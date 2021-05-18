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5月北京 迎來中國內循環藝術品拍賣季

聯合新聞網 / CANS藝術新聞
張宗憲先生珍藏珍罕〈明宣德 青花夔龍紋罐〉將亮相5月香港佳士得春拍
張宗憲先生珍藏珍罕〈明宣德 青花夔龍紋罐〉將亮相5月香港佳士得春拍

張宗憲先生珍藏珍罕〈明宣德 青花夔龍紋罐〉將亮相5月香港佳士得春拍

4月中旬，中國藝術品拍賣由紐約輪轉到眾所期盼的香港，同台競艷的包括了蘇富比、嘉德、保利等拍賣公司。雖然實體拍賣仍然籠罩在因疫情交通阻隔影響收件、跨境客人無法親臨現場競拍，以及各地疫情反轉加劇等因素下，這一季的香港春拍仍然是挺住了！

在此期間，佳士得拍賣重磅宣布，高齡95歲的資深收藏家張宗憲先生將成立「The Robert Chang Art and Education Charity Foundation 張宗憲藝術及教育慈善基金會」，5月下旬在佳士得拍賣推出極為珍罕的〈明宣德 青花夔龍紋罐〉，所得將全數捐給基金會做為推廣中國藝術之用，為他的藝術傳奇人生再添新頁。

本期雜誌內容重點戰場拉到北京。封面是6月上旬舉辦春拍的北京保利拍賣公司，北京保利上季的「十面靈璧山房專場」大獲成功，在4月14日（農曆三月初三上巳節）時發布了【弘曆的世界——乾隆御製詩文稿、蘭亭圖帖緙絲卷暨重要宮廷藝術特展】。保利表示選在上元節，是借此向傳承1700年的蘭亭文人傳統致敬，向240年前（四個甲子前）乾隆補刻端石蘭亭圖帖之文化盛舉致敬。特展於4月-5月在北京、上海、深圳舉辦巡迴展覽。這檔乾隆大展為此季的大拍做足了暖身與宣傳，重點拍品在本期封面故事中有詳細的介紹。

林霄先生是位有趣的收藏家，同時也是位旅行攝影家，他與夫人的足跡遍布全球秘境。所成立的「近墨堂書法研究基金會」為推廣書法藝術做出不少貢獻。本期林霄先生為讀者娓娓道來，他是如何從「理工男」進化成為「藝術男」，醉心古代書法後的「黑白人生」。以及即將於5月18日國際博物館日起，在浙江大學藝術與考古博物館開幕的【三吳墨妙—近墨堂藏明代江南書法】展。此展凝聚了學術顧問白謙慎、策展人薛龍春兩位教授的心血，也是林霄先生收藏古代書畫第一次舉辦收藏主題展。

本社出版之骨董《拍賣年鑑》，自1996年創刊以來已進入第26年，在業界素有中國藝術市場聖經美譽。今年新版2021《骨董年鑑》反映2020年藝術市場受新冠疫情衝擊，無論是骨董拍賣場次、拍品件數皆大幅縮減。本次年鑑，首度收錄網絡拍賣高價拍品，因應新冠疫情完整的回顧了過去一年骨董拍賣成交現況。

去年古典家具及文房板塊卻發展蓬勃，尤其是黃花梨傢俱及古典供石皆有罕見質量俱佳拍品上拍，拍品成交亮眼、行情逆勢上揚，對此編輯部加大篇幅完整呈現這二個去年受到市場關注的品項。

2021年5月號 NO.280
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