開大門走大路 行中庸之道

專訪

宇珍拍賣董事長 郭亨政 Heng-Cheng Kuo

江瑄 / 台北專訪 宇珍國際藝術拍賣 / 圖版提供

宇珍2019年秋拍再次推出「法國皮耶伉儷重要文物珍藏 II」，全場8件宮廷珍寶，迎來白手套佳績，其中清乾隆〈白玉芝仙祝壽雙靈芝活環耳八棱蓋瓶〉由張宗憲先生以17,550,000台幣投得

本件清乾隆〈白玉芝仙祝壽雙靈芝活環耳八棱蓋瓶〉為宇珍2019年秋拍拍品，由張宗憲先生收藏

宇珍拍賣董事長郭亨政不僅是2015年中華文物藝術拍賣協會創會理事長，更是推動台灣藝術稅法改革的重要先驅人物之一。二個月前，台灣財政部賦稅署正式公告調降藝術拍賣稅率，不論拍賣獲利多寡，均按照拍賣收入6％純益率併入年所得計算的新制，大大提升台灣藝術市場的競爭與稅收，這促使台灣藝術產業有機會和其他國家平起平坐，雖然郭董事長並沒有因此居功，但台灣拍賣產業的同行，都明白這個成果多虧了他的參與推動。

曾經身為台灣陸軍少將的他，心底對藝術拍賣事業充滿熱忱，卻遲遲沒有合適的機緣進一步深入探索與了解，直到在英國攻讀博士期間，出現他踏入藝術拍賣事業的轉捩點。當時西方藝術風氣興盛，郭董事長也深受薰陶，除了每逢假日定期造訪博物館外，也因緣際會進而接觸藝術品的買賣，這些經驗都成為他日後經營宇珍拍賣公司的珍貴養分。本期「精彩人物」將揭開郭董事長如何從一位高階公務人員跨界成為「拍賣人」，並將宇珍拍賣公司經營得風生水起。

明嘉靖〈鏨金雲龍趕珠紋雙如意耳鐵瓶〉 成交價 TWD 124,100,000 榮登2010年中國銅器拍賣十大天價排行榜 TOP6

CANS藝術新聞：宇珍拍賣經營將近30個年頭，曾經身為陸軍少將的您，是因為什麼機緣而投身於藝術產業並經營至今？這跨領域的轉變對您來說又意味著什麼？

郭亨政：我本就醉心於藝術領域，一直懷著股說不出的熱情，但當時台灣藝術產業及風氣並未如現在般蓬勃。直到1985年，我在英國蘭卡斯特大學攻讀博士學位期間，才開始接觸較多的中國文物。英國進修時期，我很喜歡去大英博物館以及各拍賣場，也會去逛各式的古董店或市集。起初買了些有眼緣的小物，所謂「失敗為成功之母」，不論當時這些物件是真是假，都是我最好的老師，也是啟發我想做拍賣的原因之一。

我從十四歲就投入軍旅，經過數十載時光，開始反覆思考是否繼續公職生涯，畢竟在43歲就晉升為最年輕少將，很多人認為我的前途必定璀璨無比，但我卻更希望能完成「藝術夢」，開創人生的第二春。在軍職時期，我受到多方照顧，毅然提出請辭後，上至長官下至學弟，都千百般的不希望我退役。這個抉擇似乎把前程似錦的將來，轉換成未知數，但如今我帶領宇珍拍賣走過將近20年，證明我當時的選擇是對的。

因長期身為軍人，養成嚴謹的個性。從踏進拍賣產業之初，我就一直秉持堅守「誠信」、「原則」、「專業」宗旨。對我而言，除了打好地基的重要外，做任何事也不急於一時，也許短時間難以見到成效，但後來的成果將會非常豐碩。做人一定要腳踏實地，以誠信為原則，才能循序漸進走出一條屬於自己的「長遠」道路。我這些價值觀，應該和以前的軍職歷練有著密不可分的關係；回首望去，我非常感謝軍職生涯帶給我的紀律觀念，讓職場紀律成就現在的宇珍拍賣！

慶豐銀行珍藏專拍清乾隆〈青玉螭龍玉璽〉 成交價 TWD 482,500,000 榮登2010年印璽類拍賣第一高價TOP1

CANS藝術新聞：2010年慶豐銀行專拍中，一件清乾隆〈青玉螭龍寶璽〉以4.825億台幣成交，除了冠絕當年各大排行榜外，時至今日依然穩坐歷年玉璽排行Top5，這場拍賣至今仍是場神話，請與我們分享這場拍賣從開始籌備至結束的故事。

郭亨政：創始於1993年的宇珍拍賣，是台灣最資深拍賣行，一路走來穩打穩紮，我深信在業界累積了相當好的信用與名聲。時間拉回11年前的2010年，「國泰美術館塵封25年珍寶再現：慶豐銀行珍藏專拍」中，這件絕世無雙的清乾隆〈青玉螭龍寶璽〉便是最受矚目的明星拍品，我們當時預估這件難得的玉璽能達到1億台幣，沒想到卻以4.825億台幣成交奪魁！這絕對是意料之外的結果。從接到這件重大委託後，我們經過數次提報，最終還是用誠心及準備充分的提案企劃，打動金管會及中央存款保險公司，才有如此傲人的成績。

台灣中央存款保險公司在2009年時，就開始與宇珍拍賣接洽，我和宇珍全體上下工作同仁無數次的辛勞奔波，都是希望能接到這場包括〈青玉螭龍寶璽〉等的委託拍賣。我最初並未對此特別感興趣，直到同仁先去瞭解抵押將要拍賣的藝術品，回來後告訴我一定要去「親眼見識」傳說中的珍寶。經過思考，我決定去探個究竟。親眼所見後，馬上告訴自己，無論如何都要爭取到這場專拍，尤其是這件寶璽！這真是難得一見的寶物。當時宇珍全員皆盼著中央存款保險公司能夠早日拍板定案，心情因每次提案而不斷起起伏伏，幸好最終以如此圓滿的結果收官，皆大歡喜。

清乾隆〈白玉獸面紋四象耳活環方瓶〉 成交價 TWD 87,140,000 榮登2013年中國玉器拍賣十大天價排行榜 TOP1

最值得一提的是，因為慶豐銀行專拍的總價值不菲，宇珍開啟世界先例，設立「保證金」制度，參與拍賣繳納保證金是我們在2010年時擬定的一套制度，這一步跨得比西方大拍賣行還早還遠。當時，進入拍賣會的買家，得先繳交40萬台幣保證金；若要競拍如〈青玉螭龍寶璽〉等其它高價拍品，則必須預付500萬台幣保證金，才能持有特殊牌號的舉牌競標資格。當時很多週遭的朋友都說我瘋了嗎？連大型拍賣行都沒有這種政策，「你怎麼敢訂出這樣的條例？金額怎麼那麼高…？」在2010年，這個制度還非常新穎，就連蘇富比、佳士得兩大拍賣行也是日後才跟進，但我認為任何事都要先訂好遊戲規則，避免日後產生不必要的問題。

宇珍2021年春季拍賣亮點拍品 十六/十七世紀〈銅漆金二十四臂觀音坐像〉 來源：美國科羅拉多州私人收藏 紐約邦瀚斯，2018年6月26日，編號50 芝加哥亞洲傳統藝術博物館收藏 TWD 3,000,000-3,500,000

CANS 藝術新聞：您見證了中國藝術品市場的崛起，也經手過無數大貨，請問您如何看待現在的中國藝術品市場？

郭亨政：據我觀察，不論中國藝術品或是西方藝術，在中國市場近10年走勢皆相當火熱。2010年我到北京時，花神杯一個才幾萬人民幣，但相隔5-8年後，一個卻要上千萬台幣，市場成長速度及力道非常強勁。時至今日，疫情也為市場帶來新的拍賣模式，且網路或是實體拍賣開始出現一些爆買現象，價錢高得離譜。但對我來說，真正健康的藝術市場，必須要能夠永續長遠、不要短視近利，穩健的市場是逐步成長的，而非靠著這種爆買的現象。我一直認為，一個有五千年歷史文化的國家，如今他的經濟已經強大起來了，這些文化藝術品自然會水漲船高，未來市場前途無可限量，這是古今中外不變的道理。

過去因為古董市場火熱，曾有人在2010年問我，是否考慮讓宇珍上市？我馬上否定這個提問。宇珍是個小規模的公司，我們一步一腳印、不造假、不作價，一定會成功，而且我一直覺得做得好比做得大重要。另外，我更認為在產業中要能長長久久，必須以正能量經營，行「中庸之道」絕對是不二法門，就是實實在在、正正當當。我常說自己並不像生意人，若有客戶來看貨，不會伴隨他們左右參觀、提點他要買哪些藝術品。試想，若有人一直在你旁邊盯著，豈不是很彆扭、壓力很大嗎？不過，我很樂意跟客戶像朋友般聊天，交換心得，這也是我拓展自己對市場熟悉與敏感度的方法之一；此外，我絕對要提的一點，生意上一定要「開大門、走大路」，這也是來自我軍人時期的訓練吧！

明萬曆〈鎏金銅九蓮觀音造像〉 成交價 TWD 69,220,000 榮登2015年中國佛像拍賣十大天價排行榜 TOP2

CANS藝術新聞：疫情為世界拍賣模式帶來不少改變，從2020年起，藝術產業有不少活動相繼取消或是延期，您如何看待疫情之下台灣、亞洲藝術市場發展出的新模式？宇珍又是如何規劃及佈局未來？

郭亨政：疫情的確打亂原本秩序，但面臨各種問題，總是有辦法度過。面臨當下現況，我們並沒有慌了手腳，而是因應疫情推出有別以往的「線上圖錄」。本次宇珍春拍，在雲端提供拍品360度的照片供客戶預覽，雖然無法實際「上手」，但已非常貼近拍品實際狀況。光是拍照和上傳雲端，就是非常大的工作量，同仁每天都非常忙碌，但看到成果，確實值得，還是一句老話，「凡事不求快，精準到位最重要」。我們並不是冒然推出這種線上圖錄，這是因為客戶對宇珍這個品牌的長期信任，就算只憑網路資訊，客戶依然因為信任而購買。我一直以來秉持著「誠信」、「原則」、「專業」為宗旨，相信是客戶眼中最忠誠的朋友、最受信任的拍賣行老闆。另外，因應世界拍賣形式轉變，宇珍勢必也會走上實體加自有線上拍賣這條路，不過確切該如何規劃與執行，我和同仁們仍在縝密佈局中。

CANS藝術新聞：您認為好的拍賣行應該盡到什麼社會責任？又該如何實現這些計畫？

郭亨政：精緻藝術畢竟屬於小眾，能為社會帶來的實質作用也許不大，但卻不可輕忽其帶來文化教育層面的意涵。

好的拍賣行對於年輕一代應該起到「傳承」、「啟發」以及「責任」的作用，如何引領新世代對中國藝術品產生興趣是目前台灣所缺少的教育，畢竟我們跟中國大陸的文化底蘊些有不同，先讓年輕一代對中國藝術品產生興趣或是有機會接觸，是最重要的工作。在2007年，為回應市場需求，宇珍就推出過台灣藝術家專場，雖然成績尚可，但卻是從未有過的嘗試；另外在2011、2012年分別推出【天地寬─陳朝寶山水系列作品展】、【面劇魅影─陳朝寶面具系列作品展】，以及今年策展於國父紀念館的【陳朝寶─大朝寶大寶藝術朝代之寶】等展覽，目的就是為了推廣更親民的藝術。文化展覽的舉辦，能觸及更多層面的民眾，拓展藝術的範圍，這也是我認為健康藝術市場不可缺少的環節。

宇珍2021年春季拍賣亮點拍品 清乾隆〈青白玉仙翁祝壽圖插屏暨銅鎏金西番蓮紋座〉 來源：倫敦蘇富比，1982年3月12日，編號29 香港蘇富比，2016年10月5日，編號62，英國 Roger Keverne 收藏 美國紐約金融家 Steven Chen 先生藏品，購自上述來源 TWD 10,000,000-12,000,000

CANS藝術新聞：作為以稅法改革為推動目的的先驅人物。您於2015年擔任中華文物藝術拍賣協會創會理事長，並在當年底促成財政部賦稅署正式公告調降藝術拍賣稅率，不論拍賣獲利多寡，均按照拍賣收入6％純益率併入年所得計算的新制，大大提升台灣藝術市場的競爭與稅收，請與我們分享之中遇到的困難以及未來台灣藝術市場會如何變化。

郭亨政：改革之路相當漫長，中華文物藝術拍賣協會的成立目的就是為了推動藝術相關稅制部分，當時台灣相較於香港、中國市場是較弱勢的區塊。

宇珍董事長郭亨政於2015年創立中華文物藝術拍賣協會並擔任創會理事長，極力爭取調降藝術拍賣稅率

一開始申請這項條例時，政府並沒有辦法理解，這項法案並不是推動齊頭式的平等，每個產業各有難處，更不用說範疇更小的藝術領域。經多方來回調解與認知上的溝通後。讓不是藝術領域的人，漸漸明白這項政策的核心價值，宏觀的來說，這也是整體經濟層面的一部分，終於在2015年底通過6％純益率併入年所得計算的新制；另外，今年4月底，台灣藝術品交易又推出了新政策，藝術品交易稅制從過去併入綜合所得稅改成分離課稅，並明定1.2%的單一稅率，那是再好不過的了！定會大大活絡藝術產業，對拍賣行或是客戶都是一大福利。相信在這項新政策正式啟動後，一定會讓拍賣產業有不少起色，甚至連蘇富比或佳士得都有機會再回到台灣。