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台灣藝品交易稅制改成分離課稅 明定1.2%的單一稅率

聯合新聞網 / CANS藝術新聞

台灣目前比較活躍的六家文物藝術品拍賣公司將迎來新拍賣榮景

為活絡台灣藝術產業市場，台灣自2020年公布《文化藝術獎助條例》修正案後，4月30日在台灣立法院三讀通過第二度大修，將該法案名稱修正為《文化藝術獎助及促進條例》。

藝品交易稅制從過去併入綜合所得稅改成分離課稅，明定1.2%的單一稅率，實施期為10年，盼藉此吸引藝術品來台拍賣，同時還新增「權益保障」專章，保障文化藝術工作者權益。修正條文新增訂，來台參展或拍賣的文物、藝術品、標本進口，提供書面保證時可免預繳稅款保證金。但根據附帶決議，該項條文於實施5年後，視執行情況予以檢討。

《文獎條例》還明定，參展或拍賣的文物、藝術品、標本進口時應納稅款，可由國內主辦單位或拍賣業者向海關提供書面保證，免繳納稅款保證金放行；經過認可的文化藝術事業得減免營業稅及娛樂稅，相關辦法由文化部會同財政部訂定，但目前誰有書面保證團體的資格，還沒有規範。

2021年5月號,NO.280
2021年5月號,NO.280

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