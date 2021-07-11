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安全帶 仍需繫緊

聯合新聞網 / CANS藝術新聞
生態健康聯盟”總裁彼得·達薩克(Peter Daszak) © Getty Images
生態健康聯盟”總裁彼得·達薩克(Peter Daszak) © Getty Images

那天讀到疾病生態學家達薩克(Peter Daszak)所說的一句話：「我們每天都在增加瘟疫爆發的可能性。要知道，瘟疫不只是自然現象，而是我們對自然的所作所為」。達薩克的話涉及到的是人對自然界進行無止盡掠奪，導致動物的生存空間愈來愈逼近人類，這也埋下病毒傳播的風險。社交距離，在新冠疫情爆發以來，成為外在人際活動保護的距離。但如果從人類對自然界生存空間的寸土寸逼，再到人類移動的慣性，這似乎都成為病毒有效進逼的破口。曾幾何時，病毒成為全球化的概括用語，從所謂的Covid-19再到進化的Delta變種病毒，成為現代人的共業。捫心去想，解封與否；安全帶難道真能解開了嗎？

7月的《CANS藝術新聞》與《亞洲藝術新聞》合刊號，整個主軸放在後疫情時代亞洲藝術產業的轉生術。封面故事選擇的是滿八歲生日的大阪上氏拍賣公司，《CANS藝術新聞》特別專訪這位老朋友上明先生，請他來聊聊在這波疫情裡，日本的拍賣公司又是如何梳理出一條市場新方向。上明相當俐落點出，這波疫情無啻對拍賣公司來講是個「試金石」，這個變革不僅僅能凸顯拍賣公司的時代性，也能更多元化跨入當代性，拍賣公司不單只有策略；更重要的是戰略。最後到讀者關注的「後浪」欄目，這回訪問了紫砂知音嚴卓偉。另外，扣準後疫情時代的議題，我們還將射線更擴及新加坡、上海及台北，在新加坡相當受到敬重的秋齋主人曾國和、上海021創始人之一的包一峰、台灣畫廊協會新任理事長張逸羣，他們各自從不同領域的市場經驗/觀察，娓娓道出後疫情時代拍賣公司與藝術博覽會下一步，又將如何走出的新氣象。

人物的專訪，絕對是7月合刊號最值得推薦的環節。《亞洲藝術新聞》獨家專訪蘇富比亞洲區副主席華真，中國藏家在面對西洋現當代藝術的收藏，經歷過一段摸索/學習/躍進過程，同時也一波波推湧出不同世代的轉變，這段過程有個最關鍵的人物；就是華真！她不僅把這段過程的重要節點點出，也提到中國藏家對於抽象繪畫的喜愛，這份基礎也影響到藏家對於西方抽象繪畫的眼光。巧合的是，巴黎龐畢度中心【她們做抽象】策展人克莉絲汀．馬塞爾也提到，中國從傳統水墨畫發展出獨特的抽象繪畫，這樣的表現無疑是打破視野的隔閡，進而超越純粹的西方思維。

2021年7月號 NO.282
2021年7月號 NO.282

藝術，無法取代疫苗。但是，藝術；其實是後疫情時代足以療癒心靈的處方箋。不論，以什麼樣形式。

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安全帶 仍需繫緊

那天讀到疾病生態學家達薩克(Peter Daszak)所說的一句話：「我們每天都在增加瘟疫爆發的可能性。要知道，瘟疫不只是自然現象，而是我們對自然的所作所為」。達薩克的話涉及到的是人對自然界進行無止盡掠奪，導致動物的生存空間愈來愈逼近人類，這也埋下病毒傳播的風險。

為何「轉心瓶」總能以天價成交？

本季北京保利春拍，「禹貢II—乾隆御製洋彩雕瓷有鳳來儀大轉心」〈清 乾隆 有鳳來儀轉心瓶〉這件乾隆皇帝祝賀母親60歲大壽獻上的雙螭耳大轉心瓶，以2.65億人民幣成交，刷新〈北宋 汝窯天青釉洗〉的成交紀錄，成為本季最貴瓷器，轉心瓶似乎又更炙手可熱。

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