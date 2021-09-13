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喜迎金秋 紐約、香港 秋拍陸續登場

聯合新聞網 / CANS藝術新聞

蘇 富比今秋呈現中國藝術精品
蘇 富比今秋呈現中國藝術精品

進入初秋，紐約、香港的秋季拍賣將在9月開始陸續登場。雖然疫苗已在各國陸續開打，但現今世界仍受疫情影響，跨國旅行依舊有難度，今秋無論拍賣或是展會，「實體＋線上」模式似乎已是常態。

紐約蘇富比「亞洲藝術週」將於9月17日率先起跑，蘇富比、佳士得、邦瀚斯三大拍賣巨頭，也陸續公佈焦點拍品。本期「封面故事」，香港蘇富比將帶來10月3日秋拍亮點拍品，包括「中國藝術珍品」、「慈懷澄觀：思沃格珍藏早期佛教銅像」、「帝庭盛世－藝德堂藏清代康雍乾御瓷萃珍」等專場，陣仗不容小覷！每年秋季與蘇富比同台演出的「典亞藝博」，亦將如期於10月8日至11日假香港會議展覽中心舉行；在此，特別向主辦單位的黑國強先生致敬，因為他們無畏的推出展會，我們才能看見骨董行裡人的毅力與堅持。

每年秋季藝術愛好者必訪行程的「倫敦亞洲藝術週」，已堂堂邁入第24屆。本期「精彩人物」專訪蘇富比資深拍賣官、同時也是「倫敦亞洲藝術週」主席Henry Howard-Sneyd。透過他的敏銳觀察，他描述了疫情期間倫敦藝術市場的現況，並預先為讀者帶來將在10月21日至11月6日「倫敦亞洲藝術週」的多項亮點。

本期新增「點將錄」欄目，主要是為文物圈中生代傑出人士所設置，有別於引介年輕新世代的「後浪」欄目。

「點將錄」欄目，首發專訪到目前活躍於中國藝術品市場70後中生代傑出骨董商閆健武先生。閆健武先生學習長成於北京琉璃廠；千禧年後他與風起雲湧的中國經濟共同成長，參與並見證了中國藝術品市場的崛起。關於現階段中國骨董市場的看法，閆先生在他座落於北京東三環CBD商圈的工作室侃侃而談，他的獨特與迎接新時代的古董行家觀點。

眾所期待的每期特別專輯，本期將呈現【掐絲琺瑯器】專輯，此專輯將分二期刊登本期先推出「元明掐絲琺瑯器拍賣成交排行TOP50」、下期再推出「清代掐絲琺瑯器拍賣成交排行TOP50」。本期「元明掐絲琺瑯器拍賣成交排行TOP50」的「作客嘉賓」，特別邀請到中國知名收藏家陸忠先生，分享他與其家族在掐絲琺瑯器收藏與心路歷程。拍品成交排行論述方面則由佳士得亞太區中國瓷器及藝術品部資深專家連懷恩先生、及日本美協拍賣社長藤文浩先生兩位專家，一起探索掐絲琺瑯器的鑑賞暨收藏觀點，並帶領讀者回顧歷年掐絲琺瑯器拍賣成交的重要拍品與精選。

本專輯研究分析過程歷時經久推出不易，在此一併感謝對本專輯提供專業建議的專家朋友們；正因為您們的不吝協助，才能讓每期專輯保有嚴格的評鑑高度，並以正市場視聽。

2021年9月號,No.284
2021年9月號,No.284

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