP 北京保利 2021/06/07 Lot 5127 H 69 cm

RMB 6,670,000

《CANS藝術新聞》：就您觀察中國藏家對掐絲琺瑯的偏好和品味著重在哪一方面，目前掐絲琺瑯器的市場價格行情又處於什麽狀態？

李移舟：

早期的梅西耶夫婦專場來自法國較專業的收藏。我們拍品多側重於從元代至明早期，15世紀乃至晚明的特點。這一整批的拍品在國內罕見，當時受到專業的掐絲琺瑯藏家的追捧，取得了相當好的成績。【奉三堂】專場則偏重於清代宮廷，以康熙乾隆兩朝的陳設器為主，反響不錯，這說明清代陳設器的受眾面更廣。

至於對下半年的市場預期，行內都不表樂觀，主要還是因爲經濟成長遲鈍，還有中美貿易戰顯然沒有那麼快落幕，因此中國藝術市場要立馬轉好並不現實。

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 33

御製銅胎掐絲琺瑯仿古纏枝蓮紋大銅鏡

康熙

BP 北京保利 2018/06/20 Lot 5839 D 43.5 cm

RMB 6,555,000

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 34

銅胎掐絲琺瑯春壽寶盒

乾隆

BP 北京保利 2013/12/05 Lot 7169 D 20.5 cm

RMB 6,497,500

《CANS藝術新聞》：有人說掐絲琺瑯是往昔奢華指數第一，而今價值卻在窪地，您是否認同這個說法？掐絲琺瑯器目前的狀況是否還是小眾板塊，您怎麽看此門類未來市場前景？

李移舟：

傳承有序的掐絲琺瑯器，往往擁有海外某博物館的背書，這類作品常於拍場創造高額成交價。當我們將掐絲琺瑯與瓷器相比，元明時期的掐絲琺瑯對應永宣陶瓷，清三代官窯對應康乾盛世及嘉慶時期的掐絲琺瑯，當然，雍正時期掐絲琺瑯器幾乎不存在。在此對應下，可以發現原來掐絲琺瑯與瓷器存在如此強列類比的情況，但其價值與價格卻沒有達到瓷器不斷攀升的高峰。

掐絲琺瑯器作為宮廷用器，在藝術與工藝上存在其應有的地位，我會建議藏家收藏掐絲琺瑯標準器物和傳承有序的作品。目前掐絲琺瑯當代仿古的工藝品，仿造工藝精良，但我們從釉料，掐絲工藝及胎製銅質等方面還是可以判斷新老，原作或仿作。尤其建議收藏傳承有序，來源清晰，有專家嚴格把關的作品。這一類的作品數量適中，長期擁有穩定的價格空間，還是一門可以持續收藏的項目。

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 36

掐絲琺瑯山水樓閣御題詩大掛屏

乾隆

BP 北京保利 2015/06/06 Lot 6490 L 114 x 64 cm

RMB 6,325,000

清代掐絲琺瑯歷年拍賣 Top 49

御製銅胎掐絲琺瑯御製詩文山水掛屏 （一對）

乾隆

BP 北京保利 2018/06/20 Lot 5862 77 x 40 (2) cm

RMB 5,290,000