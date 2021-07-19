過去18個月雖然沒有出門 但卻心心念念這個市場的動態

專訪 新加坡秋齋主人 曾國和

CANS藝術新聞／台北、新加坡連線採訪

整整一年半的疫情，讓分處各地的收藏圈好朋友們無法像過去如同候鳥遷移般的，總能在各地的拍賣會相見。如今疫情在各國疫苗有效率的施打下，各國的邊境管制將逐步解除，我們即將面對「後疫情時代」的到來。

經過疫情肆虐的中國藝術市場，疫情過後真的就能回歸往昔，重歸過去的榮耀與繁盛嗎？疫情過後的藝術市場會是什麼模樣？《CANS藝術新聞》與各位讀者同感好奇。因此從本期開始，我們將專訪行業裡讓人尊敬的專家，請他們回顧過去一年疫情對市場的衝擊與過渡，並展望對「後疫情時代」的市場期待。首期邀請到新加坡秋齋主人曾國和先生，相信熟悉中國書畫的讀者對他並不陌生，作為80、90年代中國近現代大師吳冠中、李可染的重要推手，藉由他的宏觀視野，長期對藝術市場的獨到觀察與見解，剖析後疫情時代的近現代書畫市場。以下為專訪內容：

CANS藝術新聞：請問拍賣公司過多，拍品良莠不齊，缺乏生貨，結算率低，是目前中國近現代書畫市場的四大硬傷嗎？

曾國和：

是的！受《CANS藝術新聞》劉太乃社長的邀請，我以一個從業及收藏42年的書畫愛好者觀點，來跟大家分享新冠疫情爆發以來，這些日子對藝術市場的觀察與感受。因受到疫情的影響，我待在新加坡已經有18個月沒有出過國，這是從未有過的經驗。和許多藝術圈的朋友一樣，我們都像候鳥般每個月飛往不同的城市觀畫看展。過去18個月雖然沒有出門，但心心念念無時不關心目前的市場動態，這還得感謝網路時代資訊傳播的無遠弗屆。我這裡所說的市場，更加準確的是指中國近現代書畫的拍賣市場。

中國藝術品拍賣業自1993、94年萌芽開始，像朵雲軒拍賣、中國嘉德或者是北京翰海，都是開創市場的前驅；在26、27年前，中國只有3、4家藝術品拍賣公司；但截至去年，準確來說竟已有332家拍賣公司。從3、4家開始發展，就是差不多有近百倍的龐大增長。

中國近現代書畫項目在中國藝術品整體的拍賣，所佔的比例最高，大概有35%；其次才是古董、油畫。就目前中國332家拍賣行，真正盈利的只有106家，大概佔了32%，只有三分之一的拍賣行是能實現盈利的，那些沒有賺錢甚至是虧錢的拍賣公司卻佔了68%，也就是說有三分之二的拍賣公司是虧錢的，或是沒有錢賺的。

2016年11月24日佳士得在慶祝成立250週年之際，在香港與秋齋主人曾國和合辦名為【春華秋實——新加坡秋齋藏中國近百年書畫】大展。配合展覽，主辦方精選了250件作品，出了兩本大畫冊，全面展示十九、二十世紀中國畫家們全面轉型的藝術風貌。 開幕式剪綵嘉賓是曾國和最尊敬的香港耆老收藏家張宗憲先生。兩人在海外（一在香港、一在新加坡）同是收藏中國近現代書畫的巨擘，對中國近現代書畫收藏有著惺惺相惜的熱情與執著。

2019年，中國藝術品整體成交金額達有230億人民幣，2020年則有260億人民幣，但是在中國卻普遍存在著「結算率較低」的問題。

什麼是「結算率較低」呢？也就是總成交金額好像很高，但真正結算交割的比例其實是偏低的，這不是一個健康的現象。相對於海外拍賣公司，據我瞭解結算率比較真實、也比較高。中國拍賣公司很多，總的拍賣金額很大，但體現兩個問題是：真正賺錢的拍賣公司是很少的，拍品成交真正交割率也是相對低的，這真的是一個隱憂。

回過頭來，如果大家有注意到6月19日北京榮寶齋拍賣，則拍得非常激動人心。無論是齊白石、吳昌碩、傅抱石、李可染、關山月等人的拍品，都取得傲人的成績。

為什麼這組藏畫有這樣的成交率呢？這還是要從「榮寶齋」的藏品說起。眾所周知，有著300年歷史的「榮寶齋」是中國歷史最悠久的畫廊。80年代初我曾經是「榮寶齋」在新加坡的海外總經銷，在合作的12年間，親身接觸並了解這家有著金字招牌，散發歷史榮光畫廊的收藏眼光與高度，在經營書畫買賣之餘，他們更深藏不露地進行系統性的收藏。這幾十年來，這座收藏寶庫裡面的作品基本上是不動的，直到最近開始釋出一些作品，所以就引起收藏界特別的關注。前幾天看到著名收藏家劉益謙先生在微信朋友圈上說：「榮寶齋的品牌效應還真是大……」。近現代書畫，最吸引人的是「新鮮貨」，而且還是「保真的新鮮貨」，這對市場來講是極為重要的，我覺得現在市場就是缺乏這類的收藏出現。

這些年中國藝術品的市場充斥著「熟貨」，同樣的拍品一直在流浪循環，尋找下一個主人。現在互聯網這麼發達，來龍去脈不是秘密，很快都能夠知道。A家賣不去，8個月後又拿到B拍賣行去拍，這種惡性的循環，讓市場上充斥經常熟臉的拍品。拍賣行真的應該花花心思去發掘一些新面孔拍品。若能讓老藏家拿出15年、20年、25年前買的作品，這種「生貨」一旦拿出來賣，只要估價合理，我想成交金額與成交率就會飛躍。這點我覺得香港的拍賣行處理得比較好，我曾經與一些香港的拍賣公司書畫負責人交流探討過，他們甚至表示，一件作品如果在3、4年內曾經在其他拍場上拍過，他們是拒收的。說穿了，再漂亮的姑娘三年嫁了兩次，結局會好嗎？「短期重複上拍」是普遍存在中國拍賣市場裡面一個比較不健康的現象。

中國近現代山水巨匠李可染（右）認為，可以媲美西方繪畫一定是東方繪畫，李老也堅信，東方一定會亮起來的，晚年他以蘇東坡《赤壁賦》末句：「東方既白」四字刻了一方圖章……

CANS藝術新聞：請問目前疫情逐步得到控制趨緩，後疫情時代的近現代書畫市場，該如何調整步上更健全的管道呢？

曾國和：

我認為現階段的藝術市場存在著過多家拍賣公司，近現代書畫拍賣體量太大，良莠不齊的拍品充斥市場的問題。因為中國書畫比起西畫，是一種相對較容易的創作方式，中國書畫在宣紙上的創作相對是快速的。大部份的拍賣公司往往以量取勝，動不動就推出藝術家專場像白雪石，黃冑等，我真心覺得這體量實在太大了，效應也不大。藝術品的買賣不是超商量販店，對藝術品的品質應有嚴格的要求。個人認為，拍賣公司選件必須以量制價，選擇較好品質的拍品是必須的，畢竟收藏藝術品是對歷史、文化，真善美的追求，跟大批量賣衣服賣包包是不一樣的。

我常思考，如果拍賣行能狠狠地，把30%的拍品刷掉，這並不一定會影響它的總成交，因為真的是沒有必要上那麼多拍品，「藝術品拍賣」不是「雜貨拍賣」！我認為疫情後的拍賣行運作應該從減量開始，回歸藝術品拍賣「替收藏家挑選精品」的核心價值。

最近有兩件有趣的事情，第一是5月下旬香港佳士得的張大千潑彩〈碧峰古寺〉賣了近2億1000萬港元。但整個近現代書畫日場拍了兩天總成交1億7000萬港元，這事真的很值得我們深思。第二是北京榮寶齋的精品拍賣策略，總成交金額雖然沒有那麼高，但發揮的整體效益特別好。無節制、無戰略，靠拍品大量上拍的螞蟻雄兵時代過了；上拍的量太大，其實不一定會盈利或者是帶來更多的成交。所以期待市場能夠好轉，解鈴還須繫鈴人，拍賣公司應該開始自我節制，嚴格把關，質量分級，減去無效的拍品，在收貨上再要求一下，這樣市場就能慢慢的從底部開始建立，回歸比較好的面向。

這兩年市場上我觀察到還有另一個有趣的現象，就是許多拍賣公司都非得要有件過億的拍品，彷彿沒有過億的拍品就很沒有面子。其實踏踏實實地深耕發掘，能為藏家蒐羅到像榮寶拍賣這樣的15件、18件非常精闢的藏品，還是比較務實的。億元時代的億元拍品，是建立在天時地利人和的條件下，要有具億元價值的作品與相對經濟面的時空環境。

留法的吳冠中（左）畢業後執意回返中國，60年代致力於西洋繪畫民族化探索，另一方面又在中國傳統筆墨中開拓更新的表現形式。

CANS藝術新聞：請問如果拍賣市場規範，透明度高，健康發展，您對中國藝術品市場是充滿信心的嗎？

曾國和：

我本身對中國藝術品市場是充滿信心的，中國在2003年非典以後的藝術市場發展，是逐年增長的，此等增長與中國經濟的猛速發展息息相關，因為GDP說明了這個需要。2003年到2019年中國平均每年的GDP是9.08%；2010年到2019年雖然有一點下調，但這10年也能夠達到7.68%，在這樣的GDP高速成長下，孕育出許多新貴藏家，投入藝術品市場，新血的源源加入帶動藝術品的發展，社會發展到富而好禮，進而有藝術品投資。

隨著中國的國力強盛，經濟上尚有許多發展的空間，我認為中國購買藝術品的這個整體前提，還是保持很不錯的勢頭。2019年瑞銀曾發表一個關於全球藝術品市場報告，全球購買藝術品最多國家是美國，佔44%；第二是英國20%，第三是中國18%。這兩年中國人進入西方藝術品市場力道很強，中國極有可能已經超越英國。

目前在中國，近現代書畫還是領先古畫、油畫等品類，近現代書畫幾乎是大部分中國收藏家進入藝術領域的首選。因為近百年的藝術家都離我們特別近，研究考證的資源、資料比較多，作品判斷比較容易，而且是最深入人心又最接地氣的。無論張大千也好，傅抱石也好，吳冠中也好，這些耳熟能詳的近現代書畫巨匠，其實離我們並不遠。

上世紀的歷史因素使得中國大量書畫文物外流，價值也被嚴重低估。30-40年代，歐美的古董商、收藏家主導了中國藝術品市場，但這是上世紀的事了。現在來到了21新世紀，中國文物書畫收藏的話語權應該由中國人拿回來！長期以來，我持續關注中國藝術品市場的發展，希望這個市場能走得更好、更健康健壯。中國的經濟也好、國力也好，已經來到200年來的新高點，且將持續發展，作為提供中國精神文明的藝術品，必定隨著繁榮復興。我堅信，中國藝術品市場必將繁榮璀璨；對此，我是絕對充滿信心的！

2021年6⽉ 北京榮寶春拍

中國近現代書畫 TOP12