為何「轉心瓶」總能以天價成交？

本季北京保利春拍，「禹貢II—乾隆御製洋彩雕瓷有鳳來儀大轉心」〈清 乾隆 有鳳來儀轉心瓶〉這件乾隆皇帝祝賀母親60歲大壽獻上的雙螭耳大轉心瓶，以2.65億人民幣成交，刷新〈北宋 汝窯天青釉洗〉的成交紀錄，成為本季最貴瓷器，轉心瓶似乎又更炙手可熱。

2010年11月，倫敦班布里吉斯（Bainbridges）拍賣中，〈黃地粉彩四面開光吉慶有餘紋轉心瓶《大清乾隆年製》〉以5,160萬英鎊成交，當時在古董界曾掀起一陣旋風，至今仍穩坐世界轉心瓶之王。

緊接著在2020年，台北故宮一件〈清乾隆 霽青描金游魚轉心瓶〉晉升為國寶，並為當時眾所矚目的焦點，這件轉心瓶代表著中國歷經千年發展、經典陶瓷的展現；瓶腹內層施淺青湖綠色釉背景地，以粉彩畫水草、落花及金魚，外層器外壁施罩霽青釉背景地，以描金彩繪，口沿外繪連續六角形紋內外飾朵花紋一圈，讓人無不沉醉於轉心瓶的極致工藝。

〈清 乾隆 霽青描金游魚轉心瓶〉 台北故宮典藏精選

中國精美瓷器數不勝數，轉心瓶獨特的魅力又何在呢？為何能不斷寫下紀錄？

眾所周知，清乾隆皇帝熱衷漢文化，尤其是在「陶瓷」方面功績卓然，堪稱一代「工藝帝」。據了解，清乾隆時期，各種製瓷技術已經極其完善，且他的品味與其父雍正帝的素靜簡約、質樸精細不同，追求奢華繁複，轉心瓶就是屬於清代創製的一種瓶式之一。

轉心瓶是一種極度要求「精度」的製瓷工藝，傳統的轉心瓶是在一個鏤孔瓶內，套裝一個可以轉動的內瓶，繪上各種紋樣，它分為三個部分組成：外瓶、內膽、上蓋。燒製完成後，把內膽置入外瓶內合榫，然後再把上蓋用黏劑（鹿膠等）黏著固合。內膽上部為外露的瓶口，瓶身似筒形，上有裝飾繪畫，有四季景物、山水人物、花鳥蟲魚…等。外瓶有開光（窗），所以內膽在旋轉時可以看到圖樣在窗口移動，猶如走馬燈，轉心瓶的橫空出世，打破了傳統的「靜態之美」。

為了能使轉心瓶旋轉自如，每一個部件尺寸都要經過精心計算，反覆試驗，控制窯溫，否則整器變形，前功盡棄。尤其是滿工滿彩的轉心瓶，比如瓶身有著粉彩彩繪圖案的還需二次入窯燒製，如何掌握窯溫高低，不破壞粉彩部分，至今沒有科學規律所遵循，只有靠實踐經驗來燒造。

同時擁有：乾隆御製、洋彩、鏤雕、轉心瓶任何一項特質，便是佳品，能同時具備這些特質的瓷器更是稀世難求。轉心瓶製作和其他御窯批量製作不同，幾乎一器一樣、設計別緻，同樣紋飾造型僅一對陳設，以示其珍稀與貴重。

以下為轉心瓶歷年拍賣成交TOP10：

轉心瓶歷年拍賣成交TOP10

Top 1 黃地粉彩四面開光吉慶有餘紋轉心瓶《大清乾隆年製》款 乾隆 班布里吉斯 2010/11/11 40.64 cm GBP 51,600,000

Top 2 御製洋彩胭脂紅地軋道雕瓷鏤空「有鳳來儀百鳥朝鳳」圖雙螭耳大轉心瓶 乾隆 北京保利 2021/06/07 H 63 cm RMB 265,650,000

Top 3 御製洋彩加金鏤雕團螭紋開光內繪「時時報喜」雙龍耳轉心瓶《大清乾隆年製》款 乾隆 北京保利 2019/12/4 H 38 cm RMB 92,000,000

Top 4 胭脂紅軋道錦地洋彩纏枝花卉套爐鈞窯釉雙象耳轉心瓶 乾隆 蘇富比 2011/04/08 40 cm HKD 70,100,000

Top 5 粉青釉描金鏤空開光粉彩荷蓮童子轉心瓶《大清乾隆年製》篆書款 乾隆 翰海 2008/05/11 H 28.1 cm RMB 21,336,000

Top 6 洋彩透雲蝠內八仙賀壽玲瓏轉心瓶《乾隆年製》款 乾隆 匡時 2018/10/03 H 30 cm HKD 11,800,000

Top 7 黃地粉彩鏤空雲龍紋轉心瓶《大清乾隆年製》款 乾隆 蘇富比 2011/3/23 H 21 cm USD 1,202,500

Top 8 粉彩茶葉末釉雙象耳轉心瓶 《大清乾隆年製》款 蘇富比 2019/4/3 40.2 cm HKD 8,815,000

Top 10 外哥釉鏤空內洋彩花卉紋轉心瓶 18/19世紀 蘇富比 2012/9/12 H 21 cm USD 506,500