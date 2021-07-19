疫情逐步控制後 日本及中國藝術市場新走向

大阪上氏拍賣總裁上明先生 從事拍賣八週年談

從日本、中國、香港、台灣等亞洲地區，民眾大範圍的施打疫苗後，這波已持續一年多的新冠疫情有望逐步獲得控制，而亞洲藝術收藏圈所期待的跨區拍賣，相信在7月以後會得到落實。我們都知道以日本關西為腹地的大阪上氏拍賣，多年來一直致力於中國藝術品在日本本地的挖掘，縱然疫情期間仍然善用網路進行線上拍賣，並取得不錯的成績！《CANS藝術新聞》一向關心這波疫情對拍賣行業的衝擊，如今疫情有望和緩，人們將回到以往區域間往來，自由旅行參與各地所舉行拍賣會的模式，對於「後疫情時代」的日本及中國藝術市場，您作為上氏拍賣的負責人是怎麼觀察看待後疫情的藝術市場發展。以下是本刊的提問：

CANS藝術新聞：首先想請教您，您認為要什麼時候各國的藝術愛好者才能自由入境日本，親身參與上氏所舉辦的實體拍賣會呢？

上明先生：

如貴刊所言，目前亞洲地區，民眾正大範圍的施打疫苗，新冠疫情有望得到進一步的控制。至於什麼時候才能夠自由入境日本，其實我是抱持較悲觀的態度。因為相對亞洲其他國家施打疫苗的速度及施打率而言，日本都排在比較靠後的位置，目前疫苗的施打率仍不足10%，這是日本國民的性格使然。況且新變種病毒的出現，使得日本疫情時有反覆，其實看日本民眾對東京奧運會舉辦的支持率，也能觀察到依舊有很高比率的日本民眾不買奧運此時在日本舉辦的帳。我相信短期內，日本開放自由入境的限制不會有大的改變；不過樂觀的來說，隨著疫苗的施打、疫情的逐步控制，也許今年11月份有望放鬆入境限制，當然我們都期待著那個時刻的到來！

【永好留真夜場】 Lot 129 吳昌碩、王震 無量壽佛 設色紙本 立軸 137.1×38.1cm 約4.7平尺 1914年作 款識：苦行頭陀沐手敬繪。鈐印：「苦行頭陀」、「佛弟」 吳昌碩題跋：一亭乘興畫古佛，古佛不類類古仙。眉長二尺爪尺半，奉經持偈心虔虔。專氣致柔能嬰兒，神遊出沒崆峒巔。有時騎羊入西蜀，啖以綏山桃實猶垂涎。方瞳灼灼露真相，疑是上天謫偓佺。顏可駐衰骨成玉，享壽已歷唐宋難紀年。長生之訣非闢穀，留侯比術玄又玄。仙兮佛兮兩無礙，仙能御風佛亦登青蓮。老缶今年七十一，耳聾筋力綿。意欲從之游，歡喜生因緣。誦經不熟且面壁，求脫俗骨參真詮。添毫頰上呼欲出，恍對太白胡僧篇。甲寅孟春同客春申浦，吳昌碩題句。鈐印：「俊卿大利」、「昌碩」 出版：《蝸廬寶笈──中國歷代書畫2》（蝸廬美術館） 說明：帶盒。 預估價 JPY:2,800,000-8,800,000 / RMB:161,800-508,600

【永好留真夜場】 Lot 130 吳昌碩（1844-1927） 春風吹上九張機 設色紙本 立軸 131.7×33.7cm 約4平尺 1918年作 款識：春風吹上九張機。戊午春，吳昌碩。 鈐印：「吳俊之印」、「吳昌石」、「係臂琅玕虎魄龍」 出版：《蝸廬寶笈──中國歷代書畫2》（蝸廬美術館） 說明：帶盒。 預估價 JPY:3,800,000-8,000,000 / RMB:219,600-462,400

CANS藝術新聞：經過這波長達一年的疫情洗禮，您所認知的日本市場有出現什麼樣的結構性的變化嗎？

上明先生：

受疫情的影響，客人買家無法入境日本參與實體拍賣。但自去年2月份至今，所有的日本拍賣公司主要採取線上為主、線下為輔的拍賣形式。線上拍賣形式相對於線下，操作起來會簡單許多；正因如此，從去年年初至今，日本也湧現出大量的線上拍賣新公司；當然，這其中不乏渾水摸魚之輩。日本藏家提供貨源也變得相對謹慎，好貨難求也是不爭的事實。日本拍賣公司正呈現兩極分化的發展方向。我的看法是：硬件上是否是一支優良的組織營業團隊，軟件上則是否有廣泛的人脈；長遠的市場發展願景、良好的服務理念追求、得到客人的廣泛認同，才是一家拍賣公司存活下去的關鍵。一間好的拍賣公司才能夠得到藏家信任，能依舊拿到好貨；渾水摸魚之輩也不會有長遠的發展，終將被市場所唾棄淘汰。

【永好留真夜場】 Lot 152 齊白石（1864-1963） 桃花稚雞 設色紙本 立軸 135.2×34.1cm 約4.1平尺 款識：白石山翁製於京華。 鈐印：「白石翁」 出版：《蝸廬寶笈──中國歷代書畫2》（蝸廬美術館） 預估價 JPY:3,600,000-8,000,000 / RMB:208,100-462,400

【永好留真夜場】 Lot 151 齊白石（1864-1963） 雨竹 水墨紙本 立軸 102.1×34.6cm 約3.2平尺 出版：《蝸廬寶笈──中國歷代書畫2》（蝸廬美術館） 著錄：《齊白石展》作品No.一七八，雪江堂。 展覽： 1、齊白石展，京王百貨店。 2、齊白石展，大阪高島屋。 說明：三間房舊藏。NO.47-100。雙盒。 預估價 JPY:2,800,000-18,000,000 / RMB:161,800-1,040,400

CANS藝術新聞：疫情後的中國藝術品市場發展呢？尤其佔較重比例的近現代書畫市場最近都處於各別藝術家價位調整階段，就此上氏拍賣是如何調整應對的？

上明先生：

這波疫情對拍賣公司來講是一塊「試金石」。它影響著日本的藝術品市場，相信對中國藝術品市場的影響也是廣泛而深遠。藝術品生貨資源逐漸枯竭是不爭的事實。藝術品市場的競爭變得更加嚴峻甚至是慘烈，我們在兩個方面都做了調整。

第一：緊盯日本、亞洲和歐美國際市場。疫情改變了藝術品這個行業的方方面面，嚴峻的市場環境將促使藝術品行業的從業者必需做出深層次的調整。把握國際藝術品市場的脈搏、動向，積極融入到大規模國際藝術品市場產業鏈的調整變革中去。

第二：發掘日本國內最能體現日本藝術品市場的「當代藝術」板塊。相對亞洲的其他國家，日本的藝術市場更具有其自身的獨立性，從歷史的角度來看，日本市場也與歐美國際市場有著更為密切的關聯度。而這得益於從明治維新以來，日本便一直在亞洲和國際現當代藝術之間，扮演著橋梁的角色。這其中既包括藝術傳播，也包括藝術品的市場流動。在二十世紀80年代日本藝術經濟正值巔峰時期，日本藝術市場購入了大量歐洲印象派和後印象派繪畫，以及美國現代藝術，使日本擁有著非常豐富的國際現當代藝術品資源，這些資源就在我們家門口，讓這些資源循環起來，亟待我們去發掘、推介。

【永好留真夜場】 Lot 157 密庵咸傑（1118-1186） 草書 水墨絹本 立軸 38.5×73.8cm 約2.6平尺 款識：說不到處，人人開口道著。諸佛行不到處，人人舉足蹈著。既道著又蹈著。因什麼從朝至暮？不自覺知。良久云只為分明極，翻令所得遲。 鈐印：「密庵」、「□□」、「咸傑」 出版： 1.昭和29年10月（1954年）大阪美術俱樂部書畫美術品入札展觀賣立會。《入札目錄》第1號。 2.平成18年4月（2006年）大阪市美術館、五島美術館編輯，讀賣新聞大阪本社發行。《書の國寶 墨蹟資料集》第21號S291016。 3.《蝸廬寶笈──中國歷代書畫2》（蝸廬美術館） 說明：附資料複印2份。 預估價 JPY:800,000-3,500,000 / RMB:46,200-202,300

【永好留真夜場】 Lot 162 佚名（元） 觀音 設色絹本 立軸 123.7×79cm 約8.8平尺 出版：《蝸廬寶笈──中國歷代書畫2》（蝸廬美術館） 說明：帶盒。 預估價 JPY:2,800,000-6,800,000 / RMB:161,800-393,000

CANS藝術新聞：繼今年3月春拍圓滿落下帷幕後，其中吳昌碩〈蘭石風竹屏風〉以1.02億日元成交，奪得春拍頭魁；7月又再次推出八週年拍賣，拍品是否有依照您所觀察到的市場變化近而做調整？

上明先生：

上氏拍賣今年3月春拍，一件吳昌碩〈蘭石風竹屏風〉從開拍前的備受關注到拍場上買家客人的激烈競投拉鋸，最終不負眾望，拔得全場頭籌，也為那季拍賣劃上了圓滿的句點。新的拍賣季、新的征程，7月底我們將迎來上明從事拍賣行業8週年紀念拍賣會，屆時在近現代書畫、古代書畫、現當代藝術、骨董珍玩等門類中都有非常難得的精彩拍品亮相。

新冠疫情席捲全球，它改變了人們的生活方式和收藏方式。過去一年半的時間，藝術品市場已然建立起了新的經營模式，藝術品市場數字化已成趨勢並趨成熟，我們的藏家也漸漸熟絡甚至習慣於運用網絡工具參與拍賣。藏家追求物美價廉藝術作品的動因從未改變。搜集更多精彩藝術作品的同時，我們將工作側重點放在如何將每件作品訊息準確又快速的傳遞給藏家，為藏家梳理出一條輕鬆、便捷的參拍線路。在查閱拍品－參與競投－支付拍品款－物流交接等環節解決買家藏家的諸多疑慮。經多方面的調整，將大大的提升藏家的參與熱情。

【永好留真夜場】 Lot 178 王蒙（1308-1385） 雲峰觀瀑圖 設色紙本 立軸 129.1×50cm 約5.8平尺 1353年作 款識：至正十二年冬十月，黃鶴山中人王蒙。鈐印：「王蒙印」 彭年題跋：江閣浮梁飲臥龍，巉巖片片長芙蓉。虛 一面開千里， 處雲峰青幾重。嘉靖甲辰三月拜觀因題。彭年。鈐印：「孔加」 乾隆御題跋：飛閣臨流翼若飛，遙源云外辨依稀。高人可望不可即，神契寥天靜者機。甲午仲春御題。鈐印：「幾暇怡情」、「得佳趣」 陸紹題跋：元李諸家，推四家為上乘，於每覽一真跡，如獲鴻寶，賞心久之，寢食兩忘，竟成疾癖，展玩斯圖，非山樵焉能精妙入神，是誠可珍也。永樂十四年一昜月，八十二老人紹。鈐印：「陸氏繼宗」 高啟題跋：誰家亭子碧溪灣，秋水清涵兩後山。應有人居西崦外，雞聲彷彿白雲間。洪武已□二月十一日，渤海高啟。鈐印：「高啟」 出版：《蝸廬寶笈──中國歷代書畫2》（蝸廬美術館） 說明：雙盒。 預估價 JPY:3,800,000-12,000,000 / RMB:219,600-693,600

【永好留真夜場】 Lot 173 佚名 花團錦簇 設色絹本 立軸 136.1×81.3cm 約10平尺 出版：《蝸廬寶笈──中國歷代書畫2》（蝸廬美術館） 說明：帶盒。 預估價 JPY:30,000-50,000 / RMB:1,700-2,900

CANS藝術新聞：疫情從2020年初爆發至今仍起伏不定，上氏拍賣早在幾年前就結合了實體及線下拍賣，可謂是超前部署。具體來說，疫情又為上氏拍賣帶來哪些影響與新的建構？

上明先生：

數字經濟正成為驅動中國經濟增長的新引擎。2020年新冠疫情的爆發嚴重影響了全球的藝術品市場。對藝術品市場的參與者而言，是歷史性的挑戰。疫情推著人們接受不可逆的「數字時代」到來，不管你的主觀願意不願意，都不得不去接受它、適應它。上氏拍賣多年來一直在嘗試通過線上＋線下的拍賣形式，讓更多藏家參與我們的拍賣。新冠疫情爆發後，我們意識到「網路拍賣＋實體拍賣」將在接下來很長一段時間內成為藝術品交易活動的主要方式。因此從去年的4月份，我們率先推出了上氏首屆網絡實時拍賣會並延續至今，疫情重組了我們拍賣方式。一方面，一場拍賣動輒幾千件拍品、上百人參與的線下拍賣活動受到限制；另一方面，更輕便、效率更高、週期更短的線上拍賣形式令人欣喜。不管是線下拍賣還是線上拍賣，疫情改變了我們的拍賣活動，可謂挑戰不斷。相信隨著數字化、網絡化、智能化的深入發展，我們的藝術品市場也將迎來更多的發展機遇。

【永好留真夜場】 Lot 105 溥儀、鄭孝胥 行書雙挖 水墨紙本 立軸 1931年作 ① 21.5×20.4cm 約0.4平尺 ② 27.7×18.6cm 約0.5平尺 款識： 〈一〉、空林寒噪暮鴉還，靄靄沉煙裊博山。一縷自來參鼻觀，三千原不出塵寰。味餘火冷灰殘處，興在藤床月牖間。莫漫丁東催漏箭，高齋消得暫時閒。辛未秋日御筆。鈐印：「宣統御筆」、「自疆不息」 〈二〉、同洲二帝欲同尊，六士同舟試共論。人定勝天非浪語，相看應不在多言。淡路丸舟中奉呈。瓊人先生哂正。孝胥。辛未十月三日。 出版：《蝸廬寶笈──中國歷代書畫2》（蝸廬美術館） 說明：帶盒。附宮內省信箋紙所寫日文譯文一份。 預估價 JPY:800,000-2,000,000 / RMB:46,200-115,600

CANS藝術新聞：所有大小型拍賣公司都朝著綜合型拍賣公司發展，雖然是將拍賣品類的打擊面擴大，但同時也面臨著更多專業人才、貨源、藏家等各領域資源的高度競爭，您怎麼看日本拍賣公司，這對上氏拍賣的競爭力和最大優勢是什麼？

上明先生：

做綜合型拍賣公司必然面臨著更多人才、貨源、藏家等諸多領域資源的競爭。當然，要不要做一個綜合型拍賣公司還要考慮客觀實際來定。拍賣公司之間的競爭始終是專業及服務。對日本藏家而言，上氏拍賣為他們提供了與外界進行良好溝通的機會。運用日本既有的藝術品資源，將藝術傳承下去，這對我們來講不僅僅是一場拍賣，而是一件非常有挑戰、有意義的文化事業。

【永好留真夜場】 Lot 222 光緒帝（1871-1908） 行書「金隄保障」 水墨絹本 鏡框 65.8×209.8cm 約12.4平尺 款識：金隄保障。 鈐印：「光緒御筆之寶」 出版：《蝸廬寶笈──中國歷代書畫2》（蝸廬美術館） 說明：本作品圖片經過修正，拍品具體品相請確認實物或電子圖錄。 預估價 JPY:300,000-600,000 / RMB:17,300-34,700

CANS藝術新聞：順應大環境的巨變，上氏拍賣幾乎每幾個月都會推出一次網拍，也時常出現委託、代拍平台，激烈競爭的盛況。像是2020年8月一件〈湘妃竹金箋成扇〉以1,731萬日元成交，远超成交估價逾500倍；上氏拍賣未來會積極投入更多資源在線上拍賣嗎？

上明先生：

如前面所提到的，藝術品市場數字化是不可逆的發展形式。線上拍賣、線下拍賣並不需要分清孰優孰劣，彼此完全可以有效結合，並發揮各自優勢促進拍賣活動健康發展。上氏拍賣將根據自身特點，整合線上、線下拍賣優勢，為我們的藏家群提供最優質的拍賣咨詢。

【永好留真夜場】 Lot 184 米萬鍾（1570-1631） 行草七言詩 水墨綾本 立軸 192.6×51.6cm 約8.9平尺 款識：寒閃逢光萬象銷，溪山凍合失漁樵。冰花色味堪誰品，水志山經瓲譜標。五題畫四書似東環先生正之。詔民米萬鐘。 鈐印：「米萬鐘字仲詔」、「海淀漁長」 鑒藏印：「林朗庵收藏印」 出版：《蝸廬寶笈──中國歷代書畫2》（蝸廬美術館） 說明：帶盒。 預估價 JPY:3,800,000-8,000,000 / RMB:219,600-462,400

CANS藝術新聞：目前中國藝術品仍以北京、香港為重點地區，您怎麼看待日本拍賣市場現況？還有將來上氏拍賣的重心是否會有所轉移？

上明先生：

過去十年間，日本的藝術品市場得到了充足的發展。日本拍賣行也在這期間逐步成長、壯大，成為中國藝術品市場乃至世界藝術品市場的重要補充。在這個過程中，日本拍賣行逐漸孕育出自己的拍賣特點，進而行成一種日本「品牌效應」，並吸引著全世界的藏家參與其中。就拿遺留在日本的中國藝術品舉例，中、日兩國在文化上的交流綿延千年，從未間斷。從中國隋唐時期大量的遣隋使、遣唐使、學問僧、留學生來華汲取盛唐文化，到1840年鴉片戰爭以後，中日兩國建交締約，互設使領館，兩國官員、學者、文人往來絡繹不絕，文化藝術交流盛況空前。各種門類的中國藝術品被帶到日本，融入到日本人的生活中。中國藝術品的交流也隨之在日本人之間開始並延續至今。日本專家擁有很多中國藝術品門類的研究成果，甚至走在中國專家群的前面，並成為某一領域的權威。也就是說深耕日本的拍賣行在貨源上具備了一些有別於中國本土拍行的優勢。

【永好留真夜場】 Lot 128 吳昌碩（1844-1927） 黃金果 設色綾本 立軸 129.6×41.5cm 約4.8平尺 1914年作 款識：高枝實纍纍，山雨打欲墜。何時白玉堂，翠盤蔍金果。頃有碑賈攜來濃拓石門頌，讀之愛不釋手，議直未成，其復出李晴江畫枇杷一幀，皆以墨汁寫果雙鉤作葉，予無此大膽，仍以設色成之即此，見古人之不可及也。竹內先生教我為希，甲寅夏吳昌碩記。 鈐印：「吳俊之印」、「吳昌石」、「吳」 出版：《蝸廬寶笈──中國歷代書畫2》（蝸廬美術館） 說明：帶盒。 預估價 JPY:6,800,000-18,000,000 / RMB:393,000-1,040,400

【永好留真夜場】 Lot 132 吳昌碩（1844-1927） 清蔬 設色紙本 立軸 130.7×32.7cm 約3.8平尺 1921年作 款識：菜根長齩堅齒牙，脫粟飯勝仙胡麻。閒庭養得秋樹綠，坐攤卷軸根橫斜。讀書讀書仰林屋，面無菜色願亦足。眼前不數愷與崇，盃鑄黃金糜煑肉。辛酉初夏，吳昌碩年七十八。 鈐印：「俊卿之印」、「昌碩」、「吳俊之印」、「一月安東令」 出版：《蝸廬寶笈──中國歷代書畫2》（蝸廬美術館） 說明：帶盒。 預估價 JPY:3,800,000-8,000,000 / RMB:219,600-462,400

CANS藝術新聞：如前面提問進入後疫情時代，拍賣模式已有顯著不同，在這一年多的時間內，投身日本拍賣的藏家結構是否有所改變？

上明先生：

後疫情時代，對藝術品行業從業者的思維認識影響深遠。剛剛結束的蘇富比當代藝術拍賣，這場由華語音樂天王周杰倫客席策劃的當代藝術拍賣，剛推出時便話題十足，受到極高的關注。最終該場拍賣會46件作品全部順利成交，這樣新穎的拍賣模式正好反映了亞洲新一代收藏趨勢，蘇富比主動去迎合新生代收藏家的行為也說明了現在藝術品藏家群體的變化。

中國藝術品市場經過近30年的發展，已建構了一大批資深的藏家群體；隨著近幾年市場的演變，這些在藝術品市場摸爬滾打20餘年的老藏家們，許多人有了世代交替的考慮，這種趨勢日趨明顯。這兩年我們可以明顯感受到一批年輕的藏家群體正在參與到這個行業中來。隨著藝術品市場數字經濟的發展，年輕藏家通過線上參與拍賣活動，駕輕就熟，適應極快。我們感到非常欣喜並樂見越來越多的年輕藏家參與到藝術品市場中來。

【永好留真夜場】 Lot 158 無準師範（1179-1249） 自畫讚 設色紙本 立軸 91.2×32.3cm 約2.7平尺 款識：二俱回顧，一笑一怒。怒且庶幾，笑尤可佈。無準憑題。 鈐印：「圓照」、「師範」 出版：《蝸廬寶笈──中國歷代書畫2》（蝸廬美術館） 說明：雙盒。 預估價 JPY:800,000-8,000,000 / RMB:46,200-462,400

CANS藝術新聞：上氏拍賣從2018年秋拍開始推出「當代藝術」專場，是什麼機緣使上氏拍賣從古美術跨界至當代板塊？就您觀察，依據目前市場趨勢，收藏家在古美術及當代藝術板塊上，追求的各是什麼？

上明先生：

二戰以後，隨著世界一體化與多元化推進，日本加速了向西方文化的交融。從戰後一直到當代，從「具體派」的吉元治良、白髮一雄、田中敦子，「墨人會」的井上有一，「物派」關根伸夫、菅木志雄等，到藝術怪傑草間彌生、三島喜美代以及新生代的奈良美智、村上隆、六角彩子、KYNE、MADSAKI等，日本的幾代藝術家都是在國際當代藝術領域具有影響力的先鋒藝術家。日本一直在東西方現當代藝術之間，較亞洲其他國家和地區提前與歐美接軌，並扮演著橋梁的角色。在亞洲藝術市場進一步國際化的當下，日本所擁有的國際化藝術資源，無疑將會再次成值得關注的焦點。放眼全世界，當代藝術市場可謂強手林立。再仔細去考察，紐約、香港、中國大陸，我們不難發現許多優秀的當代藝術作品正是從日本流傳出去的，有些甚至又被日本藏家購回。這些近在咫尺的當代藝術何嘗不需要一個好平台將它們的藝術魅力推廣讓更多人一同欣賞。妥善運用日本的既有資源，通過藝術品拍賣的形式，持續的讓這些當代藝術品傳承下去，為日本、為中國，甚至亞洲、全世界的文化事業做一點貢獻，更有意義。

CANS藝術新聞：在疫情逐漸穩定下，疫苗普遍開始施打，您預測未來解封後的中國藝術品市場走勢會如何？哪項門類的藝術品將會炙手可熱？

上明先生：

隨著藝術品行業的深入發展，不管是古美術還是當代藝術，它們更深入的進入到我們日常生活中。人們購買一件藝術品不再單純去追求它的金融價值。賞心悅目、享受藝術品所帶來的精神愉悅，已然成為許多藏家客人購買藝術品的原動力。隨著有著私人美術館的藏家大批湧現，推動了高價位藝術品市場的發展。這兩年，整個藝術品市場限於大的經濟環境的影響，藝術品市場資金面趨緊，頂級拍品缺少，市場深度調整，整個市場大環境非常嚴峻，在這種情況下，私人藏家應該將目光放到來源可靠、流傳清晰、保值性和抗風險性更高的藝術品上。在中國近現代書畫板塊中諸如李可染、徐悲鴻、黃賓虹、齊白石、吳昌碩等；在當代藝術板塊中如：白髮一雄、井上有一、草間彌生、奈良美智、村上隆、三島喜美代等這些大師級的藝術作品是市場最成熟、最堅挺的板塊，私人藏家目光進而轉向「精、稀、生」的藝術品收藏方向。

【佛教專場】 Lot 1451 東魏 石雕佛首 通高:43.5cm H:25.1cm 預估價 JPY:800,000-1,800,000 / RMB:46,200-104,000

CANS藝術新聞：自2017年4月，SoWAs創立至今舉辦過舉辦過數場拍賣預展覽，如今也走過4個年頭，請與我們分享八週年拍賣過後，上氏拍賣的規劃與佈局？

上明先生：

蝸廬藝術空間致力於弘揚中日文化藝術交流，並已經成功主辦了15場主題展覽會、國際研討會，吸引了來自全世界的藏家及藝術品愛好者近上萬人次的廣泛參與，成為關西地區乃至日本全國的重要藝術交流平台。上氏拍賣將「立足大阪、背靠大陸，面向亞洲、胸懷世界」，通過拍賣形式，將更多的藝術作品介紹給廣大藏家，也為中日文化的交流與發展盡一份綿薄之力。SoWAs當代藝術館已於7月1日正式對外開放，這將為上氏拍賣在現當代藝術的佈局做好準備。

【文房專場】 Lot 1250 清初 黃花梨圈椅一對 H:89.5cm L:59.5cm W:45.4cm×2 來源：大阪著名藏家收藏。 預估價 JPY:2,000,000-8,000,000/ RMB:115,600-462,400

CANS藝術新聞：最後，還請為您就上氏拍賣八週年推薦精品及具有話題性的拍品。

上明先生：

此次八週年紀念拍賣會可謂精品雲集！承蒙諸位藏家的厚愛，我們徵集到1,200餘件珍貴的書畫、骨董精品。書畫板塊將分為夜場、日場兩大板塊。其中書畫夜場將繼續延續如「永遠的大師－吳昌碩、齊白石」、「歷代書畫珍品」等主打品項。比如王震、吳昌碩合作的〈無量壽佛〉，王震繪佛像、吳昌碩長跋百餘字，是市場上極其難得的精品巨製；吳昌碩綾本〈黃金果〉、〈月明滿地金錯刀〉曾為王震個人舊藏，更是難得的缶翁精品。白石老人的〈桃花稚雞〉是其變法成熟後的代表佳構；〈雨竹〉為三間房舊藏，曾著錄於雪江堂畫冊，筆墨淋漓，讓人過目難忘。夜場板塊還匯集了歷代書畫珍品數十件，比如夏圭〈江頭泊舟〉、孫知微〈蹴鞠〉、元代〈觀音〉、王蒙〈雲峰觀瀑圖〉、禪宗無准師範〈自畫贊〉、董其昌、米萬鐘、眭明永等明代書家的書法、王鑑〈溪橋遠岫〉、溥儀的書法等，件件精品皆來源清晰、流傳有序。

值得一提的是，我們還徵集到一件羅牧〈唐子西詩意〉，這件作品與今春中國國內明星拍品楊維楨〈壺月軒記〉來自同一藏家，非常難得。此次拍賣書畫的日場板塊除了延續以往的「列島拾珍－中國近現代書畫」、「古渡遺珠－中國古代書畫」外，特別增加了四個專題板塊，如「中日友好協會藏畫專場」，這是一批原為中日友好協會舊藏的藏品，其中趙朴初〈行書〉來源清晰，品相保存極佳。「晚成廬藏書畫專場」，匯集藏家歷年書畫收藏結晶，可謂件件精彩。「須磨彌吉郎藏畫專場」，這個專場是我們繼「須磨藏寶」後，又一次將須磨彌吉郎先生的舊藏呈現給藏家，屆時讓我們再次領略這位享譽海外的日本藏家帶來的中國書畫精彩收藏。「小林躋造藏畫專場」中的藏品均出自台灣日治時期第17任總督小林躋造的舊藏，琳瑯滿目，不少書畫佳作值得藏家關注。

當然，當代藝術也是我們這場拍賣必不可少的板塊！此次當代藝術匯集如井上有一、三島喜美代、藤田嗣治、草間彌生、荒木經惟等活躍在當代的名家精品，依然值得喜歡當代藝術收藏的朋友關注。

這次骨董板塊部分，我們徵集到了7件非常重量級的作品。比如〈明萬曆 藍地留白牡丹紋大盤〉原為英國藏家舊藏，後被雞蛋大王伊勢信彥先生收入囊中，後經繭山龍泉堂遞藏，來源清晰，並附東京美術俱樂部展覽、出版資料，可謂難得的珍品。

〈明嘉靖 五彩花卉紋碗〉同樣為伊勢信彥先生的舊藏，有五島美術館的展覽、出版資料，值得藏家關注。〈唐 鸞鳳銜花枝金銀平脫漆寶盒〉，奈良正倉院遺物，其製作工藝正是盛唐時期象徵製銅工藝的金銀平脫。繁瑣複雜而精彩雅緻的工藝下正映襯這富麗堂皇、大氣磅礴的盛唐氣象。

由大阪著名藏家收藏的〈北宋 定窯劃蓮花紋花口大盌〉、〈清初 黃花梨圈椅一對〉，來源清晰、品相俱佳，都是難得的藝術珍品。〈清 端溪龍紋環池硯〉、〈清 嘉慶略園主人彩墨〉，原為山中商會舊藏，並附1935年的出版，硯、墨品相保存極佳，是極為難得的收藏佳品。

此外，「文房擺件專場」中，奈良著名藏家收藏的〈陳巨來刻「有容堂」朱文田黃印章〉、大阪著名藏家收藏的〈田黃獅鈕印材〉流傳清晰。

「明治金工專場」中〈豐秀作黃金鳳首寶船〉、「佛教專場」中諸如〈明中期 釋迦牟尼坐佛〉、〈宋∼元 石雕鍍金彩漆佛首〉、〈六朝 石雕四面佛〉、「瓷器專場」中〈北宋 磁州窯褐釉跳刀罐〉、〈明 龍泉窯青瓷透雕牡丹紋瓶〉、〈清乾隆 官窯青花唐花紋雙耳壺〉等等都是難得的精彩骨董，彌足珍貴。

最後，請藏家朋友持續關注上氏八週年紀念拍賣會，關注本次書畫、骨董的饕餮盛宴，期待7月各位共襄盛舉。