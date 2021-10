強強聯手掌上乾坤 鼻煙壺收藏精品展 精湛登場

掌上乾坤——鼻煙壺收藏精品展

2021/10/21-11/01

國父紀念館 博愛藝廊及1樓文化藝廊

台灣歷史最悠久、組織最健全、收藏質量最整齊的藝術收藏團體「中華文物學會」(Chinese Culture and Fine Arts Association),攜手享譽國際的「國際中國鼻煙壺學會」(International Chinese Snuff Bottle Society),共同舉辦「掌上乾坤—鼻煙壺收藏精品展」(A Courtly Gathering of Qing Treasures : Chinese Snuff Bottles from Taiwanese Collections),將精選兩會成員共計700件以上的各類鼻煙壺精品假國父紀念館展出。

中華文物學會精選展品

中華文物學會理事長陳筱君表示,中華文物學會成立於1979年,是台灣第一個成立的開放性藝術文物收藏組織,組織成員皆為台灣文物收藏之翹楚,所藏文物深受國內外各界的推崇與重視。學會發展至今,在歷任理事長的帶領下,已茁壯成為推廣中華文物與文化的重要團體,不僅具有宏觀的國際視野,在文化交流與學術研究方面,更是成果斐然,深獲各界肯定。

成立於1969年的「國際中國鼻煙壺學會」是近代第一個以鼻煙壺收藏與研究為主的國際知名收藏團體,每年固定舉辦的年會是全球藝術收藏界矚目的焦點,例如美國學者鮑伯.史蒂文斯(Bob C. Stevens)、法國學者里拉.沛里(Lilla S. Peery)、英國的休.莫斯(Hugh M. Moss)、香港的莊智博(George Bloch)等重要的鼻煙壺學者與收藏家,都是因為對於鼻煙壺的喜好與收藏而結緣,國際中國鼻煙壺學會可說是個臥虎藏龍的收藏團體。

陳筱君指出,此次中華文物學會與國際中國鼻煙壺學會共同舉辦「掌上乾坤—鼻煙壺收藏精品展」是文物界的一大盛事。2020年初春,國際中國鼻煙壺學會會長福特夫人(Berthe Ford)與展覽策展人克萊爾女士(Clare Chu),偕同馬毓鴻先生(Michael Ma)一行專程二度蒞台,與本會洽商合作的相關事宜,足見他們對年會暨展覽首度在台北舉行的高度重視。

談及這個活動,陳筱君說,文物學會在籌展期間,儘管受到疫情的衝擊,仍持續不輟。中華文物學會在2019年第十四屆理監事聯席會任期內,即已多次召開籌備會議進行討論,至她接任第十五屆理事長後,一切展覽的內容與規模才拍板定案。但是因為2020年新冠肺炎疫情發生,使得原定於2020年的展覽活動延至2021年十月才正式舉辦,雖然未免有遺珠之憾,但正所謂好事多磨,因為活動的遞延辦理,也讓活動有更多的調整與修正,一切內容規劃將更臻完美。

國際中國鼻煙壺學會藏家精選展品

陳筱君說,值得一提的是,國立故宮博物院為響應本活動,於去年策畫推出「士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮」展覽,展出院藏千餘件宮廷鼻煙壺珍品,相互輝映。中華文物學會與國際中國鼻煙壺學會成員之中,有很多各個文物研究領域的專家與收藏家,本次兩會合作共同舉辦「掌上乾坤—鼻煙壺收藏精品展」以饗同好,期望在疫情下持續推動跨國藝文交流,透過此次聯展的機緣,期能拋磚引玉,與海內外的藝術同好一起分享收藏鼻煙壺的樂趣。

陳筱君強調,即便本次展覽遇到疫情,打亂了整體步調,卻也別具意義。她深信,這個展覽充分展現文物學會面對考驗的韌性,一切的過程與歷練,不僅是一場令人難忘的藝術饗宴,更重要的是,這次的精湛展覽,定能讓台灣文化藝術收藏的軟實力,被全世界看見。